Corona-Sorgen beim DFB - Bayern-Star ernst: „Man denkt an sich und die Familie“

Nach dem Sieg gegen die Ukraine wird Bayern-Star Leroy Sané beim Thema Corona nachdenklich. Joachim Löw sieht Anlass zur Kritik, Leon Goretzka erklärt seinen Highlight-Move. Die Stimmen zum Länderspiel.

Nations League : Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft * gewinnt gegen die Ukraine und ist damit Tabellenführer in Gruppe 4.

: Die gewinnt gegen die und ist damit Tabellenführer in Gruppe 4. Vor dem Länderspiel gab es mehrere Corona *-Fälle beim Gegner. Leroy Sané vom FC Bayern * wird im ZDF -Interview nach der Partie ernst, Bundestrainer Joachim Löw * hat einiges auszusetzen.

beim Gegner. vom wird im -Interview nach der Partie ernst, * hat einiges auszusetzen. Die Stimmen zum Sieg des DFB-Teams*.

München/Leipzig - Das Ergebnis stimmt: Deutschland gewinnt 3:1 (2:1) gegen die Ukraine.

Doch Bundestrainer Joachim Löw ist nicht mit allem zufrieden. Als Leroy Sané auf die Corona-Fälle beim Gegner angesprochen wird, wird der Neuzugang des FC Bayern München* ernst. Von Timo Werner gibt es Lob für einen Profi des deutschen Bundesliga-Rekordmeisters*. Wir haben die Stimmen aus dem ZDF zusammengefasst.

Leroy Sané (Deutschland und FC Bayern): „Man denkt an die Familie“

... über das Spiel: „Es war ganz gut heute. Die Ukraine geht in Führung, was wir hätten vermeiden können. Wir sind aber zurückgekommen, haben nicht aufgehört, sondern weitergemacht. Es waren einfache Fehler drin, aber die gehören dazu. Wichtig war, dass wir hier positiv rauskommen.“

... über die EM 2021: „Wir haben noch eine lange Saison vor uns. Wir müssen uns jetzt erstmal auf Spanien konzentrieren. Und dann hoffe ich, dass alle gesund bleiben und wir uns gut auf die EM vorbereiten können.“

... über die Corona-Fälle bei Gegner Ukraine: „Wenn man so was hört, denkt man natürlich an sich und die Familie. Es ist wichtig, dass alle gesund bleiben. Die Uefa und das Gesundheitsamt wissen aber sicher, was sie machen.“

Bundestrainer Joachim Löw (Deutschland): „Leroy Sané wird noch brauchen“

... über das Spiel: „Es war nicht ganz einfach. Die Ukraine hat Spieler, die schnell und dynamisch im Konterspiel sind. In der ersten Halbzeit hatten wir viel Tempo im Spiel nach vorne. In der zweiten Halbzeit hatten wir Ballverluste, die uns nach hinten getrieben haben. Und wir hatten nicht so viel Zielstrebigkeit nach vorne.“

... über seinen Kader für die EM 2021: „Natürlich fehlen einige Spieler. Toni Kroos hat nicht gespielt, Jo Kimmich ist verletzt, Robin Gosens musste abreisen. Aber wir konnten uns heute einspielen.“

... über die Offensive mit Serge Gnabry, Timo Werner und Leroy Sané: „Vorne hatten wir mit den Drei viel Tempo und Gefahr. Sie haben den Gegner ständig beschäftigt. Timo Werner und Leroy Sané sind weite Wege gegangen und haben viel gearbeitet. Leroy Sané hat lange nicht gespielt und wird noch brauchen, bis er die 100-prozentige Wettkampfpraxis hat.“

... über die Taktik gegen die Ukraine: „Ich habe erwartet, dass sie nicht hoch angreifen, sondern dass sie sich fallen lassen und bei Ballgewinn im Konter angreifen. Die Idee der Ukraine ist, im Zentrum auf den Stürmer klatschen zu lassen. Deswegen wollte ich die Passwege unterbinden und habe Robin Koch nach vorne gezogen.“

... über die knifflige Corona-Lage: „Die Menschen bewegen im Moment andere Dinge. Es ist keine einfache Situation. Wir haben bisher alles getan, passen auf und sind diszipliniert. Wir können von uns aus kein Spiel absagen. Ich als Trainer bin froh, dass Spiele stattfinden. Wir haben unsere Regeln und an die halten sich bei uns alle konsequent.“

Leon Goretzka (Deutschland und FC Bayern): „Ich kann endlich wieder mit Leroy zusammenspielen“

... über das Spiel: „Es war ein ganz schwieriges Spiel, tiefer Boden, spielerisch eine sehr gute Mannschaft. In unserer aktuellen Situation helfen nur Siege. Deswegen war es ein gelungener Abend.“

... über seine Torvorlage für Leroy Sané: „Ich kann endlich wieder mit Leroy zusammenspielen, kenn ihn schon sehr gut. Beim ersten Mal (einer Torchance, d. Red.) haben wir es total vermasselt, umso schöner, dass es beim zweiten Mal geklappt hat.“

... über seinen Scherenschlag beim Assist für Timo Werner: „Es ist bekannt, dass man so auch mal aufs Tor schießt. Jetzt war es eine Vorlage. Anders komm ich nicht ran.“

... über die drohende Absage des Länderspiels wegen Corona: „Ja. Es stand auf der Kippe. Wenn man drüber nachdenkt. Manu (Neuer) hat gesagt, dass die Wahrscheinlichkeit 60:40 war, dass es stattfindet.“

💬 @TimoWerner nach #GERUKR: "Nach vorne sieht das schon gut aus. Auch hinten werden wir immer sicherer. Wenn wir regelmäßig weiterarbeiten können, kann das sehr gut werden – auch im Hinblick auf die Europameisterschaft."#NationsLeague #DieMannschaft #Werner pic.twitter.com/tXXo9bTMNL — Die Mannschaft (@DFB_Team) November 14, 2020

Timo Werner (Deutschland und FC Chelsea): „Durch den straffen Zeitplan ist es schwer“

... über seinen ersten Treffer und die Vorlage durch Leon Goretzka: „Das Tor von mir war sehr einfach. Wie er den Ball runterholt, verarbeitet und in die Mitte bringt, war schon sehr, sehr gut.“

... über die Nationalmannschaft: „Wir haben alle Spiele immer mal mit einer anderen Aufstellung gespielt. Durch den straffen Zeitplan ist es schwer, weil immer mal wieder jemand wegbricht. Vorne sieht es sehr gut aus. Auch hinten werden wir immer sicherer, auch wenn uns heute das eine oder andere Mal der Pfosten gerettet hat.“ (pm) *tz.de ist Teil des deutschlandweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks