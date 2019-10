Leroy Sané: Kommt er im Winter zum FC Bayern München? Neue Details enthüllt

Leroy Sané und der FC Bayern München - kommt der Transfer im Winter zustande? Jetzt gibt es neue Details im Werben um den Star von Manchester City.

Leroy Sané ist ein begehrtes Wunschobjekt des FC Bayern.

Eine schwerwiegende Verletzung des DFB-Akteurs verhinderte vermutlich einen Transfer im Sommer 2019.

Bei Manchester City hat Leroy Sané noch Vertrag bis zum Sommer 2021.

Berichten zufolge hat sich Manchester mit einem Weggang des Flügelstürmers abgefunden.

München/Manchester - Das Tauziehen um die Zukunft von Leroy Sané bestimmt beim FC Bayern München schon seit geraumer Zeit die Schlagzeilen. Ein Transfer des deutschen Nationalspielers schon im Sommer 2019 an die Isar hatte sich aus Verletzungsgründen zerschlagen. Doch die Genesung des früheren Schalkers schreitet voran und derzeit stellt sich offenbar nur die Frage, zu welchem Zeitpunkt der flinke Flügelstürmer zum deutschen Rekordmeister wechselt:

„Leroy Sané will nach wie vor zum FC Bayern und der FC Bayern will Leroy Sané. Die Frage ist: Für wie viel Geld und wann? In diesem Winter schon oder im Sommer?", beschreibt Sky Sport News die aktuelle Situation um den Ausnahme-Profi.

Leroy Sané zum FC Bayern? Manchester City arbeitet an einer Lösung

Ein neues Indiz für einen Wechsel zurück in die Bundesliga: Laut einem Bericht von Sky UK hat Manchester City, der derzeitige Arbeitgeber von Leroy Sané, bereits einen potenziellen Nachfolger für den verletzten und offenbar wechselwilligen Angreifer gefunden: Demnach möchte Trainer Pep Guardiola den Spanier Mikel Oyarzabal verpflichten. Der 22-Jährige befindet sich in Diensten von Real Sociedad San Sebastian und gehört mit seinem Klub derzeit zu den positiven Überraschungen der Primera Division.

+ Mikel Oyarzabal (r.) ist spanischer Nationalspieler und liegt derzeit auch mit seinem Klub Real Sociedad auf Erfolgskurs. © dpa / Anders Wiklund

Zwar hat der Premier-League-Klub bereits länger ein Auge auf Oyarzabal geworfen, nun sollen jedoch bereits Gespräche stattfinden. Sollte es zu einer Einigung kommen, könnte auch der Transfer von Leroy Sané zum FC Bayern München nur noch Formsache sein. Wie Sky Sport News weiter berichtet, soll auch Oyarzabal seine Bereitschaft signalisiert haben, von Spanien nach England zu wechseln. Macht sich der FCB also selbst ein Weihnachtsgeschenk namens Sané?

Dieser ist offenbar nicht das einzige Transferziel der Münchner.

