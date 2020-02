Leroy Sané: Geheim-Plan mit dem FC Bayern - alles wegen der EM?

Leroy Sané hatte im Winter offenbar nochmals einen Transfer zum FC Bayern forciert, weil er Angst hatte, dass sein großer Traum platzen könnte. Nun winkt aber ein Blitz-Comeback.

Update vom 27. Februar: Inzwischen sind es schon mehr als sieben Monate, in denen Leroy Sané nicht mehr in einer Partie auf dem Rasen stand. Am 4. August zog sich der Offensiv-Star einen Kreuzbandanriss zu und fällt seitdem aus.

Sieben Monate ohne ein Pflichtspiel sind ein langer Zeitraum. Vor allem, wenn in Sommer ein großes Turnier ansteht. Nach der Ausbootung kurz vor der WM 2018 in Russland, ist die EM 2020 der ganz große Traum von Sané. Aus Angst, auch dieses Turnier zu verpassen, drängte der 24-Jährige offenbar im Winter auf einen Wechsel zum FC Bayern.

Wie die Sport Bild berichtet, hatte Sané die Befürchtung, dass er in der Rückrunde unter Pep Guardiola nicht genügend Einsatzzeiten bekommt und somit seine Platz im Kader von Joachim Löw verliert. Aus dem Winter-Deal wurde bekanntlich nichts, doch von Seiten des DFB-Teams baut man weiter auf Sané. Angeblich könnte es gar ein Blitz-Comeback für die Länderspiele Ende März geben. Am 26. März trifft Deutschland auf Spanien, am 31. März geht‘s gegen Italien.

„Ich habe auch gehört, dass Leroy große Fortschritte macht“, sagte Nationalmannschafts-Manager Oliver Bierhoff in der Sport Bild: „Ich weiß, dass die Trainer im Austausch stehen, aber ob es schon für die Länderspielreise im März reicht, kann ich jetzt noch nicht sagen. Aber je eher Leroy zurückkommt, desto besser. Wir freuen uns natürlich sehr auf ihn.“

Ob der letzte Satz auch bald aus dem Mund eines Verantwortlichen des FC Bayern zu hören sein wird? Auch der Rekordmeister hatte kürzlich einen Verletzungs-Schock zu verdauen. Robert Lewandowski verletzte sich gegen den FC Chelsea und fällt wochenlang aus.

Leroy Sane: Razzia bei Spielerberater - Transfer zum FC Bayern München vor dem Aus?

U pdate vom 24. Februar: Der Spielerberater von Leroy Sane und Jerome Boateng ist im Visier der spanischen Behörden. Auch Europol soll sich in die Ermittlungen eingeschaltet haben. Demnach bestehe der Verdacht, dass Fali Ramadani (57) Steuern hinterzogen und Geldwäsche betrieben habe. Natürlich streitet der 57-Jährige die Anschuldigungen von sich. Vielmehr sei der Besuch der Polizei eine reine Routinemaßnahme gewesen: „Ich hatte eine ganz normale Steuerprüfung, wie sie jeder machen muss. Wir werden sehen, was dabei herauskommt“, erzählt er gegenüber der Bild.

Die spanische Zeitung Ultima Hora berichtet Gegenteiliges. Der Besuch der Beamten soll ganze sechs Stunden gedauert haben. Eine lange Zeit für eine „ganz normale Steuerprüfung“. Die Polizei untersucht offenbar, ob osteuropäische Unternehmer über eine mallorquinische Firma Geld in Millionenhöhe gewaschen haben.

Bereits in der kommenden Woche muss Ramadani vor dem Strafgerichtshof in Madrid aussagen. Für den FC Bayern könnte das Wirrwarr große Folgen haben. Schließlich sollte Ramadani einen Transfer von Leroy Sane nach München abwickeln. Ein mögliches Strafverfahren in Spanien könnte zur Folge haben, dass der Spielberater bis auf Weiteres blockiert wird. Die Transferverhandlungen würden somit erschwert werden. Eine erste Kontaktaufnahme seitens Bayerns Vorstands-Boss Karl-Heinz Rummenigge soll bereits erfolgt sein. Dabei soll ausschließlich Leroy Sane Thema gewesen sein.

Verdacht auf Geldwäsche? Razzia in Luxus-Wohnung von Spielerberater von Sane und Boateng

Erstmeldung vom 23. Februar: Laut der spanischen Zeitung Ultima Hora haben spanische Ermittler die Luxus-Wohnung des Beraters Fali Ramadani auf Mallorca durchkämmt und Unterlagen beschlagnahmt. Der Spielerberater von Weltmeister Jerome Boateng und Superstar Leroy Sane wird der systematischen Geldwäsche verdächtigt. Auch gegen andere Berater und Ex-Spieler werden laut der Marca im gleichen Fall untersucht.

Razzia bei Sane-Berater: Schwere Anschuldigungen gegen Fali Ramadani

Der 57-Jährige gilt als einer der Big Player unter den Spielerberatern und war maßgeblich an dem 60-Millionen-Deal von Luka Jovic von Eintracht Frankfurt zu Real Madrid beteiligt. Nun sieht es so aus, als müsse er sich aufgrund des Verdachts der Geldwäsche und des Verbrechens gegen die Staatskasse vor einem Nationalgericht in Madrid verantworten.

Noch im vergangenen Jahr wechselte der FC-Bayern*-Profi Jerome Boateng den Berater*, Manchester City-Flügelflitzer Leroy Sane überraschte im Januar mit dem Beraterwechsel (wir berichteten). Bei der Firma LIAN Sport, die als fünft-wertvollste Berateragentur auf dem Markt gilt, ist Fali Ramadani entscheidend beteiligt. Er gilt als Strippenzieher, wenn es um internationale Transfers geht.

Razzia bei Sane-Berater: Fali Ramadani Namhafte Spieler, zweifelhafter Ruf

Ramadanis Firma LIAN Sport vertritt weitere Hochkaräter wie Kalidou Koulibaly und den deutschen Diego Demme, beide vom SSC Neapel oder Miralem Pjanic von Juventus Turin. Doch auch Bundesliga-Stars wie Filip Kostic (Frankfurt) und Marko Grujic (Hertha) und Juve-Coach Maurizio Sarri stehen bei der Firma mit Sitz auf Malta unter Vertrag.

Es ist nicht das erste Mal, dass gegen Fali Ramadani ermittelt wird: 2007 hatte der TuS Koblenz zwei Spieler von Partizan Belgrad verpflichtet und dafür laut Handelsblatt.com rund 260.000 Euro Provision an Ramadani und seinen Geschäftspartner gezahlt, allerdings tauchte ein zweiter Vertrag auf, bei dem die Provision mehr als verdoppelt wurde. Beim DFB wurde jedoch nur der erste Vertrag eingereicht, der erkannte systematische Kickback-Zahlungen und dem TuS folglich neun Punkte abgezogen.

Razzia bei Sane-Berater: Ramadani ist nicht unbekannt - Beeinflusst Razzia Sane-Transfer?

Auch für Schein-Transfers über zyprische Vereine ist Ramadani in der Szene bekannt, außerdem tauchte sein Name ebenfalls 2005 im Prozess gegen den ehemaligen Leverkusen-Manager Reiner Calmund auf, als gegen wegen des Verdachts der Untreue ermittelt wurde. Er gilt als fotoscheu und agiert meist als Schattenmann, der bei vielen Vereinen als Persona non grata gilt.

Für den FC Bayern stellt sich nun die Frage, ob eine mögliche Verurteilung Ramadanis Auswirkungen auf den Wunsch-Transfer von Leroy Sane hat.

ajr

