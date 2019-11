Leroy Sané: Die Statistik des Stürmers für Tore, Vorlage und Titel

Leroy Sané ist einer der talentiertesten Spieler im deutschen Fußball. Wir geben einen Überblick über die wichtigsten Statistiken des Nationalspielers.

München - Er ist schnell, er ist ballsicher und ein extrem guter Techniker: Leroy Sané ist einer der besten Fußballer Deutschlands und der Welt. In jungen Jahren hat er den Aufstieg vom Geheimtipp zum Mega-Star in der englischen Premier League geschafft. Und seine Bilanz in Sachen Tore, Vorlagen und Titel ist beeindruckend.

Leroy Sané: Das waren seine Stationen in der Jugend

Aber wie hat es Leroy Sané eigentlich in den Fußballolymp geschafft? Immerhin startete der Edeltechniker, der 2016 für rund 50 Millionen Euro zu Manchester City wechselte und immer wieder mit den Top-Clubs weltweit in Verbindung gebracht wird, seine Karriere in der Jugend eines ziemlich kleinen Vereins im Ruhrgebiet - der SG Wattenscheid 09. Das waren seine Stationen seit der Jugend:

Jahre Station Art 2001 - 2005 SG Wattenscheid 09 Jugend 2005 - 2008 FC Schalke 04 Jugend 2008 - 2011 Bayer 04 Leverkusen Jugend 2011 - 2015 FC Schalke 04 Jugend 2014 - 2016 FC Schalke 04 Senioren 2016 - Manchester City Senioren

Als Offensivmann ist Leroy Sané nicht nur für Torvorlagen zuständig, sondern steuerte für seine Vereine auch jede Menge an Toren bei. In seinen zwei Stationen als Profi im Seniorenbereich schoss der deutsche Nationalspieler eine Menge Tore. Die folgende Übersicht zeigt eine Auflistung von Spielen, gespielten Minuten, Toren und Vorlagen, aufgelistet nach Saison - und zwar wettbewerbsübergreifend.

Saison Verein Spiele gespielte Minuten Tore Vorlagen 2013/2014 FC Schalke 04 1 13 0 0 2014/2015 FC Schalke 04 14 696 4 3 2015/2016 FC Schalke 04 42 2925 9 7 2016/2017 Manchester City 37 2597 9 8 2017/2018 Manchester City 49 3648 14 19 2018/2019 Manchester City 47 2694 16 18

Was die Anzahl der Tore betrifft, zeigt die Leistungskurve von Leroy Sané steil nach oben. Bei Manchester City in England machte der Nationalspieler im Schnitt mehr Spiele als beim FC Schalke 04 - so blieb auch mehr Zeit, um mehr Tore zu schießen.

Leroy Sané: Die Karten-Statistik kann sich sehen lassen

Nicht nur die Anzahl der Tore und Vorlagen von Leroy Sané erscheint interessant. Auch was die Fairness betrifft, lohnt ein Blick in die Statistik. In seiner Zeit auf Schalke machte Sané wettbewerbsübergreifend 57 Spiele und kassierte „nur“ 5 Gelbe Karten. Mit Rot oder Gelb-Rot vom Platz musste er auf Schalke kein einziges Mal. Klar, als Offensivmann muss man seltener hart zulangen, ist im Zweikampf eher der gefoulte. Aber immerhin!

Für Manchester City machte Sané bis zum Anfang der Saison 2019/2010 insgesamt 133 Spiele und kassierte dabei 11 Gelbe Karten. Auch in England musste Sané bis dato nicht mit Rot oder Gelb-Rot vom Platz.

Diese Titel holte Leroy Sané

Dafür kann sich die Liste der Erfolge von Leroy Sané in so jungen Jahren sehen lassen. Bis Ende November 2019 holte der Stürmer folgende Titel:

Englischer Meister : 2018 und 2019 (jeweils mit Manchester City)

: 2018 und 2019 (jeweils mit Manchester City) Englischer Pokalsieger : 2019 (Manchester City)

: 2019 (Manchester City) Englischer Ligapokal-Sieger : 2018 und 2019 (jeweils mit Manchester City)

: 2018 und 2019 (jeweils mit Manchester City) Englischer Superpokal-Sieger: 2019 und 2020 (jeweils mit Manchester City)

Leroy Sané in der Nationalmannschaft - das ist die Statistik

Sein Debüt für Deutschland in der Nationalmannschaft gab Leroy Sané am 13. November 2015 bei einem Testspiel gegen Frankreich in Paris. Seitdem (Stand 21. November 2019, also nach abgeschlossener EM-Quali 2020) machte der Offensivmann 21 Tore und kassierte keine einzige Verwarnung in folgenden Wettbewerben:

Wettbewerb Spiele Tore Vorlagen gespielte Minuten Testspiele 10 1 - 635 Nations League 4 1 - 195 WM-Quali 3 - 1 114 EM-Quali 3 3 1 270 Europameisterschaft 1 - - 11

