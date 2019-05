Mario Götze vor BVB-Abgang? Bericht: Interesse aus dem Ausland

Verlässt Mario Götze Borussia Dortmund und wechselt ins Ausland? Das legt ein aktueller Medienbericht nahe.

Dortmund - Trotz der jüngsten Dankes-Bekundungen an die Fans von Borussia Dortmund ist die langfristige Zukunft von Mario Götze beim deutschen Fußball-Vizemeister offenbar nicht sicher. Wie die „Bild“-Zeitung am Dienstag berichtet, erwägt der FC Arsenal eine Verpflichtung des 26-Jährigen. Ohne Quellenangabe berichtet die Zeitung von einem Interesse des Premier-League-Clubs aus London.

Götze hat beim BVB noch einen Vertrag bis 2020. Zuletzt hatte die Vereinsführung wiederholt signalisiert, den Vertrag in Kürze verlängern zu wollen. Schon im Januar hatte Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke bekundet, weiter mit Götze zu planen. In der Rückrunde hatte er ansprechende Leistungen gezeigt.

In der Vorwoche hatte der Offensivspieler in einem Beitrag für das Portal „The Players' Tribune“ geschrieben: „Ich möchte den Dortmunder Fans dafür danken, dass sie mich in dieser Saison bei allem unterstützt haben. Es war sehr speziell für mich. Wir haben so viel zusammen durchgemacht. Persönlich war ich ganz oben und ganz unten.“ Dortmund sei „ein ganz besonderer Teil seines Lebens“.

Nach seinem letzten BVB-Abgang kam Götzes Karriere bei den Bayern ins Straucheln. Den Schritt nach München zu gehen erklärte Götze kürzlich noch einmal.

dpa