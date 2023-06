Nächster Nackenschlag: DFB-Team verliert auch gegen Kolumbien

Von: Christoph Wutz

Die DFB-Elf war nach zuvor schwachen Auftritten gegen Kolumbien zum Siegen verdammt. Der Ticker zum Spiel zum Nachlesen.

Deutschland – Kolumbien 0:2 (0:0)

Verdiente Niederlage: Deutschland verliert auch gegen Kolumbien

Nach 42 Sekunden: DFB-Star Kimmich wird gegen Kolumbien zum Pechvogel

Der Live-Ticker zur Partie zum Nachlesen.

+++ Fazit: Das DFB-Team verliert gegen Kolumbien. Die Elf von Hansi Flick war weitgehend unterlegen und über weite Strecken hinten zu fehlerhaft und vorne, wie zuletzt gegen Polen, zu wenig zwingend. Diaz nutzte kurz nach der Pause eine der vielen Chancen der Gäste und brachte sie in Front. Kurz nach seiner Einwechslung war Kimmich im Strafraum mit der Hand am Ball. Der folgende Elfmeter brachte die Entscheidung zugunsten der Südamerikaner.

Letztendlich reist Kolumbien als hochverdienter Sieger ab. Deutschland hingegen sucht weiterhin nach einer festen Aufstellung und nach der Form. Bis zur Heim-EM, die in weniger als einem Jahr beginnt, wartet noch viel Arbeit auf den Trainerstab um Flick. Als nächste Gegner warten im September Japan und Frankreich auf die deutsche Nationalmannschaft.

Deutschland – Kolumbien 0:2 (0:0)

Aufstellung Deutschland ter Stegen – Rüdiger, Can (67. Füllkrug), Thiaw – Wolf (46. Henrichs), Goretzka, Gosens – Gündogan (79. Kimmich) – Musiala, Sané – Havertz (79. Brandt) Aufstellung Kolumbien: Vargas – Machado, Lucumi, Mina, Munoz – Arias, Lerma (77. Barrios), Uribe (90.+4 Castano) , Cuadrado (90.+4 Sanchez)– Borré (77. Cassierra), Diaz (86. Valoyes) Tore: 0:1 Diaz (54.), 0:2 Cuadrado (82.)

Verdiente Niederlage: Deutschland verliert auch gegen Kolumbien

90. Minute +5: Das Spiel ist aus! Deutschland unterliegt Kolumbien völlig verdient mit 0:2!

Ratlose Miene bei Robin Gosens nach der 0:2-Pleite gegen Kolumbien. © Imago / kolbert-press

90. Minute +4: Unterdessen nehmen die Gäste durch weitere Wechsel noch etwas Zeit von der Uhr.

90. Minute +3: Deutschland probiert es nach wie vor, aber nach vorne läuft heute nichts zusammen. Auch die eingewechselten Spieler um Niclas Füllkrug können keine Akzente setzen. Enttäuschender Auftritt der DFB-Elf.

90. Minute: Hier geht nicht mehr viel. Fünf Minuten werden nachgespielt.

86. Minute: Brandt versucht es mal aus der Distanz, sein Schuss geht aber deutlich daneben.

Nach 42 Sekunden: DFB-Star Kimmich wird gegen Kolumbien zum Pechvogel

82. Minute: Cuadrado tritt an und verwandelt eiskalt! 2:0 für Kolumbien!

81. Minute: Strittige Szene, aber der türkische Referee bleibt bei seiner Entscheidung.

80. Minute: Elfmeter für Kolumbien! Machado startet links durch und flankt in die Mitte. Der soeben eingewechselte Kimmich wird zum Pechvogel und bekommt den Ball 42 Sekunden nach seiner Einwechslung an den Arm. Handelfmeter für Kolumbien!

79. Minute: Auch Deutschland wechselt nochmals: Havertz und Gündogan gehen vom Feld. Brandt und Kimmich sollen es jetzt in der deutschen Zentrale richten.

77. Minute: Zwei Wechsel bei den Gästen: Borré und Lerma gehen vom Feld, für sie kommen Cassierra und Barrios kommen positionsgetreu ins Spiel.

71. Minute: Gute Umschaltaktion von Deutschland: Sané verlagert von rechts auf den startenden Gosens, der an der Strafraumkante scharf nach innen passt. Dort lauert Füllkrug, der Ball wird aber gerade noch von der kolumbianischen Hintermannschaft geklärt wird.

