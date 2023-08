Plötzlich neue Deadline im Kane-Poker: Läuft den Bayern die Zeit davon?

Von: Korbinian Kothny

Wechselt Harry Kane zum FC Bayern? Neben der Ablösesumme könnte noch ein ganz anderes Kriterium zum ausschlaggebenden Punkt werden.

München – Auch die dritte Verhandlungsrunde zwischen den Verantwortlichen des FC Bayern München und den Tottenham Hotspur brachte noch keine Einigung – auch wenn sich die Parteien annähern sollen.

Harry Kane Geburtsdatum: 28. Juli 1993 (30 Jahre) Verein: Tottenham Hotspur (Vertrag bis 2024) Position: Mittelstürmer Marktwert: 90 Millionen (Quelle: transfermarkt.de)

FC Bayern und Tottenham Hotspur nähern sich bei Ablösesumme an

Nach tz-Informationen liegen beide Parteien in Sachen Ablöse noch 15 bis 20 Millionen Euro auseinander. Bei der nächsten Verhandlungsrunde sollen die Bayern-Bosse aber gewillt sein, ein Angebot über der Schallmauer von 100 Millionen Euro abzugeben.

Neben der hohen Ablöseforderung könnte für Dreesen & Co. aber noch ein anderes Kriterium den Megadeal platzen lassen – die Zeit. Wie die Londoner Lokalzeitung Evening Standard berichtet, will Kane doch bei den Spurs bleiben, sollten sich die beiden Vereine nicht bis in zwei Wochen auf einen Transfer verständigt haben. Am 13. August bestreiten die Nordlondoner ihren Saisonauftakt in Brentford.

Harry Kane: Wechsel oder Vertragsverlängerung?

Kane fände es laut dem Bericht unfair gegenüber seinem jetzigen Verein und dem neuen Trainer Ange Postecoglu, wenn er die Spurs noch nach dem Saisonstart verlassen sollte. Die Tottenham-Verantwortlichen um Daniel Levy sollen sich allerdings gegen eine Frist weigern. Vielmehr könnte Kanes Haltung auch Teil eines Versuchs sein, beide Vereine zu einer schnellen Einigung zu bewegen.

Ganz aufgegeben scheint Levy seinen Kapitän aber noch nicht zu haben. Trotz positiver Gespräche mit den Verantwortlichen des deutschen Rekordmeisters soll der Spurs-Boss noch immer hoffen, seinen Starstürmer zu einer Vertragsverlängerung überreden zu können. Sollte Kane über den Sommer hinaus in London bleiben, soll sogar eine Vertragsverlängerung nicht ausgeschlossen sein. Ein Szenario, das sie beim FC Bayern mit allen Mitteln verhindern wollen. (kk)