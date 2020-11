Manchester City - FC Liverpool im Live-Ticker: Firmino? Salah? Mané? - Krasse Offensiv-Entscheidung von Klopp

In der Premier League stehen sich Manchester City und Jürgen Klopps FC Liverpool gegenüber. Der Reds-Coach hat einen neuen Senkrechtstarter.

+ Mohamed Salah und Sadio Mané (l.-r.) haben einen neuen Shootingstar an ihrer Seite: Diogo Jota ist aktuell der treffsicherste Klopp-Schützling. © Peter Powell/Pool EPA/dpa

Am siebten Spieltag der Premier League kommt es zu einem absoluten Topspiel.

Pep Guardiolas Manchester City empfängt Jürgen Klopps FC Liverpool - können die Skyblues um Ilkay Gündogan gegen die Reds punkten?

Wir begleiten das Mega-Duell am Sonntag ab 17.30 Uhr im Live-Ticker.

Manchester City - FC Liverpool -:- (-:-), Sonntag, 8. November, 17:30

Aufstellung Manchester City: Aufstellung FC Liverpool: Tore:

Update vom 8. November, 16.28 Uhr: Überpünktlich geben die Teams ihre Startformationen für das Topspiel bekannt. Pep Guardiola baut seine Offensive im Vergleich zum letzten Ligaspiel leicht um und schickt Gabriel Jesus für Riyad Mahrez von Beginn in die Partie. Im Mittelfeld darf Nationalspieler Ilkay Gündogan an Stelle von Bernardo Silva starten.

Jürgen Klopp tüftelt ebenfalls leicht an seiner Angriffsreihe. Das offenbar aus aktuellem Anlass. Diogo Jota, der in glänzender Verfassung ist, hat sich in die erste Elf gespielt. Aber welcher der Top-Stars muss nun für ihn weichen? Firmino? Mané? Salah? Da kann man sich kaum entscheiden und das hat Jürgen Klopp am Ende auch nicht gemacht. Er schickt tatsächlich alle vier Angreifer ins Rennen. Werden die Liverpooler Personalsorgen in der Defensive hier etwa mit der Flucht nach vorn ausgeglichen?

Aufstellung Manchester City: Ederson - Cancelo, Laporte, Dias, Walker - Gündogan, Rodri, De Bruyne - Sterling, Jesus, Torres.

Aufstellung FC Liverpool: Alisson - Robertson, Gomez, Matip, Alexander-Arnold - Wijnaldum, Henderson - Mané, Salah - Jota, Firmino.

Update vom 8. November, 16.14 Uhr: Mit einem Sieg heute kann der FC Liverpool diese vermeintliche Favoritenstellung zumindest vorübergehend auch in die Tabelle transportieren. Holt die Klopp-Truppe drei Punkte gegen Guardiolas Citizens, vergrößern die Reds ihren Vorsprung auf stattliche acht Punkte. Manchester City hat allerdings noch ein Nachholspiel in der Hinterhand.

Update vom 8. November, 10.35 Uhr: Nach dem Klassiker in Deutschland kommt es heute zum Topduell der letzten Jahre auf der Insel. Meister Liverpool gastiert in der Premier League beim Vizemeister Manchester City. Für den Trainer der Citizens Pep Guardiola sind die Reds in der Favoritenrolle. „Es gibt dieses Jahr viele Top-Teams, aber sie sind der Favorit“, urteilte Guardiola. Der Ex-Bayern-Trainer rechnet sich gegen das Team von Jürgen Klopp aber durchaus Chancen aus und sagte: „Letztes Jahr waren sie stärker.“

Update vom 7. November, 17.02 Uhr: Jürgen Klopp und der FC Liverpool kommen zuletzt wieder besser in Schwung. Und das ist nicht primär den Stars Mo Salah oder Sadio Mané zu verdanken - sondern eher einem Neuzugang. Diogo Jota entwickelte sich vom Joker zum Leistungsträger. Er ist der Mann der Stunde bei den Reds. In den letzten vier Spielen erzielte er sechs Tore.

