De-Ligt-Hammer sorgt für Bayern-Sieg in Freiburg – Tumulte um Kimmich nach Abpfiff

Von: Florian Schimak

Der FC Bayern traf nach dem bitteren Pokal-Aus am Samstag in der Bundesliga auf den SC Freiburg. Es gelang die Wiedergutmachung? Der Ticker zum Nachlesen.

+++ 18.50 Uhr: War die Kimmich-Aktion einfach nur der Frust-Abbau nach dem DFB-Pokal-Aus vom Dienstag? „Gar nicht so der Frust vom Dienstag. Es waren pure Emotionen, die da rauskamen“, sagte Kimmich nach dem Spiel in der Mixed Zone: „Es war ein Stück drüber, aber es war auch dem geschuldet, dass bei der Platzbegehung der Stadionsprecher schon in unsere Richtung rief ‚2:1-Sieg‘“, schildert der Bayern-Star seine Beweggründe. „Als wir uns dann warmgemacht haben, kam 10 Minuten ein Film über das Viertelfinale, wie wir da rausgeflogen sind. Das sitzt dann natürlich tief und tut auch weh“, so Kimmich: „Das war auch eine Provokation und am Ende habe ich mich zu der Aktion hinreißen lassen. Aber es war jetzt nicht so schlimm, ein bissl drüber von mir, am Ende des Tages sind das Emotionen.“

SC Freiburg – FC Bayern 0:1 (0:0)

SC Freiburg: Flekken - Sildillia (ab 62. Kübler), Gulde (ab 36. Lienhart), Ginter, Günter - Höfler, Eggestein - Doan (ab 84. Weißhaupt), Grifo (ab 62. Sallai) - Höler (ab 84. Jeong), Gregoritsch FC Bayern: Sommer - Cancelo (ab 89. Stanisic), Pavard, de Ligt, Davies - Kimmich - Mané, Musiala (ab 68. Goretzka), Müller (ab 76. Gravenberch), Sané (ab 89. Mazraoui)- Gnabry Tore: 0:1 de Ligt (51.)

+++ 18.21 Uhr: Und was sagt Thomas Tuchel zu der Aktion von Kimmich? „Habe ich nicht gesehen, deswegen sage ich nichts dazu“, so der Bayern-Coach bei Sky.

+++ 18.11 Uhr: Was war denn mit Kimmich los? Der Bayern-Kapitän provozierte die Freiburg-Fans mit seinem Jubel, was dann am Ende zu Tumulten führte. „Offensichtlich stand er unter enormen physischen Druck. Das lag aber offenbar daran, dass wir die Bayern am Dienstag im Pokal geschlagen haben“, sagte Christian Streich nach der Partie bei Sky: „Da musste er vielleicht seinen Druck loswerden. Aber man darf das nicht überbewerten, sie haben gewonnen. Aber wir sind jetzt am Dienstag auch nicht in die Bayern-Kurve gerannt. Vielleicht ist das bei Bayern-Spieler was anderes, weil sie so selten verlieren.“

+++ 17.28 Uhr: Die Partie ist abgepfiffen, die Emotionen aber kochen über. Kimmich jubelt nach Abpfiff, wohl in Richtung Freiburg-Fans. Gregoritsch geht ihn umgehend an, der Bayern-Star reißt sich los. Anschließend kommen immer mehr Freiburger in Richtung Kimmich, Höler ist völlig wütend und sieht sogar noch Gelb. Cancelo und Sarr wollen ihn schützen. Kimmich wird regelrecht abgeführt, Grifo redet im Kabinengang auch noch einmal intensiv auf ihn ein. Was genau los war, weiß man aktuell noch nicht.

+++ Fazit: Die Bayern besiegen unbequeme Freiburger. Größtes Problem war einmal mehr die Chancenverwertung. +++

90.+5 Minute: AUS! SCHLUSS! VORBEI! Kimmich jubelt – und die Freiburger flippen aus. Was war denn los?

90.+2 Minute: Goretzka, Gravenberch und Gnabry kombinieren sich in Richtung Flekken - doch der Angreifer scheitert am Freiburg-Keeper. Das muss doch die Entscheidung sein. Kurz darauf hat Gnabry wieder die Chancen und jagt die Kugel an den Pfosten...

