Bayern-Gegner ManCity: Alle schauen nur auf Haaland – das Prunkstück ist aber dahinter

Von: Patrick Mayer

Wenn der FC Bayern bei Manchester City antritt, dreht sich viel um Erling Haaland. Dabei ist auch das Mittelfeld des englischen Meisters höchste Güte.

München/Manchester - Es wird richtig ernst für den FC Bayer München: An diesem Dienstag steigt das Viertelfinal-Hinspiel bei Manchester City (21 Uhr, hier im Live-Ticker). Es geht um das Weiterkommen in der Champions League. Und es geht um viele Millionen Euro möglicher Mehreinnahmen.

Bayern-Gegner Manchester City: Erling Haaland glänzt als überragender Torjäger

Geld für neue Investitionen. Kolportiert 60 Millionen Euro Ablöse ließ sich ManCity Stürmer Erling Haaland (kam von Borussia Dortmund) im vergangenen Sommer kosten. Der Skandinavier zahlt die Summe zuverlässig in Toren zurück. Nach 27 Spieltagen der Premier League steht der 22-jährige Angreifer bereits bei 30 Toren. Der Rekord von Liverpools Mohamed Salah (32 Saison-Treffer) ist förmlich greifbar.

Laut Fbref.com hat der wuchtige Stürmer im Schnitt 6,89 Ballkontakte pro 90 Minuten im gegnerischen Strafraum, schreibt der Kicker. Haaland habe in Liga und Königsklasse zudem seinen Expected-Goals-Wert (26,9) in dieser Saison mit insgesamt 40 Toren (zehn in der Champions League!) deutlich übertroffen, heißt es in dem Bericht.

Magisches Trio bei Manchester City: Kevin De Bruyne, Erling Haaland und Ilkay Gündogan (v.li.). © IMAGO/Sven Sonntag

Bayern-Gegner ManCity: Pep Guardiola kündigt „bereiten“ Erling Haaland an

Nachdem eine Leistenverletzung den Norweger zuletzt zu einer kleinen Pause gezwungen hatte, kündigte ManCity-Coach Pep Guardiola bereits einen fitten Haaland an: „Er wird bereit sein.“

Doch Vorsicht: ManCity ist viel mehr als nur Haaland! Vor allem das Mittelfeld muss wohl als Prunkstück betrachtet werden. Hier streiten gleich fünf Ausnahmekönner um drei Positionen. Unsere Redaktion erklärt, welche Spieler gemeint sind.

Kevin De Bruyne: ManCity-Spielmacher mit Zug zum Tor

Der 31-jährige Mittelfeldspieler ist in überragender Verfassung. Das stellte Kevin De Bruyne jüngst beim 3:2 Belgiens gegen Deutschland unter Beweis, als er der beste Mann auf dem Platz war. So war er an allen Toren beteiligt und erzielte den dritten Treffer per Konter selbst.

Seine Passsicherheit auch unter Druck ist überragend. Zudem hat der Belgier enorm viel Zug zum Tor. Die Kombination aus seinen Fähigkeiten macht ihn zu einem der besten Achter der Welt, wobei er diese Position meist sehr offensiv ausfüllt. Immer wieder glänzt De Bruyne als Vorlagengeber. In dieser Saison sind es wettbewerbsübergreifend 24 Assists in 38 Einsätzen für ManCity. Beim 4:1 bei der Generalprobe in Southampton, als Haaland ein Doppelpack gelang, bereitete der belgische Spielgestalter wieder einen Treffer des Norwegers vor. Hinzukam eine Vorlage für Jack Grealish.

Ilkay Gündogan: Stratege auf der Acht bei Manchester City

Der 32-Jährige ist mittlerweile Kapitän des englischen Serienmeisters (vier Titel in den letzten fünf Jahren). Tempoverschlepper, Organisator, Impulsgeber - der Ex-Dortmunder ist der ruhige Pol im ballbesitzorientierten Dominanz-Fußball Guardiolas.

Mittels seiner feinfühligen Ballbehandlung kann der gebürtige Gelsenkirchener Angriffe bis an die Box tragen. Im Gegensatz zur deutschen Nationalmannschaft zeigt Ilkay Gündogan für City immer wieder überragende Leistungen.

Feinfühlig am Ball: Rodri (re.) von Manchester City. © IMAGO/motivio

Rodri: Pep Guaridolas Lieblingsspieler bei Manchester City

„Thiago oder nix“, erklärte Guardiola einst als Coach des FC Bayern. So ähnlich muss es bei Rodrigo Hernández Cascante, genannt Rodri, gelaufen sein. Der 26-jährige Spanier gilt als Guardiolas absoluter Lieblingsschüler, weil er einen Fußball spielt, wie ihn der katalanische Trainer einst beim FC Barcelona perfektioniert hat.

So bildet Rodri auf dem Platz permanent Dreiecke mit Mitspielern, er schleicht sich instinktiv aus der Deckung pressender Gegner heraus und hat ein gutes Gespür für das Umschaltspiel.

Bernardo Silva: Portugiesischer Ballmagnet - gegen Bayern aber nur Ersatz?

Das gilt auch für Bernardo Silva, den vierten Künstler im Mittelfeld der Citizens. Womit schon die herausstechende Gabe des 28-jährigen Portugiesen (vier Tore und fünf Vorlagen in der Premier League) beschrieben wäre.

Denn: Er ist neben De Bruyne der Mann für die besonderen Momente. Zuletzt hatte Portugals Fußballer des Jahres 2019 zwar seinen Stammplatz eingebüßt, das zeigt aber vielmehr die unglaubliche Qualität in Guardiolas Kader.

Meist nur Ersatz bei Manchester City: Kalvin Phillips (Mi.). © IMAGO/Martin Rickett

Kalvin Mark Phillips: Das ewige Talent des englischen Fußballs

Weswegen Englands ewiges Toptalent Kalvin Phillips kaum zum Einsatz kommt. Der 27-Jährige konnte sich seit seinem Wechsel von Leeds United zu den Citizens im vergangenen Sommer nicht wirklich behaupten.

Auch, weil er zwischenzeitlich durch eine Schulterverletzung ausgebremst wurde. Deswegen hat er noch kein Tor für den neuen Arbeitgeber vorbereitet oder erzielt. Aber auch bei ihm gilt: Wohl dem, der noch einen Kalvin Phillips auf der Bank hat. (pm)