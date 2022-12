Argentinien gegen Kroatien jetzt live: Messi! Messi! Messi!

Von: Florian Schimak

Das erste Halbfinale der WM 2022 steht an: Wer löst das Final-Ticket? Argentinien oder Kroatien? Vor dem Anpfiff gab‘s Wirbel um Messi. Die Partie im Live-Ticker.

80. Minute: Jetzt bekommt auch noch Luka Modric nach einem Gewaltschuss die Kugel per Abpraller ins Gesicht. Das passt zum Spiel der Kroaten heute...

Argentinien – Kroatien 3:0 (2:0)

Argentinien: E. Martinez - Molina, Romero, Otamendi, Tagliafico - Paredes (ab 62. Li. Martinez), E. Fernandez - Mac Allister, de Paul (ab 74. Palacios) - Alvarez (ab 75. Dybala), Messi Kroatien: Livakovic - Juranovic, Lovren, Gvardiol, Sosa (ab 46. Vlasic) - Brozovic (ab 50. Petkovic), Modric, Kovacic - Pasalic (ab 46. Orsic), Perisic - Kramaric (ab 72. Livaja) Tore: 1:0 Messi (34., Foulelfmeter), 2:0 Alvarez (39.), 3:0 Alvarez (69.)

76. Minute: Das Spiel ist durch! Hier passiert nicht mehr viel, die Kroaten haben sich verständlicherweise aufgegeben.

Zwei Treffer und ein Assist: Lionel Messi ist der entscheidende Mann für Argentinien gegen Kroatien. © IMAGO / Agencia EFE

69. Minute: TOOOOOOOOOOR! Der Messi-Wahnsinn geht weiter! Unfassbares Tor. Der PSG-Star bekommt 30 Meter auf links die Kugel, wird dabei hart von Gvardiol bedrängt. Doch Messi lässt den RB-Verteidiger an der Grundlinie einfach stehen, legt quer und in der Mitte steht Alvarez, der zum 3:0 einfach nur einschieben muss.

65. Minute: Puh, das wird eine Herkules-Aufgabe für Kroatien. Zwar haben die Männer um Luka Modric nach einer Ecke eine gute Möglichkeit, aber aus dem Spiel heraus lassen die Argentinier ganz, ganz wenig zu.

57. Minute: Durch die offensive Ausrichtung der Kroaten bieten sich für die Albiceleste nun mehr Platz und dadurch auch gute Kontermöglichkeiten. Messi und Fernandez spielen am Strafraum Doppelpass, der PSG-Star taucht frei vor Livakovic auf, schießt diesen aber an. Fast die Entscheidung ...

50. Minute: Kroatien versucht‘s jetzt sehr offensiv. Drei Wechsel in und nach der Pause sprechen eine deutliche Sprache. Aber klar, was bleibt den Kroaten auch anderes übrig, beim Stand von 0:2?

46. Minute: Weiter geht‘s mit der zweiten Hälfte! Kroatien wechselt zwei Mal und bringt mit Vlasic und Orsic zwei neue Kräfte.

1. HALBZEIT

+++ Halbzeit-Fazit: Erst Schnarchwagen-Fußball, dann eine wilde Messi-Party. Beide Teams gehen am Anfang absolut kein Risiko. Dann pennen die Kroaten einmal, Alvarez ist durch und Livakovic fällt ihn. Messi jagt die Kugel dann vom Punkt in den Knick. Kurz darauf trifft der ManCity-Stürmer selbst, dieses Mal leitet Messi den Treffer überragend ein. Kommen die Kroaten noch einmal zurück? +++

45.+4 Minute: So, das war‘s mit der ersten Hälfte.

45. Minute: Wow! Das waren jetzt intensive Minuten. Vier Zeigeraumdrehungen gibt‘s nun noch obendrauf.

42. Minute: Fast das 3:0! Nach einer Ecke köpft Mac Allister am kurzen Pfosten aufs Tor, aber Livakovic ist da und sticht das Ding!

Argentinien gegen Kroatien jetzt live: Doppelschlag! Messi und Co. schocken Kroaten

Alvarez schockt Kroatien: Argentinien führt mit 2:0. © IMAGO / Shutterstock

39. Minute: TOOOOOOOOOOR! Was war das denn für ein Treffer??? Unfassbar! Alvarez bekommt nach einem wichtigen Messi-Touch die Kugel an der Mittellinie und marschiert in Richtung kroatisches Tor. Auf dem Weg dorthin kann ihn keiner stoppen, auch wenn der City-Angeifer zweimal Glück hat, der der Ball ihm wieder vor die Füße springt. Vor Livakovic bleibt er dann cool und trifft mit vollem Willen zum 2:0!

36. Minute: Was war denn das in der Abwehr von Kroatien vor dem Elfmeter los? Das war ja völlig ungewohnt. Ein einfacher weiter Pass und Álvarez war durch. Das haben Lovren und Gvardiol aber mal so richtig gepennt. Sei‘s drum, wir haben unser erstes Tor!

Argentinien gegen Kroatien: Messi saucool! Superstar bringt Albiceleste in Führung

Geschlagen: Dominik Livakovic im WM-Halbfinale gegen Lionel Messi. © Jewel SAMAD / AFP

34. Minute: TOOOOOOOOOOOOOR! Was für ein Elfer! Messi nagelt das Ding ins Dreieck, keine Chance für Livakovic!

32. Minute: Strafstoß! Alvarez ist durch, taucht frei vor Livakovic aus. Spielt die Kugel an ihm vorbei, räumt den City-Stürmer ab. Klare Sache!

