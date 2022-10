Live-Ticker: Schafft Eintracht Frankfurt Champions League-Auswärtssieg bei Tottenham?

Von: Melanie Gottschalk

Teilen

Eintracht Frankfurt trifft in der Champions League auf Tottenham. © IMAGO/Joaquim Ferreira

Eintracht Frankfurt ist in der Champions League zu Gast bei Tottenham Hotspur. Wir berichten im Live-Ticker von der Partie.

Tottenham Hotspur - Eintracht Frankfurt, Mittwoch, 12. Oktober, 21.00 Uhr, -:- (-:-)

Aufstellung Tottenham Hotspur Aufstellung Eintracht Frankfurt Tore Schiedsrichter

<<< Live-Ticker aktualisieren >>>

Frankfurt - Eintracht Frankfurts Cheftrainer Oliver Glasner geht trotz der jüngsten Bundesliga-Schlappe zuversichtlich in das Champions-League-Spiel bei Tottenham Hotspur .„Im Hinspiel haben wir eine gute Leistung gezeigt. Wir trauen uns auch zu, hier zu gewinnen“, sagte der Coach aus Österreich in London. Die Hessen wollen das 0:0 aus der Partie von vor einer Woche in der topmodernen Londoner Fußball-Arena bestätigen.

Eintracht Frankfurt zu Gast in London

Das 0:3 beim Bundesliga-Letzten VfL Bochum vom Samstag soll dabei keine Rolle mehr spielen. „Es ist Fußball. Es ist Sport. Was sollen wir jetzt sagen? Bleiben wir zu Hause und geben das Spiel kampflos verloren? Das ist nicht unsere Einstellung“, erklärte Glasner, dessen Team mit vier Punkten aus drei Spielen eine ordentliche Ausgangslage für das Weiterkommen hat.

Länger fehlen wird dem Trainer Flügelspieler Ansgar Knauff, der wegen Oberschenkelproblemen nicht mit nach England gereist ist. „Das ist nicht, was du dir wünschst, dass zwei Spieler beim Abschlusstraining sagen, dass es nicht geht“, sagte Glasner. Bei Knauff könne der Ausfall bis kurz vor den WM-Start im November dauern. Auch Luca Pellegrini fehlt in der Königsklasse verletzungsbedingt.

Eintracht Frankfurt: Hasebe selbstbewusst vor Tottenham-Spiel

„Wir spielen gegen eine Topmannschaft in der Champions League. Wir haben bereits im Hinspiel gemerkt, dass Tottenham

als Team und individuell eine hohe Qualität hat. Wenn wir aber unsere Leistung zeigen, können wir was holen“, sagte Defensivspieler Makoto Hasebe zum Spiel in London. „Tottenham ist nicht nur Harry Kane, auch wenn er wirklich sehr viel Qualität mitbringt, sondern auch Son, Richarlison... Wir müssen morgen als Mannschaft verteidigen“, so der Japaner weiter. (Melanie Gottschalk)