Der Portugiese wurde eher als Backup von den Wolverhampton Wanderers geholt - kostete deshalb aber nicht wenig: 50 Millionen Euro legte der FC Liverpool auf den Tisch. Kann er sein Niveau halten, hat sich diese Summe wohl gelohnt. Im Top-Duell mit Manchester City könnte er wieder von Beginn an spielen.

Manchester City - Liverpool im Live-Ticker: „Citizens“ stehen unter Druck

Erstmeldung vom 6. November: Manchester - Das obere Tabellendrittel der Premier League* ist nach sieben Spieltagen recht ausgeglichen. Den Tabellenneunten Arsenal trennen nur vier Punkte vom Spitzenreiter FC Liverpool, der am Sonntag beim Starensemble Manchester City gastiert. Die Mannschaft von Ex-Bayern-Trainer Pep Guardiola findet man allerdings eher im Tabellen-Mittelfeld, weshalb sie vor dem Topspiel* mächtig unter Druck steht.

Manchester City - Liverpool im Live-Ticker: Die Statistik spricht für Guardiola, die Tabelle für Klopp

Die aktuelle Tabellensituation spricht klar gegen die Citizens: Platz zehn tritt gegen den Tabellenführer und amtierenden Meister* an. Doch das Team von DFB*-Spieler Ilkay Gündogan bleibt in den letzten Jahren der Angstgegner von Jürgen Klopp. In den letzten fünf Pfichtspielen zwischen Liverpool und Manchester gingen die Skyblues dreimal als Sieger vom Platz, Liverpool gewann im Meisterjahr das Hinspiel. Hinzu kam ein Remis. Außerdem verlor Klopp die letzten drei Auswärtsspiele im Etihad Stadium*.

Um nicht den Anschluss an die obere Tabellenregion zu verlieren, muss Manchester City nun im Heimspiel punkten. Die Formkurve des Vizemeisters geht derzeit leicht aufwärts, in der Liga holte man seit September immerhin acht Punkte aus den letzten vier Spielen. Dabei schoss man jedoch nur ein Tor pro Spiel, der verletzte Sergio Agüero fehlt derzeit sichtlich. In der Champions League* ließ die Guardiola-Elf nichts anbrennen und gewann drei von drei Spiele deutlich.

Bis auf das 2:7-Debakel gegen Aston Villa und ein Unentschieden gegen Lokalrivalen Everton gab es bei Klopps Reds sowohl in der Liga als auch in der Königsklasse ausschließlich Siege. Gegen Manchester City muss Klopp jedoch auf einige Leistungsträger verzichten. Virgil van Dijk, Fabinho und der ehemalige FC-Bayern*-Spieler Thiago fehlen beim Meister. In der Offensive hat der Coach nach den starken Leistungen von Neuzugang Diogo Jota die Qual der Wahl.

Manchester City - Liverpool im Live-Ticker: Klopp spricht von „schwierigstem Spiel der Welt“ - Guardiola stichelt gegen Trump

„Es ist kein Decider“, meinte der deutsche Teammanager auf der Pressekonferenz vor dem Spiel. „Es sind noch so viele Spiele. Egal was am Sonntag passiert, entscheidet nicht die Liga“, fuhr der 53-Jährige fort. Der langjährige BVB*-Trainer betonte, dass es sich jedoch um „das schwierigste Spiel der Welt“ handle. Seine Liverpooler müssen „mutig sein und gleichzeitig mit allem was sie haben verteidigen. Wir müssen unser bestes Spiel auf den Platz bringen, nur so haben wir eine Chance.“

Der ehemalige Bayern-Trainer Guardiola* äußerte sich ähnlich und teilte gegen US-Präsident Donald Trump aus. „Es ist ein wichtiges Spiel, aber wie bei der US-Präsidentschaftswahl müssen alle Stimmen zählen. Es sind noch viele Spiele zu spielen“, so der Spanier. Sollte Manchester City das Gigantenduell verlieren, würde man früh mit acht Punkten hinter der Spitze liegen - wie nach dem achten Spieltag der vergangenen Spielzeit. (ajr) *tz.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks.

