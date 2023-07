Letzter Test vor Frauen-WM: Deutschland gegen Sambia läuft im Free-TV

Von: Nils Wollenschläger

Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg hat ihren Vertrag bis 2025 verlängert. © Robert Michael/dpa

Die deutsche Frauenfußball-Nationalmannschaft absolviert am Freitag ihr letztes Länderspiel vor der WM. Lesen Sie hier, wie Sie die Partie live verfolgen können:

Am 20. Juli startet in Australien und Neuseeland die Frauen-WM 2023. Vor Turnierbeginn wird Deutschland noch ein weiteres Länderspiel bestreiten. Die DFB-Frauen treffen am kommenden Freitag (7. Juli) auf Sambia.

Deutschland gegen Sambia – HEIDELBERG24 verrät Ihnen, wie Sie das Frauen-Länderspiel live im Free-TV und Stream schauen können.

Anstoß in Fürth ist am Freitag um 20:30 Uhr. (nwo)