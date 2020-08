Transfer-Beben um Lionel Messi - FC Bayern? Mailand? Oder doch in die argentinische Provinz?

Lionel Messi und der FC Barcelona: Ist die Ende nach der Bayern-Blamage zerbrochen? Es gibt ernsthafte Transfer-Gerüchte - eine Analyse.

Barcelona - Ist es das Ende einer Ära? Der FC Bayern München* hat den FC Barcelona mit 8:2 aus der Champions League* geballert. Der historische Sieg stellt einen Meilenstein dar - sowohl auf der einen als auch auf der anderen Seite. Bei den Blaugrana hat man schon die ersten Konsequenzen gezogen: Trainer Quique Setien muss seinen Hut nehmen, die Königsklasse schien ohnehin sein allerletzter Hoffnungsschimmer zu sein. Für Barca ist es nun endgültig eine Saison ohne Titel.

Setien weg, Gerard Piqué ebenfalls mit Abwanderungsgedanken*. Und Lionel Messi? Der Superstar ist der FC Barcelona. Und scheint nun offenbar ebenfalls vor einem Abschied zu stehen! Der brasilianische Sender Esporte Interativo hatte jüngst berichtet, dass der 33-Jährige dem Klub seinen Wechselwunsch mitgeteilt habe. Dies wolle der für Barca zuständige Reporter des Senders erfahren haben. Ein Vertrauter Messis wurde mit den Worten zitiert, er habe den Argentinier noch nie so entschlossen zu einem Transfer gesehen. Aber: Bei den Katalanen sei keinem der Verantwortlichen eine entsprechende Absicht Messis mitgeteilt worden, schrieb die Zeitung “ unter Berufung auf vereinsnahe Quellen.

Lionel Messi: Abschied vom FC Barcelona? Eine Ära scheint zuende zu gehen

Dass Messi den FC Barcelona verlässt - darüber wurde in der Vergangenheit immer wieder spekuliert. Es fühlt sich nun aber tatsächlich so real an wie nie zuvor. Was wird aus Messi? Wir haben uns Gedanken gemacht.

Lionel Messi zum FC Bayern München?

If you can‘t beat them, join them! Ein Spruch, der natürlich auch im Sport allseits bekannt ist. Wenn Messi die Bayern* also nicht besiegen kann, sollte er sich ihnen anschließen. Ein romantischer Gedanke, der wohl jeden Bayern-Fan verzückt. Und, ganz ehrlich: Warum sollte einer der besten Spieler der Welt nicht für eine der besten Mannschaften der Welt auflaufen? In den sozialen Netzwerken wird unter den Anhängern bereits wild diskutiert. Was spricht gegen Messi? Klar: Sein immenses Gehalt, sein Alter, seine geniale Spielart, die verlangt: Das System muss auf ihn ausgerichtet sein.

Von dieser Warte aus ist klar: Der FC Bayern München wird Lionel Messi nicht verpflichten. Aber wenn man einmal anders herum denkt: Wie viele Trikots würde der FCB verkaufen können? Welche neuen Märkte könnte man plötzlich erschließen? Welche Sponsoren würden auf einmal auftauchen? Wie groß könnte die Marke schlagartig werden? Interessante Gedankenspiele, die sich die Bosse bei einem tatsächlichen Wechselwunsch Messis stellen. Trotzdem: Wechsel-Wahrscheinlichkeit: Ein Prozent.

Lionel Messi zu Inter Mailand?

Ein kleiner Argentinier, der groß Fußball spielt und das auch noch in Italien - klar, dass Erinnerungen an Diego Maradona aufkommen. Wechselt Messi zu Inter Mailand? In den vergangenen Wochen machten Meldungen die Runde, dass sich „La Pulga“ ein Penthouse in der Lombardei gekauft habe. Dann auch noch die Messi-Silhouette, die vermeintlich auf dem Mailänder Dom auftauchte. Letztlich war es wohl ein raffinierter Fake.

