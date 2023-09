Bayern-Transfer-News am Deadline Day: Palhinha ist da – Cancelo-Wahnsinn deutet sich an

News-Ticker

Der Deadline Day steht an: Was passiert noch beim FC Bayern? Alle News und Gerüchte um Palhinha, Gravenberch, Chalobah, Bella-Kotchap, Choupo-Moting und Co. im News-Ticker.

Update vom 1. September, 13.40 Uhr: In den letzten Minuten gibt es Berichte über eine spektakuläre Rückholaktion, die der FC Bayern offenbar plant. Demnach sind die Münchner interessiert, João Cancelo erneut per Leihe zu verpflichten. Der Portugiese spielte bereits die vergangene Saison leihweise von Manchester City beim Rekordmeister, jedoch zogen die Münchner die Kaufoption nicht. Zuletzt wurde der Portugiese vor allem beim FC Barcelona gehandelt, ist jetzt jedoch wohl wieder eine konkrete Option für die rechte Abwehrseite bei den Münchnern.

Bayern-Transfer-News am Deadline Day: Palhinha in München zum Medizincheck

Update vom 1. September, 13.00 Uhr: Der Transfer von Joao Palhinha zum deutschen Rekordmeister steht kurz bevor! Verschiedenen Medienberichten zufolge einigten sich die Münchner am Morgen über eine Ablöse für den Portugiesen, alle Dokumente zwischen den Parteien seien bereit. Sobald Fulham einen Ersatz gefunden hat, soll der Vertrag unterzeichnet werden. Um kurz vor 13 Uhr sah man Palhinha in München im roten Audi zum bevorstehenden Medizincheck vorfahren.

Bayern-Transfer-News am Deadline Day: Wanner vor Leihe in die 2. Liga

Update vom 1. September, 12.27 Uhr: Bayerns Mittelfeld-Juwel Paul Wanner wird die Münchner wohl auf Leihbasis verlassen. Nach tz-Informationen zieht es den Youngster für ein Jahr zum Zweitliga-Aufsteiger SV Elversberg. Dort soll der 17-jährige Junioren-Nationalspieler der Spielmacher auf der Zehner-Position werden. Bayerns neuer Sportdirektor Christoph Freund soll Wanner beim Leih-Wechsel bestärkt haben.

Update vom 1. September, 10.56 Uhr: Der FC Bayern wird Bouna Sarr offenbar nicht los. Wie Bild-Fußballchef Christian Falk berichtet, hat Sarr auch in dieser Transferperiode alle Transferanfragen abgelehnt. Demnach möchte der 31-Jährige seinen Vertrag bis 2024 aussitzen – offenbar, weil er nicht auf sein hohes Gehalt verzichten möchte. In München verdient der Senegalese rund drei Millionen Euro im Jahr. Seit seinem Wechsel an die Isar 2020 machte Sarr nur 14 Spiele für den FCB und spielt auch jetzt unter Thomas Tuchel keine Rolle mehr.

Transfer-News am Deadline Day: Palhinha-Wechsel zum FC Bayern? Details zur XXL-Ablöse

Update vom 1. September, 9.53 Uhr: Es sieht so aus, als würden der FC Bayern und Thomas Tuchel endlich die gewünschte „Holding Six“ für das defensive Mittelfeld bekommen. Wie mehrere Medien berichten, hat sich der FCB mit Fulham über eine Ablöse für Joao Palhinha geeinigt. Demnach zahlen die Münchner 65 Millionen plus Boni für den Portugiesen. Der Spieler will offenbar unbedingt zum FC Bayern, jedoch zögert Fulham, weil noch ein passender Ersatz gefunden werden muss.

Transfer-News am Deadline Day: Choupo-Abschied vom FC Bayern? Ziel offenbar bekannt

Update vom 1. September, 06,52 Uhr: Der Deadline Day ist da – und er startet mit einer Hammer-Meldung! Offenbar ist Eric Maxim Choupo-Moting ein Kandidat für einen Blitz-Abschied vom FC Bayern München. Nach der Verpflichtung von Harry Kane ist der Sympathieträger inzwischen auf Platz drei in der Stürmer-Hierarchie abgerutscht – Mathys Tel hat ihm den Rang abgelaufen. Nach Bild-Angaben könnte nun Saudi-Arabien ein Ziel für den gebürtigen Hamburger werden. Dorthin hat es in diesem Sommer ja schon etliche Stars gezogen.

