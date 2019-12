Schock für FC Bayern: Kingsley Coman verletzt sich gegen Tottenham - jetzt ist die Diagnose da

Schreckmoment in der Champions League für den FC Bayern! Kingsley Coman verletzte sich gegen Tottenham. Jetzt ist die Diagnose da.

Update vom 12. Dezember, 9.45 Uhr: Es war ein Schock für alle, die es mit dem FC Bayern München halten: Kingsley Coman verletzte sich beim Champions-League-Sieg gegen Tottenham, der flinke Franzose musste sofort ausgewechselt werden. Die Fans vermuteten bereits das Schlimmste, doch Coman und die Bayern haben Glück im Unglück: Noch in der Nacht gab der FCB eine Diagnose bekannt.

Dr. Hans-Wilhelm Müller-Wohlfahrt erklärte: Coman hat einen Kapseleinriss im linken Knie erlitten. Zudem hat er sich die Bizepssehne gezerrt und das Kniegelenk gestaucht. Das Knie wird für einige Zeit mit einer Schiene ruhig gestellt.

Der #FCBayern muss vorerst auf Kingsley #Coman verzichten. Die Diagnose von Vereinsarzt Dr. Hans-Wilhelm Müller-Wohlfahrt ergab einen Kapseleinriss im linken Knie.



Gute Genesung, King!



ℹ https://t.co/Mj9mbxlj52 — FC Bayern München (@FCBayern) December 11, 2019

Wann Coman wieder auflaufen kann, ist unklar. In diesem Jahr wird man den Außenstürmer aber wohl nicht mehr auf dem Platz sehen.

Horror-Szene! Bayern-Star verdreht sich das Knie - erste Diagnose überrascht

Update vom 11. Dezember, 23.44 Uhr: Es gibt wohl eine leichte Entwarnung bei Coman, wie „Sky“ berichtet. Vielleicht ist die Verletzung des Franzosen also doch nicht so schlimm, wie sie zunächst aussah. Eine genauere Diagonse wird wohl am Donnerstag erfolgen.

Update vom 11. Dezember, 23.15 Uhr: Bayern-Doc Müller-Wohlfahrt hat Coman untersucht, ist aber trotz seiner Erfahrung noch nicht sicher, wie schlimm die Verletzung ist. Lesen Sie hier die Reaktionen zum Spiel und zur Verletzung.

Update vom 11. Dezember, 22.31 Uhr: Aus dem Stadion heißt es nun, Coman habe die Allianz-Arena auf Krücken verlassen und Wolff Fuss vermutet ihn nun auf dem Weg ins Krankenhaus. Der Gedanke liegt auf jeden Fall nicht fern. Bilder aus dem Kernspint sorgen meist für Klarheit.

Update vom 11. Dezember, 22.04 Uhr: Das Spiel läuft wieder. Kingsley Coman leider nicht. Wie Sky während der Partie erfahren hat, wird er momentan noch in der Kabine ambulant behandelt.

Horror-Szene! Bayern-Star verdreht sich das Knie und muss raus

Erstmeldung vom 11. Dezember, 21.49 Uhr: München - Nicht schon wieder! Werden viele Bayern-Fans schreien. Und auch jeder, der es mit Kingsley Coman oder zumindest der körperlichen Unversehrtheit von Sportlern hält.

Kingsley Coman verletzt ausgewechselt: Bayern-Star verdreht sich heftig das Knie

Gegen die Tottenham Hotspur besorgte der französische Flügelflitzer zunächst die Führung, doch später dann der Schreckmoment. Damit ist allerdings nicht der Ausgleich durch Ryan Sessegnon gemeint. Coman knickte ohne Fremdeinwirkung heftig mit seinem ohnehin lädierten Knie um. Total erschrocken blieb der 23-Jährige direkt liegen, wurde behandelt und schließlich ausgewechselt.

Eine genaue Diagnose wurde in der Kürze noch nicht veröffentlicht. Den Sportlern aus unserer Redaktion treibt es beim Anblick der Szene jedoch den Phantomschmerz in die Beine.

Nächste schwere Verletzung? Kingsley Coman ist leidgeprüft

Besonders besorgt dürften diejenigen sein, denen die vielen Verletzungen von Kingsley Coman in den Sinn kommen. Am ersten Spieltag der vergangenen Saison hatte er sich gegen Hoffenheim schlimm am linken Fuß verletzt, musste operiert werden und fiel lange aus. Diese Zeit ohne Ball am Fuß war für den Shootingstar sehr schwer. Er verriet damals, dass er tatsächlich ans Karriereende dachte.

Seitdem wird er immer wieder von kleineren und mittelgroßen Blessuren geplagt. Trotzdem schafft er es immer wieder, in Topform zurückzukommen. So stellte er im September einen Bundesliga-Rekord auf. So mancher bezeichnet ihn schon als den neuen Franck Ribéry, doch das möchte Coman gar nicht werden.

