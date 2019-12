Klinsi nimmt Stellung zu möglichem Transfer-Hammer: „Das wird ganz normal sein“

Jürgen Klinsmann und Hertha BSC haben wohl ein Auge auf einen Weltmeister geworfen. Der ist aktuell noch bei Borussia Dortmund unter Vertrag.

Update vom 19. Dezember 2019: Die Hertha beschäftigt sich angeblich mit WM-Held Mario Götze. Das wäre ein Transferhammer. Allerdings könnten Transfers in solchen Dimensionen bald zur Gewohnheit bei den Berlinern werden. „Durch unsere Konstellation mit unserem Investor haben wir mittel- und langfristig ganz andere Ziele und gehen da mit einer anderen Denkweise ran“, erklärte Trainer Klinsmann nach dem 1:0-Sieg bei Bayer Leverkusen und ergänzte: „Ob dann über Mario spekuliert wird oder über andere Champions-League-Spieler - das wird ganz normal sein. Das wird unsere Zukunft sein. Nach denen schauen wir uns ja auch um.“

Transfer-Hammer in der Bundesliga? Klinsi angeblich heiß auf Dortmunder WM-Held

Erstmeldung vom 18. Dezember 2019:

Berlin - Nicht nur in der Hauptstadt ist das Projekt Hertha BSC eines der spannendsten, auch in der Bundesliga ziehen die Berliner allerspätestens seit der Verpflichtung von Jürgen Klinsmann als Nachfolger für den entlassenen Ante Covic viele Blicke auf sich.

Mit dem Einstieg von Investor Lars Windhorst und den damit verbundenen zusätzlichen Millionen wird die Alte Dame so langsam zu einem „Big Player“ in der Liga. Damit nicht nur auf der Trainerbank ein prominenter Name sitzt, sondern auch bald auf dem Rasen der eine oder andere Superstar zu sehen ist, inspiziert Hertha BSC nun den Markt.

Mario Götze: Hertha BSC bald Bayern-Konkurrent? Klinsmann scharf auf WM-Held vom BVB

Wie die Sport Bild nun berichtet, sind sie dabei auf WM-Held Mario Götze gestoßen. Der spielt bei Borussia Dortmund kaum noch eine Rolle, weil er im System von Lucien Favre keinen Platz findet - zudem läuft sein Vertrag beim BVB im kommenden Sommer aus!

Götze wäre also 2020 ablösefrei zu haben, sollte er sich nicht auf einen neuen Vertrag mit den Dortmundern einigen (wonach es aktuell nicht aussieht). Zwar soll es zwischen Götze und der Hertha bislang noch keinen konkreten Kontakt gegeben haben, aber ein Engagement des WM-Helden in der Hauptstadt sei durchaus realistisch.

Götze müsste womöglich Gehaltseinbußen (zehn Millionen Euro beim BVB) in Kauf nehmen, dafür dürfte er aber wieder sportlich eine größere Rolle spielen als aktuell in Dortmund. Dort hat der inzwischen 27-Jährige in dieser Saison bislang in allen Wettbewerben insgesamt noch keine 500 Einsatzminuten vorzuweisen. Zu wenig für einen Spieler mit seinen Ansprüchen.

Mario Götze: Wie realistisch ist ein Transfer zu Hertha BSC?

Zwar wird Götze, der von 2013 bis 2016 beim FC Bayern aktiv war, vermutlich ein Team bevorzugen, welches in der Champions League spielt, doch das Projekt Hertha BSC mit Jürgen Klinsmann an der Seitenlinie könnte durchaus verlockend sein. Passend dazu: Mit Nike haben sowohl die Hertha als auch Götze den gleichen Ausrüster.

Ann-Kathrin Götze, die Ehefrau des Offensivspielers, wird einem Umzug nach Berlin wohl auch nicht im Wege stehen. Sie arbeitet erfolgreich als Model - was in der Hauptstadt wohl besser geht als im Pott...

Der FC Bayern könnte also in den kommenden Jahren tatsächlich einen Meisterschafts-Konkurrenten mehr bekommen, wenn das Projekt Hertha BSC wirklich so anläuft wie aktuell spekuliert wird. Während bei Hertha über Götze spekuliert wird, beschäftigt sich der FCB weiter mit Leroy Sané.