Matthijs de Ligt sorgte mit seinem Traumtor für den Sieg des FC Bayern gegen Freiburg. © IMAGO/Eibner-Pressefoto/Memmler

90. Minute: Fünf Minuten gibt‘s hier noch obendrauf!

88. Minute: Jetzt schmeißen die Freiburger nochmal alles nach vorne. Abwehr-Boss Ginter gibt jetzt den Mittelstürmer. Das wird ein ganz enges Höschen für die Tuchel-Elf, bei denen jetzt Josip Stanisic und Noussair Mazrauoi kommen.

85. Minute: Die Bayern versuchen jetzt über Ballbesitz das Ding über die Zeit zu retten. Inzwischen ist beiden Teams anzumerken, dass sie unter der Woche bereits im Einsatz waren.

81. Minute: Das werden heikle zehn Minuten – mindestens – die hier noch absolviert werden müssen. Derweil hat Youngster Moukoko den BVB gegen Union in Führung geschossen.

FC Bayern beim SC Freiburg jetzt live: De Ligt mit Mega-Bude – Sané lässt Entscheidung liegen

77. Minute: Unfassbar, was die Bayern hier liegenlassen wieder! Gnabry schickt Sané, der sprintet alleine auf Flekken zu und schießt das Ding aaus vollem Lauf zwei Meter über den Kasten. Das MUSS das 2:0 sein.

70. Minute: Sommer! Überragende Parade des Bayern-Keepers! Höler flankt von rechts in die Mitte, Pavard verlängert auf den Fuß von Sallai, der volley die Kugel aufs Tor jagt. Doch Sommer kann den abgefälschten Ball mit dem Bein parieren. Ganz wichtige Parade!

67. Minute: Jetzt drückt Freiburg hier aber gehörig auf den Ausgleich! Höler, Eggestein und der eingewechselte Sallai ballern, was das Zeug hält, aber die Bayern bekommen immer ein Fuß dazwischen. Derweil kommt Goretzka für Musiala.

60. Minute: Das muss das 2:0 sein! Die Bayern kontern, Sané marschiert alleine auf Eggestein zu, lässt diesen stehen, entscheidet sich vor Flekken dann aber für den Chip und setzt die Kugel aufs Tor. Schade!

56. Minute: Fast das 2:0! Müller hat viel Zeit auf rechts, flankt herrlich in die Mitte, wo Mané schön einläuft und einen Flugkopfball toll aufs Tor bringt, doch Flekken ist da und sticht das Ding. Es ist zum Haareraufen für den Senegalesen!

55. Minute: Jetzt ist Zug drin! Kimmich und Gnabry kombinieren sich in den Strafraum, Höler bekommt die Kugel an die Hand. Der VAR greift ein, Siebert geht raus und schaut nach - kein Strafstoß!

FC Bayern beim SC Freiburg jetzt live: Mega-Bude! De Ligt ballert in den Winkel

52. Minute: TOOOOOOOOOOOOOR! WAS FÜR EINE BUDE, DIE NUR SO FALLEN KANN! Musiala legt am Sechszehner quer zu de Ligt, der fasst sich aus 23 Metern ein Herz und jagt die Kugel dann unhaltbar in den Winkel. Unfassbare Bude!

Matthijs de Ligt bringt den FC Bayern gegen Freiburg in Führung. © Thomas Kienzle/afp

50. Minute: Ähnliches Spiel, wie in Halbzeit eins. Die Bayern mit viel Ballbesitz finden keine Lücken in der Defensive, weil die Anspiele teilweise zu unpräzise sind. Freiburg schaltet dann nach Ballgewinn schnell um.

46. Minute: Weiter geht‘s mit dem zweiten Durchgang!

+++ Halbzeit-Fazit: Intensives Spiel auf hohem Niveau. Die Bayern sind überlegen, haben durch Mané und Gnabry zwei dicke Chancen. Kurz vor der Pause hatte die Tuchel-Elf Mega-Dusel, als Doan am Pfosten scheiterte. Insgesamt sind die Münchner besser und investieren viel, aber die Verunsicherung ist den Stars anzusehen. Freiburg hat nix zu verlieren – und tritt genau so auch auf. Das wird eine spannende zweite Halbzeit. +++

45.+2 Minute: Dann ist Halbzeit in Freiburg. Trotz einer intensiven Partie gehen wir torlos in die Kabine.

FC Bayern beim SC Freiburg jetzt live: Pfosten! Riesen-Dusel für Tuchel-Elf

44. Minute: Wahnsinn! Fast die Führung für Freiburg! Gregoritsch dreht sich um de Ligt, seine Hereingabe unterschätzt Davies am zweiten Pfosten, Doan grätscht dazwischen und spitzelt die Kugel an den Pfosten. Was für Dusel für den FC Bayern...