69. Minute: Flick zeigt es selbst an: Er spielt jetzt mit einer Spitze und stellt auch hinten auf eine Viererkette um.

67. Minute: Jetzt kommt Niclas Füllkrug in die Partie. Für ihn verlässt Emre Can das Feld.

62. Minute: Nächste Offensivaktion bei den Gastgebern: Musiala tanzt im Strafraum, starkes Dribbling. Dann legt der Youngster ab auf Gündogan, dessen Schuss aber geblockt wird. Der folgende Eckball bringt jedoch nichts ein. Musiala macht jetzt Alarm.

59. Minute: Havertz nimmt Fahrt auf und legt sich den Ball links im Strafraum gut vor. Sein flacher Abschluss wird dann von Munoz entscheidend abgefälscht und landet am Außennetz. Eine Ecke gibt es trotzdem nicht.

Kolumbiens Luis Diaz köpft zur Führung gegen Deutschland ein. © Imago / Schüler

58. Minute: Nächste gute Chance für die Gäste: Arias kommt nach einer guten Kombination und Vorlage von Diaz aus rund 17 Metern recht frei zum Abschluss, der Ball geht aber deutlich über den Kasten.

DFB-Elf unterlegen: Diaz bringt Kolumbien in Führung

54. Minute: Toooor für Kolumbien! Borré holt sich links energisch den Ball von Can. Nach einem Seitenwechsel kommt Cuadrado zur Flanke und spielt den Ball punktgenau auf den völlig freien Diaz. Der köpft den Ball unhaltbar für ter Stegen in die Maschen. Simpler, aber starker Spielzug der Gäste, die verdient in Führung gehen.

54. Minute: Kolumbien macht hier dort weiter, wo es in der ersten Halbzeit aufgehört hat: mit gutem Pressing, enger Zweikampfführung und Akzenten nach vorne. Diese sind bei Deutschland weitere Mangelware

51. Minute: Wieder einmal Eckball für Kolumbien. Cuadrado mit einer kurzen Variante, danach schirmt Havertz den Ball aber stark gegen Diaz ab. Abstoß.

48. Minute: Gute Aktion von Kolumbien: Mina kommt nach einem Freistoß per Kopf an den Ball und legt ab. Gosens klärt knapp am Fünfmeterraum. Danach wird die Szene wegen einer Abseitsstellung abgepfiffen.

46. Minute: Weiter geht es! Benjamin Henrichs ersetzt bei Deutschland Marius Wolf auf der rechten Außenverteidigerposition. Der Dortmunder blieb in der ersten Hälfte blass, Henrichs soll jetzt mehr Betrieb machen.

Glück für Deutschland gegen Kolumbien: keine Tore zur Pause

+++ Keine Tore nach 45 Minuten: Die deutsche Elf rettet das torlose Unentschieden in die Pause. Nach einem engen Beginn mit vielen Fehlern auf beiden Seiten kam Kolumbien immer besser ins Spiel und hatte einige gute Möglichkeiten.

Einzig Marc-André ter Stegen und Malick Thiaw ist es auf deutscher Seite zu verdanken, dass es hier noch 0:0 steht. Folgerichtig quittieren einige Fans den bisherigen Auftritt der DFB-Elf zur Halbzeit mit Pfiffen.

45. Minute +1: Pause! Zur Halbzeit steht es 0:0!

45. Minute + 1: Eine Minute wird nachgespielt.

45. Minute: Musiala! Toller Doppelpass mit Havertz. Der durchstartende Musiala legt ab auf Havertz, der seinen Partner per Lupfer in den Strafraum einsetzt. Musiala kommt knapp an den Ball, dem Abschluss fehlt es dann aber an Kraft. Trotzdem starke Aktion!

43. Minute: Sinnbildliche Offensivaktion bei Deutschland: Havertz wird auf der linken Außenbahn geschickt, fehlt dann aber bei seiner eigenen Hereingabe als Anspielstation in der Mitte. Danach gibt es zwar Eckball, die Standardsituation bringt aber nichts ein.

37. Minute: Kuriose Szene: Wolf will das Spiel per Einwurf schnell machen, als plötzlich ein zweiter Ball auf den Schalker Rasen kullert. Der „Täter“, Kolumbien-Coach Lorenzo, sieht dafür die Gelbe Karte.

Malick Thiaw rettete für Deutschland in höchster Not gegen den einschussbereiten Luis Diaz. © Imago / ANP

34. Minute: Nach einer scharfen Hereingabe von Gosens, kurz vor das Tor geschlagen, haut Lucumi den Ball fast ins eigene Tor. Das war knapp.

