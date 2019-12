Manuel Neuer unterschreibt wohl Rentenvertrag beim FC Bayern - ein anderer Torwart ist davon betroffen 

Manuel Neuer steht beim FC Bayern München angeblich kurz vor einer Vertragsverlängerung. Die Laufzeit würde die Hoffnungen eines Bundesliga-Konkurrenten wohl (erstmal) zunichte machen.

München - Doch noch gute Nachrichten nach dem 1:2 (0:0) in der Bundesliga in Gladbach: Beendet Manuel Neuer beim FC Bayern München seine Karriere, in seinem Wohnzimmer, der Allianz Arena?

Wie Sport1 berichtet, wird der 33-jährige Torwart seinen bis 2021 laufenden Vertrag vorzeitig bis 2023 verlängern. Zur Einordnung: Neuer wird im Sommer 2023 bereits 37 Jahre alt sein, also im weit fortgeschrittenen Fußballer-Alter.

Nach unseren Infos steht @Manuel_Neuer unmittelbar vor eine Vertragsverlängerung bis 2023. Es sind nur noch Details zu klären. Er will die unangefochtene Nummer 1 bleiben! @SPORT1 #neuer #nübel — Florian Plettenberg (@Plettigoal) 8 décembre 2019

Laut Sport1 müssten der Rekordmeister und sein langjähriger Stammkeeper nur noch letzte Details klären. Der Gelsenkirchener war 2011 vom FC Schalke an die Säbener Straße gewechselt. Damals protestierte die „Südkurve“ noch mit „Koan Neuer“-Plakaten gegen den Torhüter.

Manuel Neuer ist längst beim FC Bayern und in München angekommen

Mittlerweile ist Neuer längst in München angekommen, fußballerisch neben Lautsprecher Joshua Kimmich, der die Bayern-Mannschaft nach der Niederlage in Mönchengladbach scharf kritisierte, der Anführer.

Zudem lebt der deutsche Nationaltorhüter seit geraumer Zeit im tiefsten Oberbayern, am Tegernsee, rund 50 Kilometer südlich der bayerischen Landeshauptstadt.

+ Torwart des FC Schalke: Alexander Nübel. © dpa / Marius Becker

Das verändert freilich die Perspektive von Alexander Nübel (FC Schalke) gänzlich. Immer wieder war der Schlussmann von „Königsblau“ mit dem Double-Gewinner in Verbindung gebracht worden.

FC Bayern: Manuel Neuer präsentiert sich seit Monaten in Topform

Doch wie Sport1 weiter berichtet, ist für den 23-Jährigen ein Wechsel nach München im Falle einer Vertragsverlängerung von Neuer so gut wie ausgeschlossen. Zumal sich der zehn Jahre ältere Kontrahent seit Monaten, ob beim FC Bayern oder im DFB-Team, in absoluter Topform präsentiert.

Koan Neuer? Von wegen! Jetzt soll der Keeper einen Rentenvertrag in München unterschreiben und damit wohl auch seine Karriere beim aktuellen Arbeitgeber beenden. Und das dürfte auch die „Südkurve“ freuen...

Nach der zweiten Niederlage in Folge ist die Stimmung beim FC Bayern angespannt. Jetzt hat sich Sportdirektor Hasan Salihamidzic mit klaren Worten an die Mannschaft geäußert.

