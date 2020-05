BVB stattet Star mit neuem Vertrag aus

Borussia Dortmund hat den Vertrag eines Stars vorzeitig verlängert. Der Routinier bleibt dem BVB damit ein weiteres Jahr erhalten.

Dortmund - Borussia Dortmund* treibt seine Personalplanungen für die Saison 2020/21 trotz der Corona-Krise voran. Dabei geht es in diesem Fall um die Zukunft von Lukasz Piszczek, wie wa.de* berichtet.

Offenbar ist die Entscheidung gefallen, dass der 34 Jahre alte Abwehr-Routinier Piszczek seinen im Sommer auslaufenden Vertrag um ein weiteres Jahr bis 2021 verlängert hat, schreiben Bild und Sport Bild.

Piszczek wird also Teil der Mannschaft bleiben, die weiter versuchen wird, am FC Bayern vorbeizukommen. Emre Can hatte diesbezüglich erst jüngst eine Kampfansage formuliert.