Riesen-Dusel für DFB-Elf: ter Stegen und Youngster Thiaw retten in höchster Not

31. Minute: Fast das 0:1! Nach einem Abpraller schießt Mina aus der Distanz. Ter Stegen mit einem Weltklasse-Reflex, er greift über und lenkt den Ball gerade noch so zur Ecke. Kolumbien macht jetzt richtig Druck.

28. Minute: Wieder Kolumbien! Rüdiger mit dem Fehler, schwacher Pass im Angriff. Danach schnappt sich Borré den Ball und kontert. Rüdiger kommt kaum hinterher, der Frankfurter passt in der zwei-gegen-eins-Situation abseitsverdächtig in die Mitte zum startenden Diaz. Der ist fast allein vor ter Stegen, als plötzlich Thiaw im letzten Moment dazwischengrätscht und den Liverpool-Star gerade noch am Abschluss hindert. Das wäre wohl das 0:1 aus deutscher Sicht gewesen!

Kolumbien gegen Deutschland mit zwei guten Chancen: Flitzer sorgen für Ärger

24. Minute: Das Spiel ist kurz unterbrochen, zwei Flitzer sind auf das Feld gestürmt. Das sorgt für verärgerte Minen. Ordner schaffen die beiden, die sich wohl aus Protest gegen fossile Energieträger an die Torpfosten befestigen wollten, vom Platz.

Deutschland spielte am Dienstag gegen Kolumbien. © Imago / AFP

23. Minute: Ter Stegen! Nach einer Flanke von rechts kommt der 1,74 Meter große Borré im Duell mit dem rund 20 Zentimeter größeren Thiaw zum Kopfball. Ter Stegen ist aber zur Stelle und pariert den gut platzierten Abschluss sicher.

19. Minute: Gute Aktion von Deutschland! Nach einem guten öffnenden Ball von Gündogan schickt Goretzka auf der rechten Seite Wolf. Der hat Platz und flankt schön in die Mitte. Hinten läuft Gosens ein, kommt auch an den Ball. Der Ball verspringt ihm aber und landet in den Armen von Vargas.

16. Minute: Auch Deutschland versucht es kurz darauf in der Offensive: Gosens schickt den einlaufenden Gündogan mit einem schönen Pass in den Lauf, der legt im Strafraum kurz vor der Torauslinie in die Mitte. Kai Havertz kommt aber nicht an den Ball, Situation bereinigt.

14. Minute: Die erste gute Chance! Der zweite Ball nach einem kolumbianischen Freistoß aus dem Halbfeld gehört den Gästen. Die Flanke von der rechten Außenbahn findet den Kopf des aufgerückten Mina, der trotz Unterzahl im deutschen Strafraum recht frei zum Kopfball kommt. Glück für Deutschland, der Ball geht rund zwei Meter daneben.

11. Minute: Erste Gelbe Karte der Partie: Lerma verliert im Mittelfeld den Ball und weiß den startenden Gündogan nur noch mit einem taktischen Foul zu stoppen. Für die Grätsche verwarnt der türkische Unparteiische den Kolumbianer.

9. Minute: Auch Deutschland kommt jetzt ins Umschaltspiel: Musiala macht Tempo per Dribbling und legt kurz vor dem Strafraum ab, Gündogan kommt jedoch nicht an den Ball. Gute Aktion von Musiala.

7. Minute: Erste Offensivaktion der Gäste: Nach einer schönen Kombination chippt Diaz den Ball über Rüdiger hinweg in den Strafraum zu Cuadrado. Der nimmt den Ball halbrechts volley per Aufsetzer, Can klärt den schwierigen Ball aber gut.

6. Minute: Vor allem Leroy Sané tut sich hier anfangs schwer. Er ist noch nicht im Spiel und leistete sich schon zwei fahrlässige Ballverluste – bislang ohne Folgen.

4. Minute: Einige Fehlpässe bei Deutschland in diesen ersten Minuten. Bislang brennt aber nichts an.

2. Minute: Erster langer Ball in die Spitze bei Deutschland. Gosens steht aber im Abseits, abgepfiffen.

1. Minute: Der Ball rollt! Deutschland spielt von links nach rechts.

Update, 20.45 Uhr: Die Mannschaften stellen sich auf, in wenigen Augenblicken geht es los!

Update, 20.43 Uhr: Die Arena auf Schalke ist nicht komplett gefüllt. Einige Sitze sind im fast 60.000 Zuschauer fassenden Stadion unbesetzt geblieben.

Update, 20.41 Uhr: Die Mannschaften haben das Feld inzwischen betreten. Jetzt ertönen die Nationalhymnen, angefangen mit jener der kolumbianischen Gäste.

