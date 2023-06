Gravenberch setzt FC Bayern unter Druck – Wechsel auf die Insel?

Von: Jannek Ringen

Das erste Jahr von Ryan Gravenberch beim FC Bayern München lief nicht, wie es sich der 21-Jährige vorgestellt hat. Was passiert mit ihm?

München – Der FC Bayern München steckt mitten in der Kaderplanung für die kommende Saison. Sowohl auf der Zugangsseite aus auch auf Abgangsseite soll noch etwas passieren. Die Zukunft von Ryan Gravenberch, der vor einem Jahr von Ajax Amsterdam zum deutschen Rekordmeister kam, ist nach einem enttäuschenden ersten Jahr ungewiss.

Ryan Gravenberch Geboren: 16. Mai 2002 (Alter 21 Jahre), Amsterdam, Niederlande bisherige Vereine: Ajax Amsterdam, FC Bayern München Marktwert 30 Millionen Euro (transfermarkt.de)

Gravenberch möchte mehr spielen

Von seinem ersten Jahr beim FC Bayern München hatte sich Gravenberch mehr erwartet. „Ich habe allen gesagt, dass ich nicht noch so ein Jahr haben will. Natürlich kann man nicht immer in der Startelf stehen, aber man kann trotzdem regelmäßig spielen und viele Minuten bekommen“, erklärte der Niederländer.

Trotzdem möchte er in der kommenden Saison seinen Durchbruch beim deutschen Rekordmeister schaffen und übt deshalb Druck auf Thomas Tuchel aus. „Ich hatte erwartet, mehr Minuten zu spielen, als ich es getan habe. Ich dachte, ich würde mehr Chancen bekommen“, schilderte er seine Erwartungen in einem Interview.

Wo liegt die Zukunft von Ryan Gravenberch? © IMAGO / Sven Simon

Klopp wird auf Gravenberch aufmerksam

„Ich hoffe, dass das bei Bayern München möglich ist, sonst müssen wir uns weiter umsehen“, deutete er einen potenziellen Wechsel an. Und an Interessenten scheint es nicht zu mangeln. Jürgen Klopp und der FC Liverpool sind auf ihn aufmerksam geworden und befassen sich derzeit mit einer Verpflichtung des Niederländers.

Jedoch sind die Reds nicht alleine an dem Mittelfeldspieler von Bayern München interessiert. Auch Manchester United streckt seine Fühler in Richtung des niederländischen U21-Nationalspielers aus. Unter dem aktuellen Trainer von Manchester United, Erik ten Hag, debütierte er einst für Ajax Amsterdam.

Wie sieht die Zukunft von Gravenberch aus?

Priorität habe derzeit wohl der Verbleib beim FC Bayern für Gravenberch. Auch der Präsident des deutschen Meisters, Herbert Hainer, ist sich sicher, dass die nächste Saison für Gravenberch besser wird: „In meinen Augen ist er ein unheimlich talentierter Spieler. Deswegen haben wir ihn geholt. Er hat zum Ende der Saison mehr Spielzeit bekommen.“

Der Fokus von Gravenberch dürfte aktuell jedoch nicht auf dem Vereinsfußball liegen. Derzeit tritt er mit der U21-Nationalmannschaft bei der Europameisterschaft in Georgien und Rumänien an. Erst nach seiner Rückkehr nach München möchte er über seine Zukunft sprechen.