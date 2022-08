Mannheim will perfekten Liga-Start – hier sehen Sie das Spiel gegen Verl

Von: Marco Büsselmann

DFB-Pokal: SV Waldhof Mannheim – Holstein Kiel © Uwe Anspach/dpa

Der SV Waldhof Mannheim gastiert am Sonntag in der 3. Liga beim SC Verl. Lesen Sie hier, wie Sie das Duell live verfolgen können:

Gelingt Drittligist SV Waldhof Mannheim der perfekte Start in die neue Saison? Nach dem Auftaktsieg gegen Viktoria Köln sind die Mannheimer am Sonntag (7. August) zu Gast beim SC Verl. Anstoß in Paderborn ist um 15 Uhr. SV Waldhof beim SC Verl – MANNHEIM24 verrät Ihnen, wie Sie die Drittliga-Begegnung live im TV, Stream und Ticker verfolgen.

Während Marc Schnatterer weiterhin ausfällt, steht Adrien Lebeau wieder zur Verfügung. Johannes Dörfler hatte sich im Abschlusstraining leicht verletzt. Sein Einsatz ist noch offen. (mab)