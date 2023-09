Bericht: Bundestrainerin vor Rücktritt – Voss-Tecklenburg kehrt wohl nicht ins Amt zurück

Von: Patrick Mayer

Der DFB muss sich wohl auch auf die Suche nach einer neuen Bundestrainerin machen. Laut eines Berichts gibt Martina Voss-Tecklenburg ihr Amt auf.

München - Beim Deutschen Fußball-Bund (DFB) geht es weiter drunter und drüber: Wie Sky am Dienstagabend berichtet, muss der DFB nach der Entlassung von Hansi Flick als Herren-Bundestrainer nun offenbar auch für die Frauen-Nationalmannschaft eine neue Bundestrainerin suchen.

Martina Voss-Tecklenburg: Bundestrainer gibt wohl Amt beim DFB auf

Die derzeit krank geschriebene Martina Voss-Tecklenburg werde nach einer Genesung nicht in ihr Amt zurückkehren, berichtet der Pay-TV-Sender. Auf Sky-Nachfrage wollte sich der DFB nicht dazu äußern. Die 55-Jährige hatte sich nach der im Juli und August völlig verkorksten Fußball-WM 2023 der Frauen in Australien und Neuseeland „auf unbestimmte Zeit“ krankschreiben lassen. Ihr Ehemann schilderte von Erschöpfungssymptomen.

„Die WM in Australien hat sie sehr mitgenommen. Sie ist schon krank aus Australien wiedergekommen, sie war mental und körperlich angeschlagen“, erklärte Hermann Tecklenburg der Bild und erzählte weiter: „Sie erholt sich jetzt bei uns im Garten, lässt es ruhig angehen, sie liest viel. Ich kümmere mich um sie. Dafür bin ich da. Schließlich bin ich ihr Ehemann.“

Scheiterte mit den deutschen Frauen bei der WM 2023 in Australien: Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg. © IMAGO / Eibner

Die Zeit nach einer Lösung drängt: Die DFB-Frauen treten in wenigen Tagen in der Nations League in Dänemark (22. September) und gegen Island (26. September) an. Auf der Bank soll vorerst in Vertretung Co-Trainerin Britta Carlson sitzen. Gibt Voss-Tecklenburg das Amt als Bundestrainerin jetzt komplett auf?

Martina Voss-Tecklenburg: EM-Zweite mit Deutschland 2022

Unter ihrer Anleitung war Deutschland als amtierender Vize-Europameister ambitioniert in die Weltmeisterschaft gestartet. Nach einem euphorischen 6:0 (2:0) gegen Marokko musste die deutsche Frauen-Nationalmannschaft nach einem 1:2 (0:0) gegen Kolumbien und einem 1:1 (1:1) gegen Außenseiter Südkorea aber viel früher als gedacht wieder die Heimreise antreten.

Dabei hatten die deutschen Frauen noch ein Jahr zuvor bei der EM 2022 nach einem hervorragenden Turnier mit neun Punkten und 9:0-Toren in der Vorrunde, einem 2:0 gegen Österreich im Viertelfinale und einem 2:1 gegen Frankreich im Halbfinale den zweiten Platz belegt. Einzig Gastgeber England (2:1 n.V.) war im Finale zu stark. Die frühere Nationalspielerin (1984 bis 2000) Voss-Tecklenburg hatte den Job der Bundestrainerin im April 2018 übernommen. Erst im April 2023 war ihr Vertrag bis Sommer 2025 verlängert worden.

Martina Voss-Tecklenburg: Bundestrainerin arbeitete auch als ZDF-Expertin

Wurde ihr die Belastung zu viel? Die gebürtige Duisburgerin arbeitete parallel auch als TV-Expertin für das ZDF. Für die DFB-Frauen geht es in der Nations League derweil um die Qualifikation für Olympia 2024 in Paris. (pm)