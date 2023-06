Transfer-News im Ticker: FC Bayern wagt offenbar Vorstoß bei Kane

Von: Johannes Skiba, Florian Schimak

Der Transfersommer ist bereits im vollen Gange. Wir fassen die neuesten und wichtigsten Transferentwicklungen zusammen.

+++ Update vom Dienstag, 18.13 Uhr: Transferexperte Fabrizio Romano berichtet von zwei weiteren Stars, die ebenfalls den Weg nach Saudi-Arabien gehen könnten. Der Deal zwischen Cristiano Ronaldos Klub Al-Nassr und Chelseas Hakim Ziyech soll offenbar fix sein. Außerdem soll der Verein an Seko Fofana von RC Lens interessiert sein. Der 29-Jährige verlängerte erst letzten Sommer seinen Vertrag und führte die Franzosen sensationell in die Champions League. Mit Inter Mailands Marcelo Brozovic kann Al-Nassr weiterhin keine Einigung erzielen, wie Romano auf Twitter berichtet.

+++ Update vom Dienstag, 16.39 Uhr: Im nächsten Jahr läuft der Vertrag von Emre Can bei Borussia Dortmund aus. Die türkische Cumhuriyet berichtete zuletzt, dass Galatasaray Istanbul Interesse hat, den deutschen Nationalspieler unter Vertrag zu nehmen. Offenbar kam es bereits zu einem Gespräch zwischen Spieler und Verein. Can hat letzte Woche in der Türkei geheiratet. Die WAZ schreibt wiederum, dass der BVB mit Can verlängern möchte. Dabei soll aber das Gehalt des 29-Jährigen aber etwas gesenkt werden. Sky berichtete, dass Can einen Verbleib beim Vize-Meister bevorzugt.

Emre Can soll beim BVB bleiben, hat aber auch Begehrlichkeiten im Ausland geweckt. © imago/Kolvenbach

+++ Update vom Dienstag, 15.36 Uhr: Adrien Rabiot bleibt Juventus Turin erhalten. Der Mittelfeldspieler verlängert seinen Vertrag um ein weiteres Jahr bis Juni 2024. Das gab der italienische Topklub offiziell bekannt. Der Franzose stand lange Zeit in Verbindung mit einem Wechsel zu Premier-League-Klub Manchester United. Auch der FC Bayern soll Interesse gezeigt haben. Bereits seit 2019 schnürt der 28-Jährige seine Fußballschuhe für die „Alte Dame“. Damals wechselte Rabiot von PSG nach Italien.

Adrien Rabiot spielt mindestens ein weiteres Jahr bei Juventus Turin. © imago/Moscrop

Thuram zum Medizincheck in Mailand - Erstes Bayern-Angebot für Kane

+++ Update vom Dienstag, 15.20 Uhr: Der FC Bayern München macht offenbar Ernst. Der deutsche Rekordmeister hat wohl ein erstes Angebot für Harry Kane von den Tottenham Hotspur abgegeben. Die Offerte für den Topangreifer der englischen Nationalmannschaft soll bei etwa 70 Millionen Euro plus Bonuszahlungen liegen. Das berichtet The Athletic.

+++ Update vom Dienstag, 14.49 Uhr: Marcus Thuram absolviert offenbar seinen Medizincheck bei Inter Mailand. Auf einem Video des Journalisten Daniele Mari ist der Franzose bereits in Italien zu sehen. Die Verkündung des Transfers könnte somit zeitnah erfolgen. Sein Vertrag bei Borussia Mönchengladbach läuft in ein paar Tagen aus. Der Wechsel ist demnach ablösefrei. Zuvor war eigentlich Stadtrivale AC Mailand der Favorit auf eine Verpflichtung des Angreifers.

Liverpool mit Rekordangebot für Mbappé?

+++ Update vom Dienstag, 12.57 Uhr: Die Zukunft von Weltstar Kylian Mbappé ist weiter offen. Ein Abgang von PSG noch in diesem Sommer ist nach wie vor nicht ausgeschlossen. Der Vertrag des Franzosen läuft im Sommer 2024 aus. Sollte keine Vertragsverlängerung in der Hauptstadt zustande kommen, ist ein Wechsel nahezu unumgänglich. Lange Zeit war Real Madrid in der Pole-Position für einen Transfer des 24-Jährigen. Nun mischt aber offenbar ein weiterer Klub mit.

Der Spieleragent Marco Kirdemir sagte bei Radio Marca, der FC Liverpool sei bereit 275 Millionen Euro für den Angreifer zu bezahlen. Diese Ablösesumme wäre ein neuer Weltrekord. „In der nächsten Woche wird es Neuigkeiten geben. Wir werden Neuigkeiten aus England und Deutschland haben“, kündigte der Berater außerdem vielsagend an. Kirdemir unterhält gute und enge Kontakte zu Insidern aus Saudi-Arabien und Katar, die wiederum den PSG-Besitzern nahestehen, wie der Radiosender berichtet. Bereits im letzten Jahr verriet Mbappe dem Telegraph, dass der FC Liverpool für ihn eine Option ist: „Ich habe mit Liverpool gesprochen, weil meine Mutter Liverpool liebt. Warum? Ich weiß es nicht“, hieß es damals.

Wird Kylian Mbappé zum neuen Rekordtransfer? © imago/Frej

Welttorhüter wechselt nach Saudi-Arabien

+++ Update vom Dienstag, 11.46 Uhr: Der frühere senegalesische Welttorhüter Edouard Mendy wird vom FC Chelsea nach Saudi-Arabien wechseln. In der Pro League schließt er sich Al-Ahli an. Die offizielle Verkündung soll im Laufe des Tages folgen, wie Transferexperte Fabrizio Romano auf Twitter mitteilt. Nach Cristiano Ronaldo im vergangenen Jahr schließen sich immer mehr Spieler der saudischen Liga an. Zuletzt wechselte Real Madrids Karim Benzema zu Al-Ittihad. Die Vereine locken die Stars vor allem mit hohen Gehältern.

+++ Update vom Dienstag, 10.13 Uhr: Der FC Liverpool ist wohl an FC Bayerns Ryan Gravenberch interessiert. Der englische Mirror berichtete bereits, dass LFC-Coach Jürgen Klopp ein großer Fan des Niederländers sei. Bereits vergangenen Sommer sollen die „Reds“ am Mittelfeldspieler dran gewesen sein. Der FCB stach damals den Premier-League-Klub im Buhlen um den begehrten Profi aus.

Die Debütsaison des 21-Jährigen beim deutschen Rekordmeister verlief jedoch eher durchwachsen. Nun berichtet The Athletic, dass die Engländer bereits erste Gespräche mit dem Management von Gravenberch geführt haben sollen. Der Nationalspieler ist nicht ganz zufrieden in München und besteht auf mehr Einsatzzeit. Der FCB will den Youngster dem Vernehmen nach aber nicht abgeben. Die Verhandlungen könnten sich dementsprechend noch in die Länge ziehen. Ein Abgang ist keinesfalls sicher.

FC Bayerns Ryan Gravenberch ist bei Jürgen Klopp und dem FC Liverpool begehrt. © imago/Montage

Transfer-News im Ticker: Neue Bayern-Hoffnung bei Kane

+++ Update vom Montag, 19.45 Uhr: Harry Kane und er