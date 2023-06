„Sind nicht beim Eiskunstlauf“ – Rudi Völlers Ansage an Hansi Flick

Von: Jannek Ringen

Teilen

Der deutsche Fußball steckt derzeit in einer tiefen Krise. Sportdirektor Rudi Völler hat sich in einem Interview zu der Lage des DFB geäußert.

Frankfurt – Aktuell gibt es für die Verantwortlichen des DFB wenig zu lachen. Nachdem die A-Nationalmannschaft in den Testspielen der vergangenen Länderspielpause enttäuscht hatte, droht jetzt auch der U21-Nationalmannschaft bei der U21-EM in Georgien und Rumänien das Aus in der Vorrunde. DFB-Sportdirektor Rudi Völler stellte sich in Batumi den Fragen der Journalisten.

Rudi Völler Geboren: 13. April 1960 (Alter 63 Jahre) Position: Sportdirektor DFB

Rückendeckung von Völler für Flick

Bundestrainer Hansi Flick stand nach den vergangenen Länderspielen deutlich in der Kritik. Besonders sein Experiment mit der Dreierkette sorgte bei vielen Experten für Unverständnis. Völler verteidigte den Bundestrainer: „Er hat in den letzten Spielen etwas probiert und das hat nicht so funktioniert, wie er sich das vorgestellt hat. Wenn nach der WM ein neuer Trainer gekommen wäre und hätte es genauso gemacht, wäre das ganz normal gewesen.“

Allerdings gab der Sportdirektor den Kritikern auch Recht. „Dass du nach diesen drei Spielen als Bundestrainer extrem in die Kritik gerätst, damit muss er leben“, erklärt der 64-Jährige. „Hansi weiß, wir müssen liefern - und er wird liefern können“, fügte Völler hinzu. Damit wurde klar, dass er zu seinem Bundestrainer steht.

Rudi Völler gab sich bei einem Interview positiv auf die EM gestimmt. © IMAGO / Beautiful Sports

„Nicht wie beim Eiskunstlauf“ – Völler nennt Beispiel City

Auch zur Spielweise der deutschen Nationalmannschaft nahm Völler Bezug und verwies auf Guardiolas City. „Bei allem Tiki-Taka braucht er auch einen wie Erling Haaland, der die Bälle reinmacht“, sagte er in Bezug auf das deutsche Spiel und den Erfolg von Manchester City. Die Chancenverwertung sei neben der Mentalität laut ihm das größte Problem im deutschen Spiel.

„Eine gute Spieleröffnung von hinten und viel Ballbesitz reichen nicht – das ist nicht wie beim Eiskunstlauf, beim Fußball gibt es keine Kür. Am Ende musst du die Spiele auch gewinnen. Und das geht natürlich nur mit solchen Spielertypen, die man wieder ausbilden muss“, fügte er hinzu. Damit rückte Völler den Fokus wieder mehr auf die Ausbildung in Deutschland.

Auszeit vor der WM: Deutschlands Fußball-Frauen im Sommerurlaub Fotostrecke ansehen

Völler blickt optimistisch auf die Heim-EM

Trotz der schlechten Ergebnisse und der damit einhergehenden Krise zeigte sich der Sportdirektor positiv gestimmt auf die Heim-EM in einem Jahr. Im September werde man eine andere Nationalmannschaft sehen, da die Zeit der Experimente vorbei ist, versicherte Völler.

„Aber ich finde immer noch, dass wir die Möglichkeit haben, eine gute EM zu spielen. Ob es dann für das Halbfinale oder den Titel reicht, werden wir sehen. Ich habe die Hoffnung nicht aufgegeben“, sagte Völler mit Blick auf das Turnier im kommenden Sommer. Ob sich sein Optimismus in den anstehenden Länderspielen bestätigt, wird im September zu sehen sein.