DFB-Team plant offenbar Länderspiel gegen Türkei in Berlin

Von: Marcel Schwenk

Der DFB treibt die Planungen für die Länderspiele vor der Heim-EM 2024 voran. Angeblich testet die Nationalmannschaft im November gegen die Türkei.

Frankfurt – Am 14. Juni 2024 soll die Europameisterschaft in Deutschland eröffnet werden. Bis dahin ziehen allerdings noch einige Monate und Länderspielpausen ins Land – und die Planungen für diese Phasen schreiten anscheinend immer weiter voran.

Testspielgegner der DFB-Elf bis Mitte Oktober bereits fix

Da Deutschland als Gastgeber bereits für das Turnier qualifiziert ist, wird die Mannschaft von Bundestrainer Hansi Flick bis zum Eröffnungsspiel am 14. Juni 2024 nur noch Testspiele bestreiten. In der laufenden Periode, die mit dem 3:3 gegen die Ukraine ernüchternd begann, warten noch die polnische Auswahl (16. Juni) sowie das kolumbianische Team (20. Juni) auf die DFB-Elf.

Im Anschluss geht es zunächst in die Sommerpause, ehe die Saison 2023/24 startet. Dann geht es für Deutschland am 9. September gegen Japan, am 12. September gegen Frankreich und am 14. Oktober gegen die USA. Das soll es für das Länderspiel-Jahr 2023 allerdings noch nicht gewesen sein.

Die deutsche Nationalmannschaft spielt im November angeblich gegen die Türkei um Trainer Stefan Kuntz (re.). © Imago Images / Revierfoto; Imago Images / Pixsell

Deutschland vs. Türkei soll wohl in Berlin ausgetragen werden

Wie Sport1 nämlich berichtet, plane der DFB im November noch ein Testspiel gegen die Türkei. Dieses sollte wohl ursprünglich in Frankfurt ausgetragen werden, aufgrund der dort stattfindenden NFL-Spiele (5. und 12. November) sei nun Berlin als Spielort auserkoren worden. Neben dem Türkei-Match soll auch noch ein Duell mit Österreich in Wien anstehen.

Trainer der Türkei ist übrigens ein alter Bekannter, der sich in Deutschland durch hervorragende Arbeit im Nachwuchsbereich einen Namen gemacht hat: Stefan Kuntz. Mit dem DFB-Nachwuchs gewann der 60-Jährige 2017 und 2021 die U21-Europameisterschaft, seit September 2021 steht er nun beim EM-Halbfinalisten von 2008 an der Seitenlinie.

Deutschland gegen Türkei: Bilanz spricht klar für die DFB-Elf

Insgesamt gab es das Duell von Deutschland mit der Türkei bereits 21 Mal. 14 Mal ging die DFB-Auswahl als Sieger vom Platz, in drei Partien die Türkei. Zuletzt standen sich beide Nationen im Oktober 2020 in Köln gegenüber, die ereignisreiche Begegnung endete 3:3.

Im März 2024 soll es schließlich noch zu zwei Kräftemessen mit Hochkarätern kommen, laut Sport1 testen Joshua Kimmich und Co. im März gegen die Niederlande und nochmals gegen Frankreich. Kurz vor der EM soll es zudem zwei weitere Länderspiele geben, Gegner werden in der Meldung nicht genannt. (masc)