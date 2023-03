Erst Hobby-Ultra im Stadion, nun als Profi wieder auf dem Platz: Hernandez-Tage im puren Glück

Von: Florian Schimak

Teilen

Der FC Bayern darf sich nicht nur über den Einzug ins Viertelfinale der Champions League freuen. Lucas Hernandez kehrte am Donnerstag wieder auf den Rasen zurück.

München – Am Ende hatte man im Eifer des Gefechts fast den Überblick verlieren können. Klatschten, tanzten und jubelten Lucas Hernandez und Benjamin Pavard über 90 Minuten auf der Tribüne der Allianz Arena beim 2:0-Sieg des FC Bayern im Achtelfinale der Champions League gegen PSG, waren die beiden Bayern-Stars direkt nach dem Abpfiff auf dem Rasen bei den Feierlichkeiten der Teamkollegen zu sehen.

Lucas Hernandez mit Benjamin Pavard auf der Tribüne des FC Bayern gegen PSG. © tz

Das Weiterkommen der Bayern in der Königsklasse war aber nicht die einzig positive Nachricht für den Rekordmeister. So war Manuel Neuer erstmals seit seinem Skiunfall wieder in der Arena, wo er umgehend ein kleines Fan-Chaos auslöste. Zudem marschierte der Bayern-Kapitän schon wieder ohne großes Humpeln und ohne Krücken durch die Mixed Zone.

Erst Hobby-Ultra im Stadion, nun als Profi wieder auf dem Platz: Hernandez-Tage im puren Glück

Lucas Hernandez und Benjamin Pavard in der Mixed Zone nach dem 2:0-Erfolg gegen PSG. © tz

Dort hielten sich auch Hernandez und Pavard länger auf, quatschen entspannt mit den Journalisten und freuten sich über den FCB-Sieg. Am Tag danach gab‘s für Hernandez, der sich beim WM-Auftaktspiel einen Kreuzbandriss zuzog und seitdem ausfällt, einen weiteren Grund zum Feiern. Am Donnerstagvormittag tauchte der Weltmeister von 2018 zum ersten Mal seit seiner Verletzung wieder auf dem Trainingsgelände des FC Bayern auf.

Name: Lucas Hernandez Geburtsdatum: 14. Februar 1996 (27 Jahre) Verein: FC Bayern München Position: Innenverteidiger Marktwert: 50 Millionen (Quelle: transfermarkt.de)

Hernandez absolvierte eine erste Laufeinheit. Auf Twitter postete der 27-Jährige Bilder und ein kurzes Video von seinem Comeback und versah den Post mit „I’M BACK“ (dt.: Ich bin zurück!). Passend dazu die Faust- und Herzaugen-Emojis. Die Bayern-Fans reagierten freudig auf die gute Nachricht. „Glücklich, dich wiederzusehen“, schrieb ein Anhänger unter dem Post. Bei einem anderen FCB-Fans brach dessen „Herz in tausend Stücke“, als dieser „live im TV sah, wie du dich verletzt hast. Willkommen zurück“, schrieb dieser.

Lucas Hernandez zurück: Kommt der Abwehr-Star beim FC Bayern in dieser Saison nochmal zum Einsatz?

Ob Hernandez in dieser Saison noch einmal als Spieler auf das Spielfeld in der Allianz Arena zurückkehren wird? Eigentlich wurde das Saison-Aus des Abwehr-Stars nach dessen Verletzung kommuniziert. Die Bayern-Bosse wollen Hernandez keinen Druck machen, zu lang ist der Leidensweg des Franzosen.

Allerdings: Bis zum Champions-League-Finale am 10. Juni sind es noch drei Monate. Das Feiern auf dem Rasen hat Hernandez noch nicht verlernt – vielleicht macht er es dann sogar im Trikot... (smk)