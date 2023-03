3. Liga am Samstag: SV Waldhof und VfL Osnabrück bestreiten Spitzenspiel

Von: Nils Wollenschläger

Teilen

Mannheim - Am Samstag (25. März) steht in der 3. Liga das Spitzenspiel SV Waldhof Mannheim gegen VfL Osnabrück an. Hier finden Sie alle Infos zur Partie:

Mehr zum Thema SV Waldhof trifft heute auf den VfL Osnabrück – erste Infos im Live-Ticker

Sowohl der SV Waldhof Mannheim als auch der VfL Osnabrück peilen den Aufstieg in die 2. Fußball-Bundesliga an. Am Samstag (25. März) kommt es nun zum direkten Duell der Aufstiegskandidaten.

SV Waldhof Mannheim empfängt VfL Osnabrück – alle Infos zum Spitzenspiel der 3. Liga finden Sie im Live-Ticker von MANNHEIM24.

Anstoß im Mannheimer Carl-Benz-Stadion ist am Samstag um 14 Uhr. (nwo)