Brazzo kann seine Transferkasse füllen: Deal bringt dem FC Bayern bis zu 130 Millionen

Von: Niklas Kirk

Der FC Bayern und die Allianz verlängern ihre Zusammenarbeit um weitere zehn Jahre. Der Deal soll dem Rekordmeister jährlich 13 Millionen Euro bescheren.

München – Diese Nachricht bedeutet finanzielle Planungssicherheit für den FC Bayern. Wie der deutsche Rekordmeister und der Versicherungskonzern Allianz am Dienstag (21. März) mitteilten, wird die millionenschwere Zusammenarbeit um weitere zehn Jahre verlängert.

Nach dpa-Informationen wird in Marktkreisen durch die Verlängerung zudem über verbesserte Konditionen spekuliert. Von der Saison 2023/24 an bis 2033, soll die Zusammenarbeit den Bayern insgesamt 130 Millionen Euro in die Kassen spülen. Der Klub machte wie üblich keine Angaben zu den finanziellen Rahmenbedingungen der Kooperation.

Allianz SE Unternehmenssitz: München Gründung: 5. Februar 1890 Umsatz: 148,5 Milliarden EUR (2021)

FC Bayern und die Allianz – Partnerschaft auf mehreren Ebenen

In einer vereinseigenen Mitteilung ergriff Vorstandschef Oliver Kahn das Wort und lobte die beständige Kooperation: „Der FC Bayern legt großen Wert auf verlässliche, kontinuierliche Partnerschaften. Daher sind wir sehr glücklich, unsere Kooperation mit der Allianz weiterzuführen“. Der Blick auf die letzten 20 Jahre gemeinsamer Zusammenarbeit sei der einer „gemeinsamen Erfolgsgeschichte“. Mit „neuen, innovativen Ideen“ soll jetzt ein weiteres Kapitel hinzukommen.

Bereits seit dem Jahr 2000 besteht die Liaison zwischen dem FC Bayern und dem Versicherungskonzern, der seinen Hauptsitz in München hat. Darüber hinaus agiert das Unternehmen als Namenssponsor für die 2005 eröffnete Allianz Arena in Fröttmaning. Eine weitere Verstetigung der Zusammenarbeit bildete der Einstieg als Anteilseigner an der FC Bayern AG im Jahr 2014. Die Allianz hält wie Adidas und Audi jeweils 8,33 Prozent. Die restlichen 75 % liegen der Satzung entsprechend beim Mutterverein.

Bayern-Vorstand Hasan Salihamidzic darf sich auf neue Sponsoren-Millionen freuen. © Michael Weber/Imago

FC Bayern und die Allianz – Weiterführung der Förderung des Jugend- und Frauenfußballs

Nicht unerwähnt bleibt auch das Engagement des Unternehmens im Frauen-Fußball, das weiterhin beibehalten wird. Seit 2013 prangt das Unternehmenslogo auf den Trikots der Bundesliga-Kickerinnen. „Gemeinsam werden wir in Zukunft unter anderem den Ausbau der Partnerschaft mit unserem Frauenteam vorantreiben und Projekte in der Nachwuchsförderung umsetzen“, sagte Bayern-Marketingvorstand Andreas Jung.

Dieser betonte zudem die globale Bedeutung der Allianz als Marke, die überall mit dem Klub in Verbindung gebracht wird: „Die Allianz ist ein international agierendes Münchner Unternehmen, das weltweit von den Menschen mit dem Stadion des FC Bayern verknüpft wird“. (nki)