42. Minute: Freiburg musste wechseln, Lienhart ersetzt Gulde. Der Österreicher hat aber noch seien Probleme. Kimmich steckt auf Sané durch, der scheitert aber ebenfalls an Flekken.

38. Minute: Nächste gute Möglichkeit für die Bayern. Nach einer Flanke von links läuft Müller schön an, verpasst aber den Kopfball knapp. Fällt noch ein Tor vor der Pause?

FC Bayern beim SC Freiburg jetzt live: Thomas Müller verpasst dir Führung knapp. © IMAGO/Gerhard Schultheiß

32. Minute: Die Bayern wollen, da ist zu spüren. Vor allem Mané und Gnabry bemühen sich, allerdings ist beiden auch anzumerken, dass ihnen das Selbstvertrauen nicht gerade durch die Adern pulsiert. Nach einer Ecke scheitert Pavard aus kurzer Distanz. Fast im Gegenzug pennt Cancelo auf rechts, Günter ist durch, jagt die Kugel dann aber aus spitzem Winkel über den Kasten von Sommer.

24. Minute: Es wirkt fast so, als hätten beide Teams unter der Woche freigehabt und konnten sich ausruhen, so intensiv ist die Partie. Bayern kommt natürlich über den Ballbesitz und schaffen sich ein ums andere Mal gute Chancen. Gnabry und Mané vergaben bislang. Auf der anderen Seite schaltet Freiburg immer schnell, ist bislang aber nicht zwingend. Aber unterhaltsam ist das Spiel in jedem Fall!

FC Bayern beim SC Freiburg jetzt live: Gnabry und Mané vergeben erste dicke Chancen

18. Minute: Mané! Fast das 1:0! Der Senegalese und Müller spielen einen feinen Doppelpass, auf einmal taucht Mané frei vor Flekken auf – doch seine Lupfer trudelt Zentimeter am rechtsn Pfosten vorbei. Ist das bitter!

14. Minute: Benjamin Pavard wir übrigens bei jedem Ballkontakt gnadenlos ausgepfiffen. Der Grund dafür ist auch klar, seine Elfmeterpunkt-Aktion am Dienstag vor dem Strafstoß.

9. Minute: Erste dicken Chance für den FC Bayern! Musiala wird im Strafraum schön freigespielt, dreht sich schön auf und flankt butterweich ins Zentrum. Dort steht Gnabry ganz frei, doch Flekken kratzt seinen Kopfball aus dem Eck. Das wäre fast die Führung für die Tuchel-Elf gewesen!

Der FC Bayern möchte die Niederlage im DFB-Pokal gegen den SC Freiburg in der Bundesliga korrigieren. © Thomas Kienzle/afp

5. Minute: Munterer Auftakt in Freiburg! Bayern mit mehr Ballbesitz natürlich, aber die Gastgeber schallten bei Ballgewinn schnell um. Grifo wird im Strafraum geblockt, bei den Münchnern bleiben Sané und Müller an Ginter und Co. hängen. So kann‘s weitergehen!

1. Minute: Anstoß! Der Ball rollt.

+++ 15.19 Uhr: Leon Goretzka stieg mit richtig mieser Laune aus dem Bayern-Bus aus. Wenig überraschend, sitzt der Nationalspieler nach seiner schwachen Leistung im Pokal zunächst nur auf der Bank. Für ihn darf Youngster Musiala ran. Der kann heute seinen Fauxpas vom Dienstag wiedergutmachen. Die Freiburg-Fans skandieren derweil: „Wir holen den Pokal.“ Die ganzen Infos liefert uns Hanna Raif, unsere Reporterin vor Ort.

+++ 15.16 Uhr: So, in einer Viertelstunde geht‘s los! Wir sind heiß und freuen uns auf die Partie des FC Bayern beim SC Freiburg. Was man fast vergisst: Es ist auch ein absolutes Topspiel! Der Tabellenerste ist beim Vierten zu Gast. Das verspricht doch Fußball auf Top-Niveau.

