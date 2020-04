Zukunft weiter offen: Topklub nimmt offenbar Abstand von Götze-Verpflichtung

Mario Götze darf den BVB im Sommer ablösefrei verlassen. Wohin es ihn zieht, ist jedoch offen. Ein Topklub soll sich gegen einen Transfer ausgesprochen haben.

Dortmund/Mailand - Mario Götze (27) wird Borussia Dortmund im Sommer ablösefrei den Rücken kehren. An potenziellen neuen Arbeitgebern scheint es dem 27-Jährigen nicht zu mangeln, wie RUHR24.de* berichtet.

Dennoch soll sich zumindest eine Wechseloption für den Offensivspieler zerschlagen haben: Ein italienischer Topklub hat sich offenbar aus dem Poker um BVB-Star Mario Götze verabschiedet*.

Für welchen Verein der Weltmeister von 2014 letztendlich in der kommenden Saison auf Torejagd geht, ist noch immer offen. Fest steht lediglich, dass Borussia Dortmund bei einem Abgang von Mario Götze rund 10 Millionen Euro an Gehalt einspart. So viel soll der 27-Jährige aktuell pro Jahr verdienen.

SveFe

