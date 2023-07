Auf Twitter: 1. FC Kaiserslautern macht sich über Mainz 05 lustig

Von: Marco Büsselmann

Die Fans des 1. FC Kaiserslautern beim letzten Spiel gegen Fortuna Düsseldorf. © Thomas Frey/dpa

Die Medienabteilung des 1. FC Kaiserslautern hat sich auf Twitter einen Scherz über Mainz 05 erlaubt. Hier erfahren Sie, was dahinter steckt:

Wie der 1. FC Kaiserslautern rund zwei Wochen vor dem Auswärtsspiel am 5. August bei Schalke 04 bekannt gibt, ist das gesamte Auswärtskontingent (1826 Stehplätze und 4082 Sitzplätze) im Ticket-Vorverkauf bereits nach 22 Minuten vergriffen gewesen. Die Mannschaft von Trainer Dirk Schuster wird somit von mindestens 6.000 Fans in Gelsenkirchen unterstützt. Diesbezüglich hat sich die Medienabteilung der Roten Teufel auf Twitter einen kleinen Scherz über Bundesligist Mainz 05 erlaubt. Über was sich der 1. FC Kaiserslautern bei Mainz 05 lustig gemacht hat, erfährst Du bei SÜDWEST24.

Das Auswärtsspiel des 1. FC Kaiserslautern bei Schalke 04 wird von Sport1 im Free-TV übertragen. (mab)