+ Verlässt Eric Maxim Choupo-Moting die Bayern am Deadline Day? 2020 war er kurz vor Transfer-Schluss nach München gewechselt. © Sven Simon / Imago

Gravenberch macht den Abflug: Liverpool bezahlt wohl ordentliche Summe

Update vom 31. August, 20.42 Uhr: Ryan Gravenberch wird die Bayern allem Anschein nach verlassen! Der Niederländer befindet sich nach Angaben von Transfer-Experte Fabrizio Romano auf dem Weg nach Liverpool, soll dort noch am Donnerstagabend ankommen.

Bei den Reds soll Gravenberch einen Fünfjahresvertrag unterzeichnen. Bayern kassiert angeblich 40 Millionen Euro als Ablöse, fünf weitere Millionen sollen per Boni möglich sein.

+ Steht offenbar vor dem Abgang zum FC Liverpool: Gravenberch. © Tom Weller/dpa

Chalobah-Wende beim FC Bayern: Armel Bella-Kotchap wieder ein Thema

Update vom 31. August, 18.08 Uhr: Während bei Sky die Auslosung der Champions-League-Gruppenphase läuft, verrät Transfer-Experte Florian Plettenberg live im TV den neuesten Stand bei Trevoh Chalobah und Armel Bella-Kotchap.

Der Chalobah-Deal soll nach Angaben des Reporters nun kurz vor dem Aus sein, denn: Chelsea will nur verkaufen, die Bayern wollen nur leihen. Weil es mit diesem Wechsel nun wohl nichts wird, sind die Bayern offenbar plötzlich wieder bei Bella-Kotchap im Rennen – der stand zuletzt aber unmittelbar vor einem Transfer zu Borussia Dortmund. Noch bleiben knappe 24 Stunden Zeit. Für Plettenberg ist es aber schon jetzt ein absolut verrücktes Finale.

Update vom 31. August, 17.32 Uhr: Klappt es mit dem Last-Minute-Deal von Joao Palhinha? Nach Angaben von Transfer-Guru Fabrizio Romano hat der Portugiese seinen Wechselwunsch beim FC Fulham hinterlegt. Und: Es gibt offenbar schon erste Vertragsdetails: Das Arbeitspapier würde laut Romano bis Juni 2028 gültig sein.

Nach Informationen von Sport1 sollen die Bayern bislang 55 Millionen für Palhinha geboten haben. Den Londonern soll das zu wenig sein, sie fordern 60 Millionen Pfund – also etwas mehr als 70 Millionen Euro. „Die Gespräche laufen weiter“ heißt es.

Bayern-Transfers vor dem Deadline Day: Palhinha-Verwirrung aufgeklärt

Update vom 31. August, 16.40 Uhr: Palhinha will unbedingt zum FC Bayern. Die Münchner sollen sich mit dem Mittelfeldspieler bereits einig sein, allerdings hakt es noch an der Ablöse in den Verhandlungen mit Fulham. Wie die Bild berichtet, fehlte Palhinha am heutigen Donnerstag im Fulham-Training. Eine Verletzung scheint wohl nicht vorzuliegen. Will sich Palhinha womöglich nach München streiken?

Nein! Sky-Reporter James Lewer berichtet aus London, dass Fulhams Trainer Marco Silva bestätigt hat, dass Palhinha heute Morgen mit der Mannschaft trainiert hat. Stimmen diese Aussagen überein, dann kann ein Streik ausgeschlossen werden.

Update vom 31. August, 15.40 Uhr: Der FC Bayern konzentriert sich in seinen Transferaktivitäten voll auf Palhinha, wie Sport1 berichtet. Sollte der Wunschmittelfeldspieler nicht kommen, wäre ein Kauf von Chelseas Innenverteidiger Chalobah, der aber notfalls auch auf der Sechs agieren kann, wahrscheinlich.

Die Bayern arbeiten sogar daran, beide Transfers zu realisieren. Allerdings wäre das offenbar nur möglich, wenn Chelsea eine Leihe bei Chalobah akzeptiert. Mit beiden Spielern sei sich der FCB einig. Bis morgen Abend sind noch Wechsel möglich, doch die Zeit wird knapp.

Update vom 31. August, 14.54 Uhr: Findet der FC Fulham noch einen geeigneten Nachfolger für João Palhinha? Das englische Portal Mail Sport berichtet, dass die Londoner Youssouf Fofana von der AS Monaco ins Auge gefasst haben. Nottingham Forest hatte Anfang des Monats noch 35 Millionen Euro für den französischen Nationalspieler geboten.

