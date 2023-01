3. Liga am Montag: MSV Duisburg empfängt SV Waldhof – hier gibt es alle Infos

Von: Marco Büsselmann

In der 3. Liga kommt es am Montagabend (23. Januar) zum Duell zwischen dem MSV Duisburg und dem SV Waldhof Mannheim. Hier können Sie die Partie live verfolgen:

Nach dem überzeugenden Auftakt gegen den TSV 1860 München will der SV Waldhof Mannheim in der 3. Liga nachlegen. Am Montag (23. Januar) soll beim MSV Duisburg der erste Auswärtssieg in der laufenden Saison gelingen. Bislang hat Waldhof lediglich zwei Zähler in der Fremde geholt. MSV Duisburg gegen SV Waldhof Mannheim – bei MANNHEIM24 können Sie die Drittliga-Begegnung live im Ticker verfolgen.

Anstoß in der Schauinsland-Reisen-Arena ist um 19 Uhr. (mab)