„So gut wie selten“: Löws irrer Plan mit Leon Goretzka wegen Joshua Kimmich

München - Vier Tore und drei Vorlagen in sieben Spielen: Leon Goretzka ist beim FC Bayern München* in starker Form.

Leon Goretzka: Taktgeber beim FC Bayern München

Der 25-jährige Bochumer besticht in der Bundesliga* wie beim 4:2 der Bayern gegen Bayer Leverkusen als Taktgeber, Tempoverschlepper und Zweikämpfer im Zentralen Mittelfeld auf der Acht. Dazu ist er torgefährlich und ein prächtiger Vorlagengeber.

Mit dieser Verfassung, seiner Körpersprache und seiner Spielintelligenz wird ihm in Zukunft eine (noch mehr) tragende Rolle zugetraut - beim deutschen Rekordmeister und in der Fußball-Nationalmannschaft.

„Gerade seine jüngste Entwicklung ist sehr erfreulich, Leon hat sich bei Bayern München eine sehr gute Position erarbeitet“, sagte Joachim Löw nun dem kicker: „Er machte so früh sein erstes Länderspiel, weil er mit 17, 18 Jahren in Bochum sehr großes Potenzial zeigte. Im Jahrgang 1995 war er am weitesten. Zurzeit fühlt er sich so gut wie selten zuvor, wie er mir kürzlich am Telefon sagte.“

Leon Goretzka: Bundestrainer Joachim Löw hatte Geheimplan mit Bayern-Star

Wie der kicker weiter schreibt, soll der Bundestrainer einen regelrechten Geheimplan mit dem Bayern-Leader* gehabt haben. Demnach erwog Löw, Goretzka als Rechtsverteidiger aufzustellen. Der Badener verzichtete dann aber doch auf diese Maßnahme.

„Weil Leon diese Rolle nie gespielt hat. Und dazu sind Spiele und Training nötig“, wie Löw erklärte: „Mit seiner Dynamik, seinem Ballgefühl und Spielverständnis wäre er eine Möglichkeit gewesen.“

Im DFB-Team rückte Bayern-Kollege Joshua Kimmich in die Mitte

Beim FC Bayern spielt der Franzose Benjamin Pavard konstant (und gut) als Außenverteidiger. Im DFB-Team rotiert der Bundestrainer regelmäßig, nachdem er Goretzkas Münchner Kollegen Joshua Kimmich als Strategen ins defensive Mittelfeld gezogen hat.

Eine Ideallösung hat der Weltmeister-Macher von 2014 noch nicht gefunden.