Argentinien gegen Kroatien jetzt live: Erste Aufreger! Möglicher Bayern-Transfer mittendrin

24. Minute: Erster Abschluss! Livakovic ist gefordert, aber ist auch zur Stelle. Fernandez versucht‘s mit einem Schlenzer vom Strafraum, doch der kroatische Keeper, der mit dem FC Bayern in Verbindung gebracht wird, klatscht ihn zur Seite, ehe dann geklärt wird. Endlich mal ein Torschuss!

17. Minute: Autsch! Kroatien führt eine Ecke kurz aus und bringt die Kugel auf den zweiten Pfosten. Dort ist Lovren gegen zwei Argentinier, die allerdings beim Kopfballduell miteinander zusammenrasseln. Nach kurzer Behandlungspause geht‘s für alle Beteiligten aber weiter.

Argentinien gegen Kroatien jetzt live: Ball rollt! Erste knifflige Szene © IMAGO / Ulmer/Teamfoto

14. Minute: Erste knifflige Szene! Argentinien spielt sich nach vorne, Messi will in den Strafraum steilgehen, wird aber gefällt. Schiedsrichter Orsato aber lässt laufen und macht deutlich, dass er da kein Foul gesehen hat.

10. Minute: Die Kroaten haben jetzt mehr Ballbesitz und lassen die Kugel laufen. Allerdings ist dort wenig Tempo in den Aktionen. Modric und Co. scheuen das große Risiko, weshalb hier noch arg wenig los ist.

3. Minute: Der zu erwartende Auftakt. Ein Feuerwerk werden wir heute eher nicht erwarten. Die Argentinier haben aber bereits einige Tiefenläufe durch ihren Außenverteidiger. Wirklich gefährlich war‘s aber nicht.

1. Minute: Anstoß! Der Ball rollt im Lusail Iconic Stadium in Katar.

Update vom 13. Dezember, 19.55 Uhr: Die Hymnen erklingen! Es kann also gleich losgehen!

Update vom 13. Dezember, 19.50 Uhr: In 10 Minute pfeift Schiedsrichter Daniele Orsato aus Italien das erste Halbfinale der WM 2022 an. Also wir sind heiß!

Update vom 13. Dezember, 19.27 Uhr: Argentinien und Kroatien treffen heute zum fünften Mal aufeinander. Zuletzt bei der WM 2018 in der Gruppenphase, wo die „Vatreni“ überraschend deutlich mit 3:0 gegen Messi und Co. siegten. Sein erstes Länderspieltor erzielte „La Pulga“ übrigens gegen Kroatien.

Update vom 13. Dezember, 19.20 Uhr: Heimspiel für Argentinien? Angeblich sollen heute 30.000 Fans der Südafrikaner im Stadion sein. Schon in den Partien zuvor waren die Arena fest in der Hand der Albiceleste-Anhänger.

Update vom 13. Dezember, 18.55 Uhr: Auch die Albiceleste überrascht nicht mit ihrer Aufstellung. Bis auf zwei Änderungen ist‘s die gleiche Startelf. Für den gesperrten Acuna beginnt Tagliafico hinten links. Zudem darf Paredes auf der Sechs ran. Für ihn muss Lisandro Martinez weichen.

Update vom 13. Dezember, 18.48 Uhr: Die Aufstellung von Kroatien liegt vor! Wenig überraschend nimmt Trainer Dalic keine Änderungen im Verglich zu der Elf vor, die Brasilien im Viertelfinale im Elfmeterschießen besiegte. Also sind auch wieder drei Bundesliga-Stars mit dabei. Sosa, Gvardiol und Kramaric beginnen.

Erstmeldung vom 13. Dezember, 17 Uhr: München/Lusail – Es ist angerichtet! Argentinien und Kroatien stehen im ersten Halbfinale der WM 2022 gegenüber. Wer löst das Final-Ticket? 2014 stand die Albiceleste im WM-Finale, verlor damals aber nach Verlängerung gegen Deutschland mit 0:1. Vor vier Jahren standen die Kroaten Frankreich gegenüber und unterlagen 2:4.

Natürlich schaut vor dem WM-Halbfinale zwischen den Argentiniern und Kroatien alles auf Lionel Messi. Für den PSG-Star ist es vermutlich die letzte Chance, seine einzigartige Karriere mit dem WM-Pokal zu krönen. Vor dem Anpfiff gab es aber Aufregung um den 35-Jährigen.

Argentinien gegen Kroatien im Live-Ticker: Vor WM-Halbfinale gibt‘s Aufregung um Messi

Um Lionel Messi gab‘s vor dem WM-Halbfinale zwischen Argentinien und Kroatien Aufregung. © IMAGO / AFLOSPORT

Denn auf den Social-Media-Post von Cristiano Ronaldo nach dem WM-Aus der Portugiesen reagierte Messi-Teamkollege Kylian Mbappé mit drei Emojis.: Einer Krone, den betenden Händen – und einer Ziege. Was allerdings nicht bedeutet, dass der Frankreich-Star CR7 für ein Nutztier hält, ganz im Gegenteil.

Ziege bedeutet im Englischen „Goat“. Im Sport ist „Goat“ aber „Greatest Of All Time“, als der Größte aller Zeiten. Pikant: Zwischen Messi und CR7 herrscht seit jeher der Kampf um die Krone des Weltfußballs. Will PSG-Teamkollege Mbappé damit Messi eins auswischen?

Argentinien -Kroatien im Live-Ticker: Geht Modric-Märchen weiter? WM-Finale oder Karriereende

Für einen anderen großen Star könnte ein Sieg heute im WM-Halbfinale auch ein weiterer Triumphzug werden. Luka Modrić, immerhin Weltfußballer von 2018, schickt sich mit seinen 38 Jahren an, den WM-Pokal endlich in den Händen zu halten.

Dafür müsste aber ein Sieg gegen Messi und Argentinien im WM-Halbfinale her. (smk)