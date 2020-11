Live-Ticker: Das Top-Spiel der Bundesliga zwischen Borussia Dortmund gegen Bayern München

Am 7. Spieltag kommt es in der Bundesliga zum Top-Spiel zwischen Borussia Dortmund und Bayern München. Wir berichten im Live-Ticker.

Borussia Dortmund - FC Bayern München, Samstag, 07. November, 18.30 Uhr -:- (-:-)

Voraussichtliche Aufstellung Borussia Dortmund Bürki - Meunier, Akanji, Hummels, Guerreiro - Witsel, Dahoud - Sancho, Reus, Reyna - Haaland Voraussichtliche Aufstellung Bayern München Neuer - Pavard, J. Boateng, Alaba, Hernandez - Kimmich, Goretzka - Gnabry, T. Müller, Coman - Lewandowski Tore Schiedsrichter

Dortmund - Bevor die Bundesliga in die zweite Länderspielpause der laufenden Saison geht, kommt es noch zu einem Highlight, denn am 7. Spieltag treffen Borussia Dortmund und der FC Bayern München im Top-Spiel aufeinander. Die Partie findet am Samstag (7. November), im Signal-Iduna-Park in Dortmund statt. Anstoß ist um 18.30 Uhr.

Borussia Dortmund gegen Bayern München: Gute Form bei beiden Teams

Beide Teams sind derzeit gut drauf. Am letzten Spieltag der Bundesliga setzte sich der FC Bayern mit 2:1 beim 1. FC Köln durch und konnte es sich sogar leisten, Stammspieler wie Robert Lewandowski, Leon Goretzka und Lucas Hernandez zu schonen. Der BVB schlug souverän Aufsteiger Arminia Bielefeld. Mats Hummels erzielte dabei einen Doppelpack. In der Champions League überzeugten die beiden deutschen Schwergewichte ebenfalls. Bayern München tat sich anfangs zwar schwer gegen Red Bull Salzburg, kam letztendlich aber zu einem souveränen 6:2-Erfolg. Der BVB legte beim FC Brügge los wie die Feuerwehr und führte zur Pause bereits mit 3:0. Im zweiten Abschnitt ließ es die Mannschaft von Trainer Lucien Favre ruhiger angehen und brachte den Vorsprung über die Zeit.

In der Bundesliga-Tabelle liegen Borussia Dortmund und Bayern München gleichauf. Beide Klubs haben 15 Punkte und mussten bislang eine Niederlage einstecken - Dortmund beim 0:2 in Augsburg, der FC Bayern beim 1:4 in Hoffenheim. Durch das bessere Torverhältnis steht Bayern München derzeit an der Spitze der Liga. Mit einem Heimsieg könnte Borussia Dortmund den Kontrahenten aber überholen.

Borussia Dortmund gegen Bayern München: Emre Can fehlt

Personell sieht es bei Borussia Dortmund gut aus. Lediglich Emre Can (Covid-19) fällt sicher aus für das Spiel am Samstag. Hinter Abwehrchef Mats Hummels steht noch ein kleines Fragezeichen. Der Innenverteidiger musste wegen muskulärer Probleme beim Spiel in Bielefeld ausgewechselt werden und fehlte aus diesem Grund auch in der Champions League beim FC Brügge. Bei Bayern München ist Leon Goretzka das Sorgenkind. Der angeschlagene Mittelfeldspieler könnte das Match gegen den BVB verpassen. Bei ihm wird Trainer Hansi Flick kurzfristig entscheiden, ob es für einen Einsatz reicht. Definitiv nicht dabei sind Niklas Süle und Alphonso. (smr)