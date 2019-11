Schreck für den FC Bayern: Kingsley Coman verletzt - Diagnose steht jetzt fest

Der Kader des FC Bayern ist momentan durchaus etwas ausgedünnt. Nun könnte sich ein weiterer Spieler das Lazarett vergrößern.

Der FC Bayern muss in der Länderspielpause auf viele Nationalspieler verzichten.

Mit Kingsley Coman, Lucas Hernandez, Benjamin Pavard und Corentin Tolisso haben die Münchner vier A-Nationalspieler Frankreichs im Kader.

Einer von ihnen hat sich nun bei der Nationalmannschaft verletzt.

Update vom 16. November, 23.03 Uhr: Nachdem Kingsley Coman verletzt von der Nationalmannschaft abreisen musste, steht nun eine erste Diagnose. Eine eingehende Untersuchung in München durch Bayern-Doc Dr. Hans Müller-Wohlfahrt ergab eine neurogene Muskelverhärtung im Oberschenkel, das teilte der deutsche Rekordmeister am Samstagabend mit. Coman wird in den kommenden Tagen etwas kürzertreten.

FC Bayern: Profi verletzt sich bei Nationalmannschaft und muss abreisen

Erstmeldung vom 16. November 2019:

München/Paris/Tirana - Die französische Nationalmannschaft verfügt momentan über einen starken Bayern-Block. Beim glanzlosen Quali-Sieg gegen Moldawien (2:1) standen mit Benjamin Pavard, Corentin Tolisso und Kingsley Coman drei Bayern-Profis in der Startelf. Zu diesem Trio gesellt sich in der Regel auch noch Lucas Hernandez, doch der Defensivspieler ist aktuell verletzt.

FC Bayern: Frankreich-Coach Deschamps kann auf starken Bayern-Block bauen

Didier Deschamps, Coach der Équipe Tricolore, ist froh um seine FCB-Stars. Im September erklärte der Weltmeistertrainer von 2018: „Es ist gut für uns. Drei von ihnen spielen sogar auf der gleichen Seite. Da sind Automatismen vorhanden und das sieht man auf dem Platz. Der Fakt, dass sie bei einem Klub spielen und viele Matches zusammen absolvieren, ist eine gute Sache.“ Der Bayern-Block wird nun aber weiter auseinandergerissen.

Denn Kingsley Coman musste von der Nationalmannschaft abreisen. Nachdem der verletzungsanfällige Flügelspieler gegen Moldawien in der Schlussphase ausgewechselt wurde, verhindern nun muskuläre Probleme einen Einsatz am Sonntag in Albanien. Am Samstag bestätigte Deschamps auf einer Pressekonferenz, dass der 23-Jährige das letzte Quali-Spiel von „Les Bleus“ verpassen wird. Damit kehrt Coman früher als erwartet nach München zurück. Über die Schwere der Verletzung ist nichts genaueres bekannt, eine längere Ausfallzeit muss nach aktuellem Stand allerdings wohl nicht befürchtet werden.

Die Profis des FC Bayern auf Länderspielreise

Neben Coman, Pavard und Tolisso sind auch noch weitere Bayern-Spieler mit ihren Nationalmannschaften im Einsatz. Mit Deutschland wollen Manuel Neuer, Joshua Kimmich, Leon Goretzka und Serge Gnabry das EM-Ticket lösen. Das DFB-Team empfängt am Samstag um 20.45 Uhr Weißrussland (wir berichten für Sie im Live-Ticker).

Ebenfalls in der EM-Qualifikation spielen Robert Lewandowski (Polen), David Alaba (Österreich), Ivan Perisic (Kroatien) und Thiago (Spanien).

Philippe Coutinho bestreitet mit Brasilien zwei Freundschaftsspiele (das Duell gegen Argentinien verlor die Selecao mit 0:1, nun geht es gegen Südkorea). Alphonso Davies verlor in der Nations League mit Kanada mit 4:1 in den USA, Davies spielte über die volle Distanz. Torhüter Christian Früchtl und Lukas Mai wurden zudem für die deutsche U20-Nationalmannschaft nominiert.