Update, 20.33 Uhr: Nur noch wenige Minuten bis zum Anpfiff in Gelsenkirchen. Deutschland wird defensiv mit einer Dreierkette auflaufen, wie Coach Hansi Flick vor der Partie am RTL-Mikrofon bestätigte. Zudem gibt Kai Havertz die einzige Sturmspitze, Leroy Sané agiert wie Jamal Musiala leicht versetzt hinter dem Chelsea-Star.

Deutschland gegen Kolumbien im Live-Ticker: Spielort als gutes Pflaster?

Update, 20.22 Uhr: Der Spielort ist ein gutes Pflaster für die DFB-Elf. Hier trug Deutschland bis dato 18 Partien aus und verlor davon bei zehn Siegen nur zwei Spiele.

Das bislang letzte Match auf Schalke stieg im November 2018. Gegner waren damals im Rahmen der Nations League die Niederlande. Deutschland führte nach 20 Minuten bereits mit 2:0. In den letzten fünf Minuten verspielte das DFB-Team den Vorsprung aber noch und kassierte spät den Ausgleich.

Update, 20.00 Uhr: Und auch die kolumbianische Startelf steht inzwischen fest. Coach Nestor Lorenzo experimentiert wenig und setzt auf international bewährtes Personal.

Hinten soll es vor allem Evertons Yerri Mina richten. Die beiden Namen im defensiven Mittelfeld sind auch keine unbekannten: Mateus Uribe vom FC Porto startet an der Seite von Premier-League-Kicker Jefferson Lerma (AFC Bournemouth). Die beiden Superstars des Teams sind in der Offensive zu finden. Juan Cuadrado, der vielen noch von der WM 2014 ein Begriff sein dürfte, beackert die rechte Außenbahn. Und neben Frankfurts Rafael Borré soll Liverpool-Flügelflitzer Luis Diaz bei den Südamerikanern für die Tore sorgen.

DFB-Coach Flick setzt Kimmich gegen Kolumbien auf die Bank: Fingerzeig für EM?

Update, 19.40 Uhr: Die deutsche Aufstellung ist da! Wie erwartet rücken Robin Gosens, nach seiner Einwechslung gegen Polen ein Aktivposten, und Ilkay Gündogan ins DFB-Team. Überraschend fehlt Joshua Kimmich in der ersten Elf, für ihn beginnt Leon Goretzka. Ein Fingerzeig für die Heim-EM im kommenden Jahr ist das aber wohl nicht. Kapitän Kimmich bekommt nach der sehr langen Saison eine Pause, während sich Goretzka, sein Vereinskollege von den Bayern, beweisen darf. Dieser stand zuletzt immer wieder in der Kritik, Flick setzt gegen Kolumbien aber auf den 28-Jährigen.

Gegen Kolumbien nur auf der Bank: DFB-Star Joshua Kimmich. © Imago / Schüler

Außerdem starten im Vergleich zur Partie in Warschau Emre Can, Marius Wolf und auch Leroy Sané. Der Bayern-Star wird wohl die zweiten Sturmsitze neben Kai Havertz geben. Youngster Malick Thiaw bekommt nach einer guten Leistung gegen Polen erneut das Vertrauen Hansi Flicks und läuft auch in seinem zweiten Länderspiel von Beginn an auf.

Deutschland heute gegen Kolumbien: Wie 2006 der Start für ein Sommermärchen?

Update, 19.28 Uhr: Das heutige Aufeinandertreffen ist überhaupt erst die fünfte Begegnung beider Nationalmannschaften. Zwei der Spiele endeten unentschieden, zweimal gewann die DFB-Elf.

Die bislang letzte Partie zwischen Deutschland und Kolumbien stieg vor fast genau 17 Jahren in der Vorbereitung für die Heim-WM 2006. Damals trafen Michael Ballack, Bastian Schweinsteiger und Tim Borowski zum deutschen 3:0-Sieg in Mönchengladbach. Ist das Spiel heute der frühe Startschuss für ein erneutes Sommermärchen im kommenden Jahr?

Update, 19.08 Uhr: Die Partie leiten wird Halil Umut Meler. Der 36-jährige Türke wird dabei an der Seitenlinie von seinen Landsmännern Mustafa Emre Eyisoy und Kerem Ersoy unterstützt. Und auch der Vierte Offizielle stammt aus der Türkei, ebenso der Video-Assistent.

