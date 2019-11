Leroy Sané vor Wechsel nach München? Guardiola will ihn offenbar durch einen Bayern-Star ersetzen

Knallerbericht aus England: Hat Manchester City einen FC-Bayern-Spieler als Ersatz für Leroy Sané auserkoren?

Leroy Sané von Manchester City gilt als Wunschziel Nummer eins des FC Bayern.

Eine Verletzung des Flügelstürmers ließ einen Wechsel im Sommer vermutlich platzen.

Möchte der Klub von Pep Guardiola im Gegenzug Kingsley Coman nach England locken?

München/Manchester - Längst hat sich das Tauziehen des FC Bayern München mit Manchester City um die Zukunft von Leroy Sané zu einer Hängepartie entwickelt. Nun schwappt eine Meldung aus England herüber, die dem möglichen Transfer zwischen den beiden Topklubs neue Würze verleiht: Der Klub von Pep Guardiola ist angeblich an einer Verpflichtung von Bayern-Star Kingsley Coman interessiert!

Das berichtet das üblicherweise gut unterrichtete Portal Sky Sports News am frühen Samstagabend. Demnach erwägt der aktuelle Champion der Premier League, den deutschen Flügelstürmer Sané im Falle eines Wechsels mit dem Franzosen vom deutschen Serienmeister zu ersetzen.

Leroy Sané: Kingsley Coman im Gegenzug vom FC Bayern zu Manchester City?

Guardiola, der Kingsley Coman in seinem letzten Jahr in München noch selbst trainierte, sieht in dem 23-Jährigen demnach einen idealen Ersatz für Leroy Sané. Der französische Nationalspieler stellte kürzlich einen neuen Bundesliga-Rekord* auf und wäre nicht nur ein positionsgetreuer Ersatz für den DFB-Angreifer: Er ist auch noch genauso alt wie sein Pendant auf der Gegenseite.

Für den FC Bayern dürften diese Avancen ein Rückschlag sein: Es ist nämlich nicht bekannt, dass der deutsche Serienmeister gewillt ist, den seit 2015 unter Vertrag stehenden Coman abzugeben. Zumal der Angreifer stets sein großes Potenzial zeigte, sofern er mal nicht von einer Verletzung heimgesucht wurde.

Glaubt man einem anderen britischen Medium, haben sich die Teamkollegen von Sané bei Manchester City bereits mit einem Abschied des langzeitverletzten Flügelstürmers abgefunden.

Kingsley Comans Landsmann Corentin Tolisso hat kürzlich über seine Reservistenrolle in München gesprochen. Kann der Weltmeister zur WM-Form zurückfinden?

