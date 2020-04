Experte: Transfer von Leroy Sané zum FC Bayern München ist sicher - unter einer Bedingung

Der Wechsel von Leroy Sané von Manchester City zum FC Bayern München ist so gut wie fix. Meint ein US-amerikanischer Transfer-Experte. Es gebe nur noch eine Hürde.

von zum steht fast fest. Transfer-Experte Dean Jones : Der deutsche Nationalspieler hat nur zwei Optionen.

: Der deutsche Nationalspieler hat nur zwei Optionen. Manchester City werde im Poker mit den Bayern aber darauf beharren, die Ablöse für den Ex-Schalker trotz Corona nach oben zu drücken.

München - Leroy Sané darf schon als Teil im Kader des FC Bayern * betrachtet werden.

Darauf legt sich zumindest der US-amerikanische Transfer-Experte Dean Jones vom Online-Sportportal Bleacher Report fest. „Bayern ist der einzige Klub, für den er City verlassen wird, und ich würde sagen, dass die Wahrscheinlichkeit, dass dies in diesem Sommer geschieht, bei 80 Prozent liegt“, meinte Jones in einer Frage-und-Antwort-Runde mit Social-Media-Usern.

Wechsel Leroy Sané zum FC Bayern? Experte - Manchester City will mehr Geld

Für den Wechsel gebe es jedoch eine wesentliche Bedingung: Dass der deutsche Rekordmeister bereit dazu sei, mehr als die anvisierten 80 Millionen Euro Ablöse an Manchester City zu überweisen.

„Bayern wird versuchen, unter 70 Millionen Pfund zu verhandeln“, schrieb er in einem Beitrag für das Sport-Portal, „aber das wird City nicht gefallen, da die Ablöse zu Beginn des Jahres auf 100 Millionen Pfund festgesetzt wurde“.

100 Millionen Pfund entsprechen aktuell etwa 114 Millionen Euro, geht es nach Jones, werden sich der FC Bayern und die Citizens wohl irgendwo in der Mitte treffen.

Und auf noch was legt sich der Transfer-Insider fest: Wechselt Sané nicht nach München und in die Bundesliga*, wird der 24-jährige deutsche Nationalspieler Manchester nicht verlassen.

Leroy Sané macht große Fortschritte - kommt er jetzt zum FC Bayern?

Zuletzt sprach DFB-Kollege Ilkay Gündogan bei Sky von Fortschritten bei ManCity-Kollege Leroy Sané * nach dessen Kreuzbandriss.

„Die Tatsache, dass alle anderen auch nicht spielen können, ist für ihn auch nicht so schlecht ehrlich gesagt. Die EM wurde jetzt auch verschoben. Das sind alles so Sachen, die ihm etwas mehr Zeit verschaffen“, erklärte der Ex-BVB-Profi.

Geht es nach US-Transfer-Experte Jones, wird Gündogan schon bald nur noch in einem Trikot mit dem Ex-Schalker zusammenspielen - in dem der deutschen Fußball-Nationalmannschaft.

