Manchester United gegen RB Leipzig im Live-Ticker: Vor CL-Kracher - Nagelsmann spricht über die Premier League

RB Leipzig ist in der Champions League zu Gast bei Manchester United. Nach dem souveränen Auftaktsieg wartet auf die Sachsen der erste harte Brocken.

Manchester United - RB Leipzig -:- (-:-), Mittwoch, 21 Uhr

-:- (-:-), Mittwoch, 21 Uhr auf und . Rote Bullen gegen Rote Teufel: Leipzig ist zu Gast im Old Trafford bei Manchester United.

Spitzenspiel: Beide Teams wollen am 2. Spieltag der Champions League* den nächsten Sieg einfahren.

Manchester United - RB Leipzig -:- (-:-), Mittwoch, 21 Uhr

Aufstellung Manchester United: Aufstellung RB Leipzig: Tore:

Update vom 28. Oktober, 19.45 Uhr: Im Parallelspiel der Gruppe H zwischen Istanbul Basaksehir und Paris Saint-Germain steht es zur Pause 0:0. Beide Teams kassierten zum Auftakt Niederlagen. Sollte PSG in Istanbul tatsächlich Punkte liegen lassen, wäre das sicher nach dem Geschmack von RB Leipzig.

Manchester United gegen RB Leipzig im Live-Ticker: Nagelsmann äußert sich zur Premier League

Update vom 28. Oktober, 19.10 Uhr: Leipzigs Trainer Julian Nagelsmann adelt vor dem Spiel gegen Manchester United die englische Premier League. „Es ist eine der besten Ligen der Welt, das ist klar. Vielleicht ist es sogar die Beste“, sagte der 33-Jährige. Ein Engagement in der Premier League schließ er jedenfalls nicht aus. „Wenn ich in der Zukunft eventuell einmal Trainer in der Premier League sein sollte, dann kann ich Ihnen diese Frage eher beantworten“, erklärte Nagelsmann. Der RB-Coach stellte zugleich aber klar, dass er in Leipzig glücklich sei. „Was wichtig ist, ist das Team auf das Spiel vorzubereiten und es zu gewinnen.“

Update vom 28. Oktober, 18.25 Uhr: Julian Nagelsmann geht selbstbewusst mit RB Leipzig in das erste Auswärtsspiel der Champions League. Beim englischen Rekordmeister Manchester United will er mit seinem Team die Tabellenführung in der Gruppe H verteidigen. „Gegen einen besseren Gegner sind sie ebenfalls mit drei Punkten gestartet, sie werden sich nicht hinten reinigeln. Sie wissen aber auch, welche Qualitäten wir haben und was wir machen können“, sagte Nagelsmann.

Er ist sich sicher: „Sie werden sicherlich auch ein wenig Respekt haben vor der Qualität, die wir haben. Aktuell ist die Gemütslage schon so, dass wir mit drei Punkten auf der Habenseite mit insgesamt sechs Punkten starten wollen.“

Manchester United gegen RB Leipzig im Live-Ticker: Vor CL-Kracher - Riesen-Aufregung um Julian Nagelsmann

Update vom 28. Oktober, 13.33 Uhr: Julian Nagelsmann und seine Leipziger gastieren heute bei Manchester United. Wird das für den jungen Trainer vielleicht bald zu einer regelmäßigen Aufgabe? Englischen Medienberichten zufolge soll der 33-Jährige nämlich vom anderen Klub aus Manchester beobachtet werden.

Laut Daily Mail ist Nagelsmann ein möglicher Kandidat für die Nachfolge von Pep Guardiola bei Manchester City. Der Vertrag des Spaniers läuft im Sommer 2021 aus - bei den Sky Blues könnte man also durchaus auf frischen Wind setzen. Und genau da soll eben Nagelsmann (Vertrag in Leipzig bis 2023) ins Spiel kommen. Ein wildes Gerücht oder vielleicht doch mehr als ein Gedankenspiel? Fakt ist: Nagelsmann will Titel. Pep hat seit seinem Amtsantritt in Manchester acht davon geholt.

Update vom 28. Oktober, 12.15 Uhr: Ein großer Champions-League-Abend steht bevor! RB Leipzig tritt am Mittwoch ab 21 Uhr bei Manchester United an. Behält die Truppe von Julian Nagelsmann im legendären Old Trafford die Nerven? Wir sind schon gespannt.

RB Leipzig bei Manchester United im Live-Ticker - Kracher in der Champions League

Erstmeldung vom 27. Oktober: Manchester - RB Leipzig* bekommt es am zweiten Spieltag der Champions League* mit Manchester United zu tun. Nach dem 2:1-Sieg in der Bundesliga* am Samstag gegen Hertha BSC* reisen die Sachsen selbstbewusst zum Spiel nach Manchester im Old Trafford.

Manchester United gegen RB Leipzig im Live-Ticker: Leipzig reist als Tabellenführer auf die Insel

Leipzig befindet sich derzeit in Topform. Die Roten Bullen haben ihre starke Form aus dem Sommer, als die Saison wegen Corona* verlängert werden musste, in die nächste Spielzeit mitgenommen. Die Sachsen stürmten bis ins Halbfinale der Königsklasse* und scheiterten erst an PSG, mit dem Tuchel-Klub gibt es in der diesjährigen Gruppenphase ein Wiedersehen. Doch zunächst geht es in Manchester gegen United. Am ersten Spieltag gewann die Elf von Trainer Julian Nagelsmann souverän mit 2:0 gegen Basaksehir Istanbul. Überragender Mann auf dem Platz war dabei der Linksverteidiger Angelino, der mit einem Doppelpack glänzte.

RB ist in der Bundesliga Tabellenführer - ein Punkt vor dem FC Bayern* und Borussia Dortmund*. Ganz anders sieht es beim kommenden Gegner Manchester United aus. Die Red Devils stehen nach einem 0:0 zu Hause gegen Chelsea mit den Deutschen Kai Havertz und Timo Werner nur auf einem enttäuschenden 15. Platz. In der Königsklasse holte die Elf von Ex-Spieler Ole Gunnar Solskjaer aber einen späten 2:1-Sieg in Paris. Somit kommt es zwischen United und Leipzig zum Spitzenspiel der Gruppe H.

Manchester United gegen RB Leipzig im Live-Ticker: Leipzig mit personellen Fragezeichen

Leipzig reist mit großen Personalproblemen auf die Insel. Gegen die Hertha war Nagelsmann schon zum Improvisieren gezwungen und verhalf Alexander Sörloth und Justin Kluivert zu ihrem Debüt in der Startelf. Gegen United fehlt neben den Langzeitverletzten Lukas Klostermann und Konrad Laimer wohl auch Nordi Mukiele, der am Samstag mit einer Oberschenkel-Verletzung ausgewechselt werden musste. Amadou Haidara befindet sich nach einem positiven Corona-Test noch in Quarantäne.

Doch es gibt auch gute Nachrichten: Kapitän Marcel Sabitzer gab gegen die Hertha nach vierwöchiger Verletzungspause sein Comeback und verwandelte den Elfmeter zum 2:1-Siegtreffer. Gegen United kehrt zudem Marcel Halstenberg, der gegen die Hertha aus privaten Gründen fehlte, zurück in den Kader. Kevin Kampl meldete sich ebenfalls fit, nachdem er gegen die Hertha wegen muskulären Problemen im Oberschenkel ausgewechselt werden musste. Auch Tyler Adams soll mit nach Manchester fliegen, nachdem der US-Amerikaner zuletzt wegen einer Innenbandreizung im Knie gefehlt hatte. (ck)