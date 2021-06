Kroatien gegen Schottland im Live-Ticker: Gelingt den Bravehearts die Sensation?

Scott McTominay zeigt an, wie viele Punkte Schottland zum Weiterkommen braucht.

Beide Teams brauchen Sieg

Im abschließenden Vorrundenspiel der Gruppe D treffen Kroatien und Schottland aufeinander. Beide Teams müssen gewinnen, um ins Achtelfinale einzuziehen. Die Partie im Live-Ticker.

Beim abschließenden Gruppenspiel zwischen dem Vize-Weltmeister von 2018 und den „Bravehearts“ geht es um alles

Der Sieger der Partie hat sehr gute Chancen auf den Einzug ins EM-Achtelfinale

Kroatien - Schottland -:- (-:-), Dienstag, 21 Uhr

Kroatien: Livakovic - Juranovic, Lovren, Vida, Gvardiola - Brozovic, Kovacic - Vlasic, Modric, Perisic - Petkovic Schottland: Marshall - O'Donell, McTominay, Hanley, Tierney, Robertson - McGregor, Armstrong - McGinn - Adams, Dykes Tore: - Schiedsrichter: Fernando Rapallini (Argentinien)

Update von 20.10 Uhr: Die Line ups der beiden Teams sind da! Kroatien verzichtet tatsächlich gänzlich auf einen Bundesliga-Legionär. Weder Josip Brekalo noch Andrej Kramaric stehen in der Startelf, dafür darf die Sturmhoffnung Bruno Petkovic ran.

Bei den Schotten gibt es keine große Überraschung. Liverpool-Stars Andy Robertson darf natürlich von Beginn an ran, zudem verteidigt ManUnited-Kicker Scott McTominay in der Fünferkette.

Update von 19.25 Uhr: In gut 90 Minuten geht‘s im Hampden Park von Glasgow los. In wenigen Minuten dürfen wir uns dann auch über die Aufstellungen der beiden Teams freuen. Man darf gespannt sein, wie die Schotten den Ausfall von ihrem bislang Besten Billy Gilmour auffangen wollen.

Auch bei den Kroaten stellt sich die Frage, ob Zlatko Dalic auf die bislang eher ernüchternden Auftritte der Offensivabteilung reagiert und personelle Konsequenzen zieht.

EM 2021: Kroatien gegen Schottland im Live-Ticker - Wer löst das Ticket fürs Achtelfinale?

Erstmeldung vom 22. Juni, 19 Uhr: Glasgow - Früher sagte man zu solchen Partien „Alles-oder-Nichts-Spiele“. Inzwischen sind es „Do-or-die“-Begegnungen. Im letzten Vorrundenspiel zwischen Kroatien und Schottland trifft aufgrund der englischsprachigen Schotten eher Letzteres zu. Doch egal wie man es nennt: In jedem Fall müssen beide Nationen gewinnen, wollen sie eine Chance auf das Erreichen des Achtelfinals bei der Fußball-Europameisterschaft haben.

Mit jeweils einem Punkt teilen sich der Vize-Weltmeister von 2018 und die Schotten den 3. Platz in der Gruppe D. Mit einem Sieg hätte eines der Teams vier Zähler auf dem Konto - und damit gute Chancen auf das Erreichen der. K.o.-Spiele. Bitter für Schottland, dass mit Billy Gilmour der bislang auffälligste Akteur, wegen einer COVID-Infektion ausfällt.

Der „Schock“ um den positiven Corona-Test von Schottlands Jungstar überlagert die Vorbereitung auf das brisante Gruppenfinale. Vizeweltmeister Kroatien will das jähe Vorrunden-Aus unbedingt verhindern. Nur ein Sieg hilft den beiden Kontrahenten im spannungsgeladenen Gruppenfinale im legendären Hampden Park weiter.

EM 2021: Kroatien gegen Schottland im Live-Ticker - Gelingt den Bravehearts die Sensation?

„Vor der EM* wussten wir, dass das dritte Spiel das entscheidende wird. Es ist die letzte Chance. Die wollen wir ergreifen“, sagte Kroatiens Trainer Zlatko Dalic - und machte sich nach dem positiven Corona-Fall bei den Schotten reichlich Gedanken. „Wir sind besorgt, aber leider müssen wir dieses Spiel spielen“, sagte Dalic am Montag in Glasgow. Er wies darauf hin, dass die Bedingungen nicht für alle Teams dieselben seien. Die Kroaten hegen die Sorge, bei einem eigenen positiven Fall als Team in Quarantäne zu müssen.

1. Tschechien 4 Punkte 3:1 Tore 2. England 4 Punkte 1:0 Tore 3. Kroatien 1 Punkt 1:2 Tore 4. Schottland 1 Punkt 0:2 Tore

Schottlands Problem ist das Tore schießen. Das Problem: Beim EM-Comeback nach 25 Jahren muss dafür das erste

EM-Tor nach einem Vierteljahrhundert her. Im Jahr 1996 glückte nur Ally McCoist im letzten Gruppenspiel beim 1:0 gegen die Schweiz ein Törchen. „Hoffentlich machen wir ein oder zwei Tore, denn sonst geht's nach Hause", sagte Co-Trainer Steven Reid. Vielleicht gelingt's ja Dienstagabend? (smk/dpa)