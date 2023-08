Ex-FC-Bayern-Star crasht Live-Aufnahme von Martin Rütter

Von: Johannes Skiba

Teilen

Der ehemalige Profi des FC Bayern Toni Kroos rief Hundeexperte Martin Rütter in der Live-Aufzeichnung seines Podcasts an, um sich einen Rat einzuholen.

München – Hundeprofi und TV-Star Martin Rütter hat in der aktuellen Folge seines Podcasts „Tierisch menschlich“ einen früheren Profi des FC Bayern als Überraschungsgast präsentieren dürfen – zumindest per Telefon. Toni Kroos rief den Fernsehstar während der Live-Aufzeichnung zur neusten Folge an. Der Profi von Real Madrid wurde von den anwesenden Gästen der Live-Aufzeichnung des Podcast zurückhaltend begrüßt, während sein Bruder Felix, der ebenfalls in der Leitung war, frenetisch von den Zuhörerinnen und Zuhörern gefeiert wurde. Der Ex-FCB-Kicker reagierte sarkastisch auf den Spaß: „Dann macht ihr das.“

Toni Kroos Geboren: 4. Januar 1990 (Alter 33 Jahre), Greifswald Aktueller Verein: Real Madrid

Frühere Bayern-Spieler Toni Kroos kauft dritten Hund

Der frühere Spieler des FC Bayern rief an, um sich Rat von Hundeexperte Martin Rütter, mit dem Toni Kroos auch privat befreundet ist, einzuholen. Sein Bruder Felix erklärte die Situation: „Am nächsten Sonntag bekommt Toni Familienzuwachs.“ Der Fußballstar möchte zusätzlich zu seinen zwei älteren Beagel einen Labrador halten. Rütter unterbrach sofort: „Oh nein, bitte nicht.“ Den Kauf eines zusätzlichen Welpen hält der Hundeprofi nicht für ratsam.

„Sehr häufig ist die Theorie, dass die Menschen sagen: Dann blüht der Alte nochmal auf. Jetzt kann ich dir aber sagen, wenn ich meinem Vater meine Kinder bringe, freut der sich total. Aber noch mehr freut er sich, wenn ich die wieder abhole.“ Dann wurde Rütter aber etwas ernster: „Ich persönlich glaube, dass man den beiden Alten keinen Gefallen tut, einen Welpen dazu zu packen.“

Hundeprofi Martin Rütter und Ex-Bayern-Spieler Toni Kroos kennen sich seit vielen Jahren. © imago/Bucco

Hundeprofi Rütter mit Anekdote zu Ex-Bayern-Trainer Heynckes und Kroos

Bezüglich des Hundenachwuchses des ehemaligen Bayern-Spielers Toni Kroos hat Hundeexperte Martin Rütter eine ganz konkrete Befürchtung: „Folgendes wird passieren: Wenn der Welpe noch klein ist, werden die beiden Älteren noch durchaus in der Lage sein, dem Kleinen mal zu sagen: Du nervst! Das Problem ist nur, in vier bis fünf Monaten wird dein Labrador vier Köpfe größer sein als die beiden Beagle.“ Toni Kroos zeigte sich nicht ganz einsichtig und wiederholte: „Sonntag ist Abholung.“

Die flapsige Unterhaltung endet mit einer Anekdote von Martin Rütter: „Jetzt verstehe ich Jupp Heynckes doch mehr. Jupp Heynckes hat mir auf deiner Hochzeit erzählt: ‚Der Toni war immer ein lernbereiter und wissbegieriger Spieler, aber eigentlich hat er immer gemacht, was er wollte.‘“

Einen Kommentar zur FCB-Verpflichtung von Harry Kane gaben Rütter und Kroos indes aber nicht ab. (jsk)