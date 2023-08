„Können aufhören“: Didi Hamann platzt bei VAR-Skandal in Nürnberg der Kragen

Von: Christoph Klaucke

Nürnbergs Verteidiger Arrey-Mbi wird gefoult und verursacht einen Elfmeter. Trotz VAR bleibt die Entscheidung bestehen. Didi Hamann und Fußball-Fans sind geschockt.

Nürnberg – Die neue Saison ist gerade einmal wenige Tage alt, schon gibt es in Deutschland den ersten VAR-Streit. Am zweiten Spieltag der 2. Bundesliga zwischen dem 1. FC Nürnberg und Hannover 96 schieden sich die Geister: Elfmeter oder Stürmerfoul? Sky-Experte Dietmar Hamann legte sich sofort fest und auch Beteiligte und Fans hatten eine klare Meinung.

Stürmerfoul oder Elfmeter? VAR sorgt erneut für Schlagzeilen

„Wenn Nürnberg den Elfmeter bekommt, können wir aufhören“, schrieb Hamann am Sonntagnachmittag unmittelbar nach dem Elfmeterpfiff von Schiedsrichter Patrick Alt auf Twitter. Der Experte bekam unmittelbar Unterstützung eines Followers, der auf „Stürmerfoul“ plädierte. „Korrekt“, antwortete Didi Hamann.

Was war passiert? In der 87. Minute zeigte Schiedsrichter Alt auf den Punkt, nachdem Nürnbergs Neuzugang Daichi Hayashi an dem Hannoveraner und ehemaligen Bayern-Spieler Bright Arrey-Mbi vorbei in den Strafraum gezogen und zu Fall gekommen war. Der Japaner fuhr geschickt sein rechtes Bein aus und suchte den Kontakt. Allerdings zeigten die Videobilder, dass Hayashi wohl Arrey-Mbi mit dem rechten Fuß auf den Spann gestiegen war. Es hätte also Freistoß für Hannover, statt Strafstoß für Nürnberg geben müssen.

Der VAR kam ins Spiel und Schiedsrichter Alt schaute sich die Szene am Spielfeldrand am Monitor fast eineinhalb Minuten an, blieb jedoch bei seiner Entscheidung. Nürnbergs 17-jähriger Youngster Can Uzun, jüngster Torschütze der Club-Geschichte, übernahm die Verantwortung und erzielte in der Nachspielzeit seinen zweiten Treffer zum 2:2-Endstand. Hannovers Sportdirektor Marcus Mann sprach bereits vor seinem Interview bei Sky von einem „Skandal“.

„Nach den Einstellungen, die ich gesehen habe, ist das definitiv kein Elfmeter – eher andersrum. Von daher kann ich das auch wiederholen, das ist für mich ein Skandal, diesen Elfmeter so zu pfeifen“, polterte der 39-Jährige. Warum Alt den Elfmeter nicht zurücknahm, bleibt ein Rätsel. „Es wird einen Grund geben, warum er rausgerufen worden ist. Er wird rausgerufen, wenn vermutlich eine Fehlentscheidung vorliegt. Die lag in diesem Fall vor und warum er dann trotzdem bei dieser Entscheidung geblieben ist, das ist wahrscheinlich sein Geheimnis.“

Fußball-Fans wegen VAR-Fehltritt fassungslos

„Da erwarte ich dann eben auch vom Schiedsrichter eine klare Linie und eben auch die Stärke und die klare Sicht, diesen Elfmeter wieder zurückzunehmen“, forderte Hannovers Weltmeister-Torwart Ron-Robert Zieler. Auch die Twitter-Gemeinde war neben Hamann perplex aufgrund der Elfmeter-Entscheidung. Einige ausgewählte Reaktionen zusammengefasst:

„Moment. Das gab tatsächlich einen Elfmeter? Hahahahahahahahahahaha.“

„Wie kann das Elfmeter geben?? Der Nürnberger tritt dem auf den Fuß und fällt, warum zeigt man dem Schiri nicht diese Perspektive? Armutszeugnis mal wieder DFB-Schiris“

„Ich würde wirklich gerne die Kommunikation zwischen VAR, Schiedsrichter und dem Assistenten bei der Strafstoßsituation hören, schade, dass DFB/DFL das weiterhin nicht (im Nachhinein) veröffentlichen.“

„Hat der 1. FC Nürnberg im Kölner Keller seine Fans platziert? Das ist ein Stürmerfoul und niemals ein Elfer. Wahnsinn.“

„Es ist also Elfmeter, wenn der Stürmer dem Abwehrspieler auf den Fuß tritt. Aha.“

Für seine Spielleitung kassierte Schiedsrichter Alt vom Kicker-Sportmagazin eine glatte 6. „Beeinflusste mit einer unfassbaren Fehlentscheidung trotz Videocheck beim Nürnberger Elfmeter (FCN-Spieler Hayashi hatte in Wirklichkeit Arrey-Mbi gefoult) den Spielausgang, auch zuvor ohne erkennbare Linie“, hieß es in der Bewertung. Alt wollte sich zu seiner Leistung zunächst nicht äußern. Fest steht: Der VAR erhitzt auch in dieser Saison die Gemüter. Ein gefürchteter Elfmeter-Spezialist ist ohne Zweifel Harry Kane, der Bayern-Wunschstürmer traf bei seinem Viererpack im Tottenham-Test vom Punkt. (ck)