Lionel Messi von FIFA zum Weltfußballer des Jahres 2022 gekürt

Von: Florian Schimak

Teilen

Lionel Messi ist Weltfußballer 2022. © IMAGO/Cao Can

Lionel Messi ist von der FIFA zum Weltfußballer 2022 gekürt worden. Damit folgt der Weltmeister auf Ex-Bayern-Star Robert Lewandowski.

München/Paris – Lionel Messi ist von der FIFA zum besten Fußballer des Jahres 2022 gekürt worden.

Der argentinische Weltmeister setzte sich am Montagabend bei der Gala des Weltverbandes in Paris in der Endausscheidung gegen Kylian Mbappé und Karim Benzema durch.

Lionel Messi von FIFA zum Weltfußballer des Jahres 2022 gekürt

Messi richtete sich noch schnell das Glitzer-Sakko, dann lachte er die Weltfußballer-Trophäe an wie zwei Monate zuvor den WM-Pokal. Nicht Superstürmer Mbappe, nicht Champions-League-Sieger Benzema – Messi ist erneut der beste Spieler der Welt. Argentiniens Nationalheld stach bei der prestigeträchtigen Wahl seine namhaften Konkurrenten aus und erhielt die Auszeichnung zum bereits siebten Mal.

„Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Es ist wieder eine große Ehre, ausgewählt worden zu sein und der Sieger sein zu dürfen“, sagte Messi, der den Preis exakt 71 Tage nach dem Triumph bei der Weltmeisterschaft in Katar am Montagabend bei den „The Best FIFA Football Awards“ in Paris entgegennahm. Er dankte in seiner Rede seiner Familie und all den Teamkollegen. Der 35-Jährige folgt auf Robert Lewandowski, den Weltfußballer der Jahre 2020 und 2021, und gewann die Trophäe erstmals seit 2019.

Lionel Messi krönt sich zum Weltmeister und wird zum siebten Mal Weltfußballer

Die Wahl ist für Messi ein weiterer Höhepunkt seiner großen Karriere, die er mit dem Sieg im WM-Finale (4:2 i.E.) gegen Frankreich und der Auszeichnung als bester Spieler des Turniers in Katar gekrönt hatte. Mbappe, Messis Teamkollege bei Paris St. Germain, erzielte im Endspiel für Frankreich zwar drei Treffer und wurde Torschützenkönig - doch bei der Weltfußballerwahl muss er sich weiter gedulden. Genau wie Ballon-d‘Or-Gewinner Benzema von Real Madrid, der der Equipe Tricolore bei der WM verletzt gefehlt hatte.

Wie bei den Männern fand die Entscheidung auch bei den Frauen ohne deutsche Beteiligung statt. Spaniens Vorjahressiegerin Alexia Putellas gewann gegen die englische Europameisterin Beth Mead und US-Star Alex Morgan. Die Vize-Europameisterinnen Lena Oberdorf und Alexandra Popp vom VfL Wolfsburg hatten zwar in der Vorauswahl gestanden, erhielten jedoch nicht die erforderliche Anzahl an Stimmen.

FIFA-Wahl: Messi siegt bei den Männern – Putellas bei den Frauen

Dagegen gehörte Nationalspielerin Ann-Katrin Berger vom FC Chelsea, die nach der EM 2022 eine erneute Erkrankung an Schilddrüsenkrebs bekannt gegeben hatte, wie im Vorjahr zu den drei Finalistinnen bei der Wahl zur Welttorhüterin. Sie ging allerdings erneut leer aus: Es gewann die Engländerin Mary Earps (Manchester United). Bei den Männern setzte sich Argentiniens Weltmeistertorwart Emiliano Martínez gegen den Belgier Thibaut Courtois (Real Madrid) und den Marokkaner Bono (FC Sevilla) durch.

Komplettiert wurde der argentinische Erfolg bei den Männern am Montag von Lionel Scaloni, der künftig die Auszeichnung FIFA-Welttrainer tragen darf. Der Senkrechtstarter ließ bei der Abstimmung Carlo Ancelotti (Real Madrid) und Pep Guardiola (Manchester City) hinter sich. Bei den Frauen triumphierte Englands Frontfrau Sarina Wiegman gegen Sonia Bompastor (Olympique Lyon) und Pia Sundhage (Brasilien).

An der Abstimmung dürfen die Nationaltrainerinnen und Nationaltrainer, die Kapitäninnen und Kapitäne der Nationalmannschaften, Journalistinnen und Journalisten sowie Fans teilnehmen. (sid/smk)