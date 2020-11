Mats Hummels: Bizarrer Wetteinsatz nach verlorenem Duell gegen Leichtathletin Alica Schmidt

BVB-Profi Mats Hummels hat eine Wette gegen die „schönste Athletin der Welt“ verloren, Alica Schmidt. Jetzt musste er seine Schulden begleichen.

Dortmund – Es war wie ein Kampf zwischen David und Goliath, nur dass in diesem Fall nicht der vermeintlich „Schwächere“ gewonnen hat. Mats Hummels (31) musste sich vor wenigen Wochen im 400-Meter-Sprint-Duell gegen Leichtathletin Alica Schmidt (21) geschlagen geben. Wie RUHR24.de* berichtet, hat der BVB-Profi aus Dortmund nun seine Wettschulden eingelöst.

Fußballspieler Mats Hummels Geboren 16. Dezember 1988 (Alter 31 Jahre), in Bergisch Gladbach Größe 1,91 m Ehepartnerin Cathy Hummels (verh. seit 2015) Aktuelles Team Borussia Dortmund (#15 / Abwehrspieler) Kinder Ludwig Hummels

Borussia Dortmund: Mats Hummels tritt gegen Leichtathletin Alica Schmidt im 400-Meter-Rennen an

Der Deal war klar: Wer die 400-Meter-Runde im Dortmunder Stadion Rote Erde am schnellsten läuft, hat gewonnen. Über die Fairness lässt sich jedoch streiten, schließlich wurde BVB-Profi Mats Hummels* ausgerechnet von einer der schnellsten 400-Meter-Läuferinnen Europas herausgefordert, Alica Schmidt.

Die Berlinerin gilt als deutsche Leichtathletik-Hoffnung für die Olympischen Spiele, gewann im Jahr 2019 bei der U23-EM mit der 4 x 400-Meter-Staffel Bronze. Doch nicht nur das: Auch auf Instagram begeistert die 21-Jährige knapp 1,3 Millionen Follower – mehr als doppelt so viel wie Hummels-Ehefrau Cathy* (32). In den Medien wird die Sportlerin aufgrund ihrer freizügigen Fotos auf Social Media auch gerne als „attraktivste Athletin der Welt“ bezeichnet.

Mats Hummels vom BVB verliert gegen „schönste Leichtathletin der Welt“ Alica Schmidt in 400-Meter-Duell

Verwunderlich ist es da nicht, dass Mats Hummels im Sprint-Duell gegen die angehende Olympionikin in ihrer Paradedisziplin einstecken musste: Der Profi-Sportler verlor haushoch gegen Alica Schmidt, die die Strecke in knapp 50 Sekunden meisterte (alle Spiele des BVB im Live-Ticker* auf RUHR24.de).

„Ich hab noch nie was Anstrengenderes gemacht, glaube ich“ und „ich bin so froh, dass ich Fußball gewählt habe“, keuchte Mats Hummels nach dem Rennen und musste sich geschlagen geben. Doch die beiden Sportler hatten zuvor nicht nur um Ruhm und Ehre gewettet, sondern um einen Wetteinsatz. Diesen löste Mats Hummels nun ein – Wettschulden sind bekanntlich Ehrenschulden.

Sprint-Duell gegen Alica Schmidt: BVB-Profi Mats Hummels löst Wettschulden ein

Um welchen Einsatz sich die beiden Profi-Sportler vor dem Duell geeinigt hatten? „Wenn ich verliere, muss ich auf Instagram ein Bild im BVB-Trikot posten“, erklärte Alica Schmidt. Mats Hummels verpflichtete sich indes bei einer Niederlage in die Arbeitskleidung seiner Kontrahentin zu schlüpfen, also in „ein schönes Leichtathletik-Outfit“.

Gesagt, getan. Und so zeigte sich Mats Hummels am Dienstag (17. November) – während dem 0 : 6 - Debakel der Deutschen Nationalmannschaft in Spanien – auf Instagram pflichtbewusst im Leichtathletik-Dress.

Mit stilechter Sonnenbrille, Sport-Shirt und knappen Shorts löste der BVB-Profi seine Wettschulden ein – und forderte prompt eine Revanche: „Das Outfit für unser Rematch steht!!“, schrieb er auf Instagram. Ob Fashionexpertin und Instagram-Profi Cathy Hummels* bei der Styling-Auswahl unterstützend zur Seite stand?

Video: Trennung bei Cathy und Mats Hummels? Jetzt spricht sie!

Mats Hummels (BVB): Leichtathletin Alica Schmidt begeistert von Wetteinsatz

Von Alica Schmidt gab es Lob für den Einsatz ihres Kontrahänten: „Ehrenmann“, kommentierte die 21-Jährige das Foto des Fußball-Weltmeisters von 2014, viele Fans zeigten sich ebenfalls begeistert von Hummels‘ Wetteinsatz.

„So im Spiel auflaufen, Verwirrung stiften und immer easy 3 Punkte mitnehmen", schlug ein weiterer Follower vor. Ob das so eine gute Idee ist? Den aktuellen dritten Tabellenplatz hat sich der BVB schließlich erfolgreich im ganz normalen Mannschafts-Trikot erarbeitet.