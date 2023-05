Lothar Matthäus kauft Fußballverein – Ex-Bayern-Star sucht neuen Kuffour

Von: Christoph Klaucke

Lothar Matthäus hat sich einen Fußballverein gekauft. Der Ex-Bayern-Spieler ist auf der Suche nach dem neuen Sammy Kuffour.

Accra – Lothar Matthäus hat sich in den letzten Jahren nach dem Ende seiner Spieler- und Trainerlaufbahn einen Namen als Fußballexperte gemacht. Für den Pay-TV-Sender Sky liefert der Rekordnationalspieler fundierte Analysen zur Bundesliga und dem FC Bayern. Jetzt widmet sich Matthäus einem neuen Aufgabengebiet und kauft sich als Investor einen Fußballverein.

Lothar Matthäus Geboren: 21. März 1961 (Alter 62 Jahre), Erlangen Vereine: u. a. Borussia Mönchengladbach, FC Bayern München, Inter Mailand Länderspiele (Tore): 150 (23)

Lothar Matthäus investiert in Fußballklub in Ghana

Lothar Matthäus ist in Afrika fündig geworden, sein neuestes Baby sind die Accra Lions. Richtig gehört: Der 62-Jährige wird zum Löwen – allerdings in Ghana.

Matthäus kauft die Accra Lions zusammen mit zwei Partnern, wie die Bild berichtet. Der Klub, der laut transfermarkt.de knapp zwei Millionen Euro wert ist, wurde erst 2015 gegründet und spielt seit 2021 in der ghanaischen Premier League. Wie viel sich Matthäus, der den FC Bayern nach der Pleite gegen RB Leipzig zerlegte, die Investition kosten ließ, ist nicht bekannt.

Lothar Matthäus und Sammy Kuffour feierten zusammen beim FC Bayern viele Titel. © Werek/Imago

Lothar Matthäus kauft Fußballverein – Ex-Bayern-Star sucht neuen Kuffour

„Über Freunde habe ich vor einem Jahr Oliver König und Frank Acheampong kennengelernt, die mich für das Projekt begeistert haben. So sehr, dass wir entschieden haben, hier Partner zu werden“, erklärte Matthäus am Montag beim Besuch auf dem Klub-Gelände in Abokobi, einem Bezirk in der ghanaischen Hauptstadt Accra.

Der aus Accra stammende Acheampong ist ghanaischer Nationalspieler und steht derzeit beim chinesischen Klub FC Shenzhen unter Vertrag, in Europa spielte der 29-jährige Offensivspieler einst für Anderlecht. König ist früherer lizenzierter Spielervermittler aus Frankfurt, der in fast 30 Jahren in Ghana ein Netzwerk aufgebaut hat. Der 48-Jährige fungiert seit Januar als Präsident von Lothars Löwen. Ex-Dortmund-Star Ibrahim Tanko ist Sportdirektor.

Lothar Matthäus will mit „Business-Modell, junge Spieler nach Europa bringen“

„Natürlich ist es ein Business-Modell. Ghana hatte schon immer ein riesiges Potenzial an Talenten, das sieht man an der Nationalelf. Wir wollen junge Spieler nach Europa bringen. Auf seriösem Weg und schon gut ausgebildet. Deshalb wird hier auch ins Trainingsgelände investiert“, verriet Matthäus, der „knallharte Konsequenzen“ bei den Bayern fordert, seine Pläne mit der Teilhabe an den Accra Lions.

Matthäus‘ Liebe zum ghanaischen Fußball hat seinen Ursprung im Jahr 1993. Damals war der 17-jährige Sammy Kuffour im Probetraining beim FC Bayern. Matthäus erinnert sich an ein Gespräch mit Uli Hoeneß: „Nach dem ersten Training habe ich halb im Scherz zu Uli Hoeneß gesagt: ,Den musst du verpflichten! Notfalls zahle ich die Ablöse selbst.’“

Matthäus sucht in Ghana nach Talenten – auch für den FC Bayern?

Gut 30 Jahre später investiert Matthäus tatsächlich in den ghanaischen Fußball und sucht vermutlich den neuen Kuffour, der Innenverteidiger wurde zur Vereinslegende und absolvierte 277 Spiele (zehn Tore). Mit den Bayern gewann Kuffour 2001 die Champions League und sechs Deutsche Meisterschaften. Die Schale kann sich der FC Bayern nach aktuellem Stand in diesem Jahr abschminken, Kahns Meisterrede von 2022 erscheint in völlig neuem Licht. (ck)