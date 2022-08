Neuer fehlt im Bayern-Training: Zeit bis Frankfurt-Spiel wird knapp

Von: Christoph Klaucke

Dem FC Bayern droht zum Bundesliga-Start ein prominenter Ausfall. Kapitän Manuel Neuer fehlt am Mittwoch mit einer Magen-Darm-Verstimmung im Training.

München – Der FC Bayern bereitet sich auf den Bundesliga-Auftakt am Freitag gegen Eintracht Frankfurt vor. Es gibt definitiv leichtere Aufgaben, als zum Start beim amtierenden Europa-League-Sieger anzutreten, zumal sich die Bayern in Frankfurt traditionell schwer tun (zwei Niederlagen in den letzten drei Duellen).

Nach dem fulminanten 5:3-Erfolg im Supercup gegen RB Leipzig gibt es für Trainer Julian Nagelsmann demzufolge keinen Grund für Experimente. Der FCB-Coach dürfte dieselbe Startelf ins Rennen schicken wollen, allerdings ist er womöglich zu einer Umstellung gezwungen. Sein Kapitän Manuel Neuer fehlte am Mittwochvormittag im Training.

FC Bayern droht Ausfall von Manuel Neuer: FCB-Kapitän fehlt mit Magen-Darm-Verstimmung im Training

Wie der FC Bayern München mitteilte, verpasste Neuer die Einheit aufgrund einer Magen-Darm-Verstimmung. Ob der Torwart für die Partie am Freitag bei der Eintracht rechtzeitig wieder fit wird, war zunächst nicht bekannt. Eine Rückkehr im Abschlusstraining am Donnerstag wäre wohl Voraussetzung hierfür, allerdings könnte der 36-Jährige notfalls auch am Freitag nach Frankfurt nachreisen.

Der FC Bayern bangt vor dem Bundesliga-Start in Frankfurt um Kapitän Manuel Neuer. © Michael Taeger/Imago

Sollte Neuer tatsächlich ausfallen, schlägt wieder einmal die Stunde für Ersatztorwart Sven Ulreich. Torhüter Nummer drei ist das 19-jährige Talent Johannes Schenk. Zuletzt hatte Neuer im Februar und März nach einer Operation am Knie gefehlt. Auch damals war Ulreich, der am Mittwoch (3. August) seinen 34. Geburtstag feierte, als Vertreter eingesetzt worden. Nach vier Bundesliga-Spielen und einer Partie in der Champions League war Neuer wieder zurück im Münchner Tor.

FC Bayern: Sven Ulreich als Neuer-Ersatz zur Stelle

Während die Bayern einen Ausfall von Neuer befürchten müssen, herrscht bei anderen Spielern bereits Gewissheit. Nagelsmann muss nach Verletzungen auf Leon Goretzka und Eric Maxim Choupo-Moting verzichten, zudem fehlt Kingsley Coman nach seiner Rotsperre aus der vergangenen Saison. Wir halten Sie hier im Ticker über alle Personalentscheidungen des FC Bayern und einen möglichen Neuer-Ausfall im Hinblick auf das Frankfurt-Spiel auf dem laufenden. (ck)