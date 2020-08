Messi trifft nach historischer FCB-Schmach wohl radikale Entscheidung - Insider enthüllt spektakuläre Details

Der FC Barcelona steht nach der historischen Pleite gegen den FC Bayern vor dem Abgrund. Verlieren die Katalanen jetzt auch noch Messi?

Der FC Barcelona erlebte im Viertelfinale der Champions League * einen Albtraum.

* einen Albtraum. Im Giganten-Duell demütigte der FC Bayern * die Katalanen mit 8:2.

* die Katalanen mit 8:2. Es könnte jetzt noch bitterer kommen: Superstar Lionel Messi steht offenbar vor einem Wechsel.

Update vom 17. August, 10.40 Uhr: Lionel Messi musste gegen den FC Bayern eine der größten Demütigungen seiner Karriere hinnehmen. Wie lange schaut er sich den Niedergang seines FC Barcelona noch mit an? Nicht mehr lange, glaubt man dem brasilianischen Sender Esporte Interativo: Reporter Marcelo Bechler, zuletzt oft bei Pressekonferenzen des FC Bayern zu Gast, berichtet unter Berufung einer internen Quelle bei den Katalanen, dass der Superstar den Verantwortlichen seinen Wechselwunsch mitgeteilt habe. Bechler gilt in Barca-Kreisen als hervorragend vernetzt.

Mit einem Wechsel Messis würde beim FC Barcelona endgültig eine Ära zu Ende gehen. Ein Vertrauter Messis wurde mit den Worten zitiert, er habe den Argentinier noch nie so entschlossen zu einem Transfer* gesehen. Der Verein habe nach eigenen Angaben dagegen noch keine Kenntnis, dass der Argentinier wechseln wolle. Das berichtet die Mundo Deportivo.

🚨 BREAKING! Das südemerikanische Portal Esporte Interativo meldet, dass Leo Messi dem FC Barcelona nun endgültig seinen Willen vorgebracht hat, den Klub im Sommer zu verlassen! 😱



Das Portal gilt als gut informierte Quelle!😮 — FlashScore.de (@FlashScoreDE) August 17, 2020

Messis Vertrag bei den Katalanen läuft bis 2021. Dieser Transfer-Sommer wäre also die letzte Möglichkeit für den Verein, eine hohe Ablösesumme zu erzielen.

Update vom 16. August 2020: Der FC Bayern trifft im Halbfinale der Champions League auf Olympique Lyon. Die Franzosen setzten sich nach Juve nun auch überraschend gegen ManCity durch. Warum ist OL solch ein Favoritenschreck?

Update vom 13. August, 13.25 Uhr: Vor dem Champions-League-Viertelfinale der Bayern gegen den FC Barcelona trainierte Superstar Lionel Messi mit einer bandagierten Wade. Er hatte sich zuvor gegen Neapel leicht verletzt - für die Bayern dürfte er dennoch absolut fit sein. Auf der Gegenseite sind bei den Münchner wohl nicht alle Stars einsatzbereit. Welche Elf wird Hansi Flick ins Rennen schicken?

Spanien-Experte und Europameister Bernd Schuster sieht die Bayern trotz der Stars im Kader des FC Barcelona im Vorteil. „So, wie sie bis jetzt gespielt und die Meisterschaft gewonnen haben, sind sie für mich einer der Favoriten schlechthin“, sagte der Ex-Spieler von Barcelona, Real Madrid und Atletico Madrid gegenüber der Bild. Es ginge vor allem darum, Messi auszuschalten, so Schuster. Man wisse, „dass Messi Spiele nach wie vor alleine gewinnen kann. Er hat die Qualität, um auch gegen Bayern Tore zu schießen und das Spiel alleine zu entscheiden." Darum müssten die Münchner den Argentinier so gut wie möglich vom Spielgeschehen fernhalten.

FC Bayern: Viertelfinale gegen Barcelona - Lionel Messi und Co. für Experten im Nachteil gegen Bayern

Erstmeldung vom 11. August: München - Der FC Barcelona hat bislang wahrlich keine leichte Saison hinter sich. Die Entlassung von Coach Ernesto Valverde Anfang des Jahres, das anschließend vorzeitige Aus im Pokal und die vergeigte Meisterschaft nach der Corona-Unterbrechung* machten deutlich, dass es auch unter Nachfolger Quique Setien nicht besser lief.

Somit bleibt der einzige Titel, der Barca in dieser denkwürdigen Spielzeit holen kann, die Champions League*. Doch auch hier stehen die Zeichen nicht besonders gut, geht es am Freitag doch gegen den FC Bayern*, der unter Coach Hansi Flick* für nicht wenige Experten der Favorit auf den Titel in der Königsklasse ist. Selbst die Buchmachern sehen den deutschen Rekordmeister gegen Barcelona klar im Vorteil.

FC Bayern: Vor dem Giganten-Duell gegen Barca! Mega-Wirbel um Lionel Messi

Zu allem Überfluss verletzte sich in Barcas Achtelfinal-Rückspiel Lionel Messi am Knöchel*, weshalb dieser am eigentlich freien Montag behandelt werden musste. Die ärztliche Abteilung der Katalanan arbeitet unter Hochdruck, damit der Superstar für das Giganten-Duell am Freitag fit wird.

Nun aber sorgt eine weitere brisante Geschichte für Mega-Wirbel um Messi! In den letzten Wochen gab es immer wieder Gerüchte über seinen Abschied*. Der Argentinier wurde dabei kürzlich mit Inter Mailand in Verbindung gebracht. Der Grund: Der TV-Sender des chinesischen Inter-Besitzers Suning hatte kürzlich ein virtuelles Plakat gezeigt, dass den Schatten Messis an den Mailänder Dom wirft.

La copertina per il match di oggi tra #InterNapoli sul canale tematico di Suning, #PPTV: con il riflesso di #Messi sul Duomo di Milano. pic.twitter.com/F8HX0pxfHR — Marco (@MarcoZH10) July 28, 2020

Nun aber wurde zudem bekannt, dass sich Messi ein Penthouse in Mailand gekauft hat! Wie SportMediasat berichtet, liegt dieses im Viertel Porta Nueva, wo auch das Vereinsgelände der Nerazzurri ist. Zwar dementierte Inter-Sportdirektor Giuseppe Marotta anschließend ein Interesse am mehrfachen Weltfußballer.

Messi-Wirbel vor Partie gegen FC Bayern: Argentinier vor Wechsel zu Inter Mailand?

Doch die Gazzetta Dello Sport berichtete im Juli, dass die Mailänder, die sich am Montagabend im Viertelfinale* der Europa League* gegen Bayer Leverkusen durchsetzten, bereits einen Vierjahresvertrag für den 33-Jährigen vorbereiten würden. Versüßt werde dieser ab 2021, wenn Messi ablösefrei wäre, mit einem Gehalt von 65 Millionen Euro - pro Jahr versteht sich.

Plant Messi also wirklich seinen Abschied vom FC Barcelona? Sollte die Katalanen gegen den FC Bayern rausfliegen, wäre das die erste Saison ohne Titel seit 2007/08. Ohne Titel beendete auch Franck Ribéry seine Saison bei der AC Florenz - er erhielt jedoch eine große Auszeichnung*. Der mögliche Finalgegner der Bayern oder des FC Barcelona startet am Mittwoch ins erste Viertelfinale des Champions-League-Turniers.

Jetzt wurde der FC Bayern Opfer eines Erpressungsversuchs*. Ein Mann drohte mit einem Riesen-Knall. (smk) *tz.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Netzwerks

