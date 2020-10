Lokomotive Moskau - FC Bayern live im TV und Stream: Infos zur Übertragung der Champions League

Für den FC Bayern geht es in der Champions League bei Lokomotive Moskau weiter. Infos zur Übertragung: So sehen Sie das Spiel heute live im TV und Stream.

Hamm - Der FC Bayern ist nicht zu bremsen. Am Wochenende bezwang der Rekordmeister in der Bundesliga Eintracht Frankfurt mit einem imposanten 5:0 - und macht damit da weiter, wo er zum Ende der Triple-Saison aufgehört hat.

Verein FC Bayern Trainer Hansi Flick Stadion/Arena Allianz Arena Vorstandsvorsitzender Karl-Heinz Rummenigge

Das gilt auch in der Champions League, wo die Mannschaft von Cheftrainer Hansi Flick in der Vorwoche mit einem deutlichen 4:0 der Bayern gegen Atletico Madrid - dem vermeintlich stärksten Gegner in der Gruppe* - gestartet war.

Lok Moskau gegen FC Bayern heute live im TV, Stream: Wer zeigt/überträgt?

Sechs Tage nach dem Triumph über die Spanier geht es für den FC Bayern in der Champions League am Dienstag (18.55 Uhr) weiter. Es geht nach Russland zu Lokomotive Moskau. Die Gastgeber der Bayern unterlagen am Wochenende in der Liga daheim Rotor Wolgograd 1:2 (1:1). In der 83. vergab der Gastgeber durch den verschossen Elfmeter von Anton Mirantschuk den Ausgleich.

Lokomotive Moskau gegen den FC Bayern: Anstoß ist am Dienstag im 18.55 Uhr. WA.de* fasst die Infos zur Übertragung zusammen und beantwortet die Frage: Sky oder DAZN? So sehen Sie das Spiel live im TV und Stream.

Lokomotive Moskau - FC Bayern live im Stream: Champions League auf DAZN

Welches Spiel zeigt Sky, welches DAZN? In diesem Fall ist die Antwort: Der Streaming-Anbieter DAZN überträgt das zweite Gruppenspiel des FC Bayern in der Champions League bei Lokomotive Moskau.

DAZN startet seine Übertragung zu Lokomotive Moskau vs. FC Bayern am Dienstag um 18.25 Uhr.

Durch den Vorlauf führt Moderator Alex Schlüter.

Kommentator des Spiels ist Marco Hagemann, als Experte ist Ex-Bayern-Profi Sandro Wagner im Einsatz.

Um DAZN zu schauen, brauchen sie ein Abo - und anschließend eine App:

Lokomotive Moskau - FC Bayern live im TV - DAZN per App auf dem Fernseher

Live-Streamen heißt nicht, dass Sie die Champions League auf DAZN auf Ihrem Rechner oder Tablet schauen müssen. Installieren Sie die App von DAZN einfach auf Ihrem Smart-TV und sehen Sie Lokomotive Moskau gegen FC Bayern München live auf Ihrem Fernseher.

+ Der FC Bayern München trifft in der Champions League auf Lokomotive Moskau. © Hans Rauchensteiner/Imago

Lokomotive Moskau - FC Bayern live im TV bei Sky - nur in der Konferenz

Da DAZN das Spiel des FC Bayern bei Lokomotive Moskau zeigt, ist das Einzelspiel nicht bei Sky zu sehen. Immerhin: Der Pay-TV-Sender zeigt den Auftritt der Münchner in Russland in der Konferenz auf dem Kanal Sky Sport 1 HD mit Kommentator Frank Buschmann. Das Parallelspiel Schachtjar Donezk - Inter Mailand begleitet Roland Evers in der Sky-Konferenz.

Lokomotive Moskau - FC Bayern live im Stream von Sky - nur in der Konferenz

Als Sky-Abonnent mit dem Sport-Paket können Sie die Konferenz der Champions League inklusive FC Bayern bei Lokomotive Moskau auch online und ohne Zusatzosten im Live-Stream via SkyGo verfolgen. Dazu benötigen Sie eine App:

Dazu gibt es die Möglichkeit mit SkyTicket. Bei diesem Service müssen Sie kein langfristiges Abo eingehen. Dabei haben Sie die Möglichkeit, monatlich zu kündigen. Dazu gibt es mehrere buchbare Pakete.

Lokomotive Moskau - FC Bayern: Übertragung der Champions League im Free-TV?

Die Champions League 2020/21 ist in der aktuellen TV-Rechte-Periode nicht live im Free-TV zu sehen, sondern nur bei Sky oder DAZN. Im frei empfangbaren Fernsehen darf das ZDF das Finale übertragen - jedoch nur dann, wenn eine deutsche Mannschaft dabei ist - wie im Falle des FC Bayern in der Vorsaison gegen PSG. So sieht es der Rundfunkstaatsvertrag vor. *wa.de ist Teil des Ippen-Digital-Netzwerks.