PPTV, a Chinese streaming service, promotes Inter-Napoli match by projecting Messi on the Milan cathedral.



(@MarcoZH10) pic.twitter.com/qFrVr3KsXd — FedeNerazzurra (@_FedeNerazzurra) July 28, 2020

Fakt ist: Inter kommt langsam wieder in Mode. Der ganz große Klub, der einem Lionel Messi gerecht wird, ist man aber schlicht und ergreifend nicht. Gutes Abschneiden in der Europa League und keine einzige Meisterschaft seit zehn Jahren - ob den Barca-Star das so anzieht? Andererseits: Cristiano Ronaldo zu Juventus Turin - daran dachte anfangs auch niemand. Wechsel-Wahrscheinlichkeit: Zehn Prozent.

Lionel Messi zu Manchester City - oder dorthin, wo Pep Guardiola arbeitet?

Messi und Pep Guardiola bei Manchester City - auch dieses Gerücht waberte immer wieder durch die Medien. Warum eigentlich nicht? Bei Barcelona zeigte das Duo, zu was es im Stande ist. City ist - zumindest auf nationaler Ebene - durchaus erfolgreich gewesen in den vergangenen Jahren, nur in der Königsklasse* fehlt der große Wurf. Das Szenario, dass Pep bei Leo anruft und ihn mit der Mission Champions-League-Titel für Manchester City lockt - es ist nicht so weit hergeholt. Jetzt gibt es nur ein Problem: Guardiola steht bei den Skyblues dicht vor dem Aus! Ohne seinen einstigen Förderer wird Messi kaum nach England wechseln. Wechselwahrscheinlichkeit mit Pep: Zehn Prozent. Wechsel-Wahrscheinlichkeit ohne Pep: Ein Prozent.

Lionel Messi zu den Newell's Old Boys?

Neben dem FC Barcelona trägt Lionel Messi exakt einen Klub in seinem Herzen: Die Newell‘s Old Boys. Bitte wen? Natürlich handelt es sich um den Kindheitsklub des Argentiniers. Bis zu seinem 13. Lebensjahr spielte Messi für den Verein aus seiner Geburtsstadt Rosario, danach ging es zu Barca. 2019 sagte er: „Ich würde gerne für Newell‘s Old Boys spielen, aber es ist nicht einfach, nach Argentinien zurückzukehren. Ich muss an meine Familie und die Kinder denken. Es hängt auch von ihnen ab. Ich war seit meiner Kindheit ein Newell‘s-Fan.“ Falls Messi also wirklich wechselt, scheint eine Rückkehr nach Argentinien aktuell wohl gar nicht einmal so unrealistisch zu sein. Wechsel-Wahrscheinlichkeit: 30 Prozent.

Lionel Messi: Verbleib beim FC Barcelona

Die wahrscheinlichste Variante bleibt aber der Verbleib beim FC Barcelona. Lionel Messi, das Herz des so stolzen Vereins, kann sich nicht mit einem 2:8-Debakel verabschieden. Trainer Setien ist weg, es steht ein großer Umbruch an. Messi könnte nochmal vorangehen, die Trümmer beseitigen und mit einem alten Bekannten für eine gesunde Barca-Zukunft sorgen. Xavi, einst wichtiges Puzzle-Teil für die glorreiche Zeit der Katalanen, könnte das Traineramt übernehmen. Der einstige Weltklasse-Mittelfeldspieler gilt als heißester Anwärter auf das Traineramt. Wahrscheinlich kann aktuell nur er Lionel Messi im Verein halten. Verbleib-Wahrscheinlichkeit mit Xavi: 70 Prozent. Verbleib-Wahrscheinlichkeit ohne Xavi: 30 Prozent.

Was denken Sie? Wie soll es für Lionel Messi weitergehen? Stimmen Sie gerne ab. (akl)