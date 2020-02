Live-Ticker: FC Bayern zu Gast in Hoffenheim - Stresstest für FCB-Offensive

Stresstest für die FCB-Offensive nach dem Lewandowski-Ausfall. Kann der FC Bayern die Tabellenspitze im Spiel bei der TSG Hoffenheim trotzdem verteidigen?

München - Eigentlich sollte die Welt beim FC Bayern und an der Säbener Straße absolut in Ordnung sein. Als Bundesliga-Tabellenführer reist das Team von Hansi Flick am Samstag zur TSG Hoffenheim. Am Donnerstag feierte der Verein seinen 120. Geburtstag und nach der 3:0 (0:0)-Gala am Dienstag beim FC Chelsea in der Champions League steht man mit mindestens einem Bein im Viertelfinale.

Wäre da nicht das Lewandowski-Drama dazwischen gekommen. Der Superstar des FC Bayern verletzte sich an der Stamford Bridge und wird dem Rekordmeister mit einem Anbruch der Schienbeinkante am linken Kniegelenk nun vier Wochen fehlen. Wenn bei den Bayern jemand hätte nicht längerfristig ausfallen sollen, dann wäre es der Pole gewesen, der in 22 Ligaspielen bereits 25 Tore erzielt hat und auf dem besten Weg war, Gerd Müllers 40-Tore-Rekord anzugreifen.

FC Bayern ohne Robert Lewandowski in Hoffenheim gefordert

Für Trainer Hansi Flick, dessen Vertragsverlängerung von Karl-Heinz Rummenigge nach der Chelsea-Gala angedeutet wurde, stellt sich nun die Frage nach dem Ersatz. Da sich auch Kingley Coman in London verletzte, stellt sich die Offensive der Bayern fast von alleine auf.

So dürften Philippe Coutinho und Leon Goretzka, die gegen Chelsea zunächst auf der Bank saßen, in Hoffenheim zum Zug kommen. Möglich, dass auch London-Held Alphonso Davies eine Position nach vorne rückt und Lucas Hernandez links hinten verteidigt.

Live-Ticker: TSG Hoffenheim empfängt den FC Bayern

Wirklich viel Rotationsmasse hat Flick allerdings nicht mehr. Und am Dienstag geht‘s im DFB-Pokal direkt weiter - dann wartet der FC Schalke 04. Wie der FCB-Coach in Sachen Belastungssteuerung am Wochenende verfahren wird, dürfte er amFreitag um 12.30 Uhr verraten. Dann findet nämlich die Spieltags-Pressekonferenz mit Hansi Flick statt.

Immerhin gibt‘s von der Transferfront Erfreulicheres zu berichten. Leroy Sané* strebte nach Informationen der Sport Bild bereits im Winter einen Transfer zum FC Bayern an, nun könnte der Deal im Sommer über die Bühne gehen.

