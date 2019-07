Wegen irrer Wette von Balotelli: Barkeeper macht Verrücktes mit seinem Roller

Mario Balotelli hat aktuell zwar keinen Verein, dafür in seiner Freizeit aber eine Menge Spaß. Etwa bei einer Wette mit einem Barkeeper. Den bringt der Stürmer dazu, seinen Roller im Hafenbecken zu versenken.

Neapel - Während die europäischen Topklubs derzeit die Grundlage für die neue Saison legen, hat Mario Balotelli frei. Denn Italiens einstiger Stürmerstar, der Deutschland bei der EM 2012 mit seinem Doppelpack im Alleingang den Knockout versetzt hatte, ist aktuell vereinslos. Und die damit verbundene Freizeit will natürlich gefüllt werden - wenn auch nicht unbedingt auf sinnvolle Weise.

Sondern eben auf Balotelli-Art. In Neapel hat der 28-Jährige, der in den vergangenen fünf Jahren lediglich drei Länderspiele bestritt, einen Barkeeper per Wette dazu gebracht, seinen Roller im Hafenbecken zu versenken. Einfach, weil ihm die Laune danach stand. Für das besondere Spektakel bot Balotelli dem Mann 2000 Euro.

Balotelli-Wette: Rollerbesitzer nur mit Slip und Schuhen bekleidet

Auf Instagram postete der Schützling des mächtigen Spielerberaters Mino Raiola, der auch Paul Pogba oder Matthijs de Ligt vertritt, den Clip, der die fragwürdige Aktion zeigt. Unter dem Johlen einer kleinen Menschengruppe steuert der lediglich mit einem Slip und Schuhen bekleidete Rollerbesitzer sein Zweirad direkt ins Wasser, um sich anschließend via Leiter auf ein Motorboot zu hieven.

Balotelli hatte seine helle Freude an der Abkühlung für Mensch und Maschine - wie seine Lacheinlage beweist. Aber auch für den Barkeeper lohnte sich die kleine Einlage. Denn nach dessen Angaben war der nun nassgemachte Roller lediglich 600 Euro wert.

Balotelli-Wette: Roller springt in zweitem Video nicht wieder an

Jetzt muss er sich aber womöglich ein neues Gefährt zulegen. Denn ein in Ballotellis Instagram-Story publiziertes Video offenbart vergebliche Versuche den Roller anschließend wieder zum Laufen zu bringen. Vielleicht brauchte die Gruppe aber auch einfach mehr Geduld. So wie Balotelli bei der Suche nach einem neuen Verein - im Idealfall mit Wasserzugang.

mg