FC Bayern beim SC Freiburg jetzt live: Ball rollt! Tuchel lüftet Sturm-Geheimnis © IMAGO/BEAUTIFUL SPORTS/Gerd Gruendl

+++ 15.03 Uhr: Wäre das auch geklärt! „Serge spielt vorne drin, mehr verrate ich nicht“, sagt Tuchel soeben am Sky-Mikrofon: „Es ist natürlicher für ihn. Er kann mit beiden Füßen abschließen und hat sehr gut trainiert auf der Neun.“ Das bedeutet auch, dass Mané auf dem Flügel starten wird. Was erwartet der Bayern-Coach von ihm? „Dass er arbeitet gegen den Ball und dass er die Energie, der in Liverpool hatte, auch bei uns zeigt“, so Tuchel: „Er braucht am Ende ein Tor und vielleicht gelingt ihm das, wenn er auf den Fokus auf die Arbeit gegen den Ball liegt.“

+++ 14.40 Uhr: Die Bayern werden heute übrigens in weiß auflaufen – und nicht, wie im Pokal im roten Trikot. Ob‘s dieses Mal besser läuft als am Dienstag? Schiedsrichter der Partie ist Daniel Siebert.

+++ 14.28 Uhr: Das ist mal eine Ansage von Tuchel! Goretzka und Coman, die gegen den Sport-Club unter der Woche ganz schwach agierten, sitzen nun erstmal auf der Bank. Ob am Ende Müller, Mané oder Gnabry auf der Neun auflaufen, wird man dann erst im Laufe der Partie sehen. Auch möglich, dass Sané etwas mehr ins Zentrum rückt, Mané auf dem linken Flügel beginnt und Müller dann als Sturmspitze agiert.

FC Bayern beim SC Freiburg heute live: Aufstellung ist da! Tuchel bringt Musiala, Gnabry und Mané

+++ 14.21 Uhr: Die Aufstellung ist da! Thomas Tuchel baut seine Startelf im Vergleich zum Pokal-Aus ordentlich um. Musiala, Serge Gnabry, Alphonso Davies und Sadio Mané beginnen. Upamecano, Choupo-Moting, Leon Goretzka und Kingsley Coman fallen dafür raus.

FC Bayern beim SC Freiburg heute live: Diskussion um Musiala vor Anpfiff

Erstmeldung vom 8. April, 13.30 Uhr: Freiburg/München – Kurios! Am Dienstag flog der FC Bayern nach einer bitteren 1:2-Niederlage gegen den SC Freiburg aus dem DFB-Pokal. Vier Tage später hat die Elf von Thomas Tuchel schon die Chance auf Wiedergutmachung – dieses Mal im Breisgau.

Unter der Woche stand Jamal Musiala nach der Partie sehr im Fokus. Der Bayern-Youngster hatte mit einem Handspiel in der Nachspielzeit den Elfmeter versucht, den Lukas Höler dann verwandelte und die Münchner so aus dem Pokal schoss.

Anschließend hatte Musiala natürlich keine gute Laune und sorgte mit dem verweigerten Handshake für Aufsehen. Tuchel äußerte sich ebenfalls zu dem Vorall. Das Thema ist nun aber erledigt, weil der 19-Jährige sich für die Aktion entschuldigt hat. Inzwischen steht Musiala sportlich im Fokus.

Jamal Musiala (l.) könnte beim SC Freiburg erstmals unter Tuchel in der Startelf des FC Bayern stehen. © IMAGO/Bernd Feil/M.i.S.

Diskussion um Musiala: Lässt FCB-Coach Tuchel den Youngster von Beginn an ran?

Man darf nämlich gespannt sein, ob Tuchel seinen Youngster nun in Freiburg endlich von Beginn an bringt. Eric Maxim Choupo-Moting fällt nämlich wegen Knieprobleme aus. Musiala ist fit und drängt ins Team. Laut Tuchel habe der Nationalspieler „super trainiert“. Er könnte im offensiven Mittelfeld zum Einsatz kommen, wenn Thomas Müller Choupo im Sturmzentrum beginnt.

„Er kann da spielen. Mathys Tel ist leider noch verletzt“, sagte Tuchel zur Personalie Müller am Freitag auf der Pressekonferenz: „Sadio Mané und Serge Gnabry können auch dort spielen. Aus denen werden wir es auswählen.“

Es wird interessant sein, zu sehen, wie der neue Bayern-Trainer sein Team beim Gastspiel beim SC Freiburg umstellen wird. Neben Choupo-Moting wird auch Dayot Upamecano fehlen. Der Abwehr-Star muss wegen seiner 5. Gelben aussetzen. (smk)