Erstmeldung vom 20. Juni, 17.44 Uhr: Gelsenkirchen – Nach zwei enttäuschenden Resultaten zuletzt steht die deutsche Nationalmannschaft vor der Partie gegen Kolumbien am Dienstagabend (20.45 Uhr) stark unter Druck. Das Match in Gelsenkirchen soll die dreiteilige Testspiel-Serie der DFB-Elf zu einem versöhnlichen Abschluss bringen. Dafür benötigt das Team von Bundestrainer Hansi Flick unbedingt einen Sieg. Für Ilkay Gündogan wird es ein besonderes Spiel.

Deutsche Fußball-Nationalmannschaft Erstes Länderspiel: Am 5. April 1908 gegen die Schweiz (Endstand: 3:5) Größte Erfolge: 4x Weltmeister (1954, 1974, 1990, 2014), 3x Europameister (1972, 1980, 1996) Rekordnationalspieler: Lothar Matthäus (150 Länderspiele) Aktueller Trainer: Hansi Flick (seit 2021)

Deutschland gegen Kolumbien unter Druck: Sportdirektor Völler mit Rückendeckung für Flick

Nach der 1:0-Niederlage Deutschlands gegen Polen am vergangenen Freitag steht die Nationalelf vor der Partie gegen Kolumbien unter Druck. Rund ein Jahr vor der Heim-EM steckt das DFB-Team in einer Ergebniskrise. Von den letzten 15 Spielen konnte die deutsche Mannschaft nur vier für sich entscheiden. Auch wegen einiger personeller Experimente wurde die Kritik an Flick zuletzt lauter.

Für DFB-Sportdirektor Rudi Völler ist das aber kein Grund, den Bundestrainer infrage zu stellen – ganz im Gegenteil: „Natürlich wird Hansi Flick Trainer bleiben“, sagte der Weltmeister von 1990 im Anschluss an das Match in Warschau. „Es steht nicht zur Debatte“, sprach Völler dem ehemaligen Bayern-Coach sein volles Vertrauen aus. Dieser sei „ein absoluter Toptrainer“, betonte der Sportdirektor des deutschen Verbandes.

Ilkay Gündogan wird am Dienstag in seiner Heimatstadt Gelsenkirchen wohl für das DFB-Team gegen Kolumbien auflaufen. © Imago / MIS International

DFB-Star Gündogan mit emotionaler Rückkehr: Deutschland gegen Kolumbien im Live-Ticker

Flick selbst betonte jüngst immer wieder, „ab September“ werde die mutmaßliche deutsche Elf für die Heim-EM im nächsten Jahr zu sehen sein. Eine zentrale Rolle soll dabei Ilkay Gündogan einnehmen. Der frischgebackene Champions-League-Sieger wird gegen Kolumbien mutmaßlich in der Startelf stehen – vor einer ganz besonderen Kulisse.

Denn der Man-City-Stratege, der in der Jugend für Schalke 04 spielte, kehrt am Dienstagabend in seine Heimatstadt Gelsenkirchen zurück. Gegen „Los Cafeteros“ soll der 32-Jährige die deutsche Mannschaft zum Sieg führen. „Ich glaube, dass ich nach den erfolgreichen Wochen, die hinter mir liegen, viel positive Energie mit einbringen kann und eine gewisse Ruhe“, sagte der DFB-Star auf der Pressekonferenz vor der Begegnung mit den Südamerikanern. Gegen Polen und auch beim 3:3 gegen die Ukraine war er nach seiner verlängerten Saison mit dem Königsklassen-Endspiel nicht zum Einsatz gekommen.

DFB-Auftritt live: Kolumbien-Trainer hat „mit Deutschland noch eine Rechnung offen“

Die Kolumbianer reisen mit Selbstvertrauen in den Ruhrpott. Ihr letztes Spiel am Freitag gewannen sie mit 1:0 gegen den Irak. In der Startelf stand dabei ein aus der Bundesliga bekanntes Gesicht: Rafael Borré von Eintracht Frankfurt absolvierte gegen den Irak sein 23. Länderspiel.

Und auch Nestor Lorenzo, der argentinische Trainer von „Los Cafeteros“, dürfte Erinnerungen bei den deutschen Fans wecken: Der 57-Jährige verlor 1990 mit Argentinien das WM-Finale gegen die DFB-Elf. „Ich habe mit Deutschland noch eine Rechnung offen“, meinte der einstige Verteidiger vor der Partie mit einem Augenzwinkern. Verfolgen Sie das Heimspiel der deutschen Nationalmannschaft gegen Kolumbien hier im Live-Ticker. (wuc)