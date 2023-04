„Provoziert mal wieder mit seiner Arroganz“ – Fans toben wegen Kimmich-Jubel nach Bayern-Sieg

Von: Stefan Schmid

Nach dem Abpfiff beim Sieg in Freiburg jubelt Joshua Kimmich in Richtung der gegnerischen Fans. Dafür erntet Nationalspieler heftige Kritik.

Freiburg – Aufregung um Joshua Kimmich! Nach dem Sieg des FC Bayern München beim SC Freiburg jubelt der Mittelfeldspieler in Richtung der gegnerischen Fans.

Dies führt nicht nur zu einer Rudelbildung auf dem Feld und einer Gelben Karte gegen den Nationalspieler, sondern auch zu heftigen Reaktionen auf dem Platz und im Netz. Freiburg-Coach Streich fand die Aktion natürlich alles andere als cool. Nur wenige verteidigen die Aktion von Kimmich, der sich den Vorwurf der Arroganz gefallen lassen muss.

Joshua Kimmich Geboren am 8. Februar 1995 (28 Jahre) in Rottweil Marktwert: 80 Millionen Euro Vertrag bis 30. Juni 2025

Nach Abpfiff in Freiburg: „Kimmich mit Arroganz-Anfall“

Das Internet, und besonders die Plattform Twitter, kocht nach der Jubelpose von Joshua Kimmich in Richtung der Freiburger Fans. Noch auf dem Feld wollte SCF-Stümer Michael Gregoritsch den Bayern-Spieler zur Rede stellen, der sich diesem allerdings entzog und vor dem Gang in die Kabine nochmals eine Jubelfaust an die Kurve der Breisgauer Fans richtet.

Was die gegnerischen Spieler zu Kimmich gesagt haben, ist nicht überliefert, doch so heftig wie die Reaktionen im Netz dürften diese nicht gewesen sein. „Kimmich mit Arroganz-Anfall“, urteilt Medien-Blogger Florian Hellmuth, der sogleich eine sportliche Drohung hinterher schiebt: „Keine Angst, am Dienstag kommt Haaland.“

DFB-Pokal-Aus des FC Bayern hallt nach: „Nicht nur schlechter Verlierer“

Der 1:0-Sieg beim SC Freiburg war die Bayern-Revanche nach dem Aus im DFB-Pokal unter der Woche. Auch da gab es schon Diskussionen um zweifelhaftes Verhalten der Spieler von der Säbener Straße. „Kimmich ist nicht nur ein schlechter Verlierer. Auch ein schlechter Gewinner“, greift User und Freiburg-Fan jimi_run das Spiel vom Dienstag nochmals auf.

Viele Kommentare arbeiten sich darüber hinaus an ihrer generellen Einstellung gegenüber Joshua Kimmich ab. „Kimmich provoziert mal wieder mit seiner Arroganz. Dieses Mal ist der Adressat das Freiburger Publikum“, lässt Dreispitz3 die Meinung über den Spieler seine Follower wissen. FreiburgHolzi, offensichtlich auch Freiburg-Fan, teilt dazu noch gegen den FC Bayern aus: „Das Niveau von Kimmich und dem FC Bayern zeigt sich nach Abpfiff wieder in ganzer Pracht.“

Joshua Kimmichs Jubel sorgte nach dem Sieg über Freiburg für Aufsehen. © IMAGO / Sportfoto Rudel / Jan Huebner

Fans verteidigen FCB-Spieler: „Bei Streich Kult. Bei Kimmich ein Verbrechen.“

Wo Schatten ist, herrscht aber auch immer Licht und so ist es kaum verwunderlich, dass die Bayern-Fans ihren Spieler dort verteidigen, wo er von den gegnerischen Anhängern angefeindet wird. User Fisam87 findet die Aufregung über das Verhalten von Kimmich „mittlerweile nur noch lächerlich“ und zieht einen Vergleich zum Freiburgs Trainer Christian Streich: „Bei Streich Kult.

Bei Kimmich ein Verbrechen.“

Ein anderer Nutzer bringt die ganze Situation, die dem Fantum im Fußball nun mal zugrunde liegt, auf den Punkt. „Kimmich ist dieser eine Spieler, der von jedem Fan seines Vereins geliebt wird und von jedem Gegner gehasst [wird]“, so _Rbzk. (sch)