Chalobah-Verhandlungen stocken: Chelsea pocht wohl auf festen Transfer

Update vom 31. August, 14.41 Uhr: Während in den letzten Stunden immer mehr Informationen zu einem möglichen Transfer von João Palhinha durchsickern, ist es um die Personalie Trevoh Chalobah vergleichsweise ruhig. Und das hat einen guten Grund, wie die englische Zeitung The Guardian berichtet.

Demnach sind die Verhandlungen zwischen Bayern und Chelsea ins Stocken geraten, da der FCB weiterhin den Verteidiger ausleihen will, Chelsea aber einen Verkauf bevorzugt. Laut dem Artikel sind die Münchener ebenfalls an Conor Gallagher als möglichen, neuen Sechser interessiert. Doch auch hier gilt: Bayern will den Spieler nur ausleihen, Chelsea wenn überhaupt nur verkaufen.

Update vom 31. August, 14.00 Uhr: Wann fällt der erste Dominostein an der Säbener Straße? Die Bild-Zeitung berichtet, dass sowohl der Palhinha-Transfer als auch der Gravenberch-Abgang davon abhängig ist, ob der FC Fulham einen geeigneten Ersatz für den Portugiesen findet.

Sollten die Engländer Palhinha nicht zum FCB ziehen lassen, ist demnach auch ein Abgang von Gravenberch vom Tisch.

+ Deadline-Transfer für den FC Bayern? Fulhams Joao Palhinha steht vor einem Wechsel nach München. © Ashley Western/Imago

Ryan Gravenberch fehlt bei Bayern-Training: Niederländer will zum FC Liverpool

Update vom 31. August, 12.36 Uhr: Es geht Schlag auf Schlag an der Säbener Straße. Wie die Bild berichtet, hat Ryan Gravenberch am Donnerstagvormittag schon nicht mehr am Mannschaftstraining teilgenommen! Der Niederländer befinde sich zwar noch an der Säbener Straße, soll aber kurz vor einem Transfer zum FC Liverpool stehen.

Update vom 31. August, 12.29 Uhr: Nach tz-Informationen hat der FC Bayern eine grundsätzliche Einigung mit João Palhinha erzielt! Jetzt hängt alles an Fulham. Wie bereits berichtet, würden die Engländer einem Transfer nur zustimmen, wenn sie einen Top-Ersatz finden.

Der #FCBayern hat eine grundsätzliche Einigung mit Joao #Palhinha erzielt. Er ist die gewünschte Holding Six von Trainer Thomas #Tuchel. Jetzt hängt alles an #Fulham. Die Engländer würden einem Wechsel nur zustimmen, wenn sie einen Top-Ersatz finden. @mano_bonke — Philipp Kessler (@kessler_philipp) August 31, 2023

Fulham sucht Palhinha-Nachfolger: Spur führt nach Portugal

Update vom 31. August, 12.25 Uhr: Ist Fulham bei der Suche nach einem Palhinha-Nachfolger fündig geworden? Der portugiesische Transfer-Insider Pedro Almeida berichtet zumindest, dass der Premier-League-Klub seine Fühler nach Florentino Luís ausgestreckt hat.

Der 24-jährige Mittelfeldspieler steht noch bis 2027 bei Benfica Lissabon unter Vertrag. Benfica wäre wohl ab einer Ablösesumme von 40 Millionen Euro gesprächsbereit.

Update vom 31. August, 11.56 Uhr: Das Interesse des FC Bayern an João Palhinha wird immer konkreter. Laut Sky-Reporter machen die Münchener „alles dafür“, dass der Portugiese zum deutschen Rekordmeister wechselt. Die Verhandlungen zwischen Fulham und Bayern laufen demnach. Der Spieler will nach München!

+ João Palhinha soll sich mit dem FC Bayern einig sein. © IMAGO/Ryan Browne/Shutterstock

Palhinha-Transfer hängt nicht nur an Ablösesumme: Fulham braucht Ersatz

Update vom 31. August, 10.24 Uhr: Neben der Ablösesumme scheint ein Transfer von João Palhinha auch an einem anderen Kriterium zu hängen. Laut Fabrizio Romano ist Fulham nur dann bereit, seinen Sechser abzugeben, wenn sie einen Top-Ersatz finden. Zudem hofft Fulham-Coach Marco Silva weiterhin auf einen Palhinha-Verbleib.

Update vom 31. August, 9.36 Uhr: Die Anzeichen verdichten sich, dass Ryan Gravenberch Bayern München in Richtung Liverpool verlässt. Christian Falk von der Bild-Zeitung berichtet, dass der Niederländer mittlerweile von Jürgen Klopp von einem Transfer überzeugt wurde. Der Niederländer passe demnach perfekt in das LFC-System.

Bayern erwartet deswegen ein Angebot über 30 Millionen Euro aus England. Rechnet man die Pavard-Ablösesumme mit ein, könnten die Münchener wohl auch einen Transfer von João Palhinha stemmen. Bislang sind die FCB-Verantwortlichen dem Vernehmen nach bereit, 60 Millionen Euro für den Portugiesen zu zahlen. Fulham fordert wohl aber 80 Millionen Euro.

+ Ryan Gravenberch will die Bayern verlassen, Palhinha soll im Gegenzug kommen. © Imago

Gravenberch-Abschied wird konkreter: FCB in Verhandlungen mit Liverpool

Update vom 31. August, 8.38 Uhr: Ein Abgang von Ryan Gravenberch wird immer konkreter. Laut Florian Plettenberg befinden sich der FC Liverpool und Bayern München mittlerweile in konkreten Gesprächen über einen Transfer. Gravenberch will demnach die Bayern definitiv verlassen.

Die Münchener fordern wohl eine Ablösesumme von 30 Millionen Euro. Die Verhandlungen zwischen dem Niederländer und Liverpool sollen fortgeführt werden, sobald es eine Einigung zwischen den Klubs gibt. Liverpool will den Mittelfeldspieler aber anscheinend unbedingt verpflichten.

Erstmeldung vom 31. August: München – Selten war ein Transferfinale beim FC Bayern so spannend wie in diesem Sommer. Normalerweise sind die Münchener dafür bekannt, ihre Transferplanung frühzeitig abzuschließen. Abgesehen natürlich vom Deadline-Day 2020: Der deutsche Rekordmeister schlug mit den Verpflichtungen von Eric Maxim Choupo-Moting, Douglas Costa und Bouna Sarr gleich dreimal zu. Droht 2023 ein ähnliches Szenario?

Chalobah als Pavard-Ersatz? Chelsea will verkaufen, Bayern nur leihen

Klar ist: Die Bayern suchen nach dem mittlerweile offiziellen Abgang von Benjamin Pavard einen Nachfolger. Die Suche gestaltet sich allerdings schwierig. Top-Kandidaten auf einen Last-Minute-Transfer an die Säbener Straße: Trevoh Chalobah und João Palhinha.

Chalobah wäre der klassische Pavard-Ersatz, die Verhandlungen mit Chelsea sind aber zäh. Die Engländer wollen ihr Eigengewächs am liebsten verkaufen, die Bayern präferieren ein Leih-Modell. Der Spieler, der unter FCB-Coach Thomas Tuchel seinen Durchbruch schaffte, scheint einem Wechsel offen gegenüberzustehen. Ausgang offen.

+ João Palhinha und Trevoh Chalobah stehen beim FC Bayern hoch im Kurs. © Imago

Palhinha hinterlegt Wechselwunsch: Fulham fordert Monster-Ablöse

Und auch ein Transfer von Palhinha hat seine Tücken. Der Portugiese wäre die von Tuchel gewünschte „Holding Six“. Bei einer Verpflichtung des Mittelfeldspielers würde der Pavard-Abgang wohl intern mit Konrad Laimer aufgefangen werden. Palhinha soll seinen Wechselwunsch laut Sport1 zwar mittlerweile hinterlegt haben, sein Arbeitgeber, der FC Fulham, beharrt aber auf einer Monster-Ablöse. Dem Vernehmen nach wollen die Londoner 80 Millionen Euro haben.

Eine solche Transfersumme wäre für die Münchener, wenn überhaupt, nur mit frischen Transfereinnahmen zu stemmen. Heißester Kandidat: Ryan Gravenberch. Der Niederländer will den FCB wohl verlassen. Erste Sondierungsgespräche mit dem FC Liverpool sollen bereits stattgefunden haben.

Eine billigere Alternative wäre Eric Dier. Der Tottenham-Kumpel von Harry Kane soll dem FC Bayern angeboten worden sein und könnte sowohl als Innen- und Rechtsverteidiger als auch im zentralen defensiven Mittelfeld agieren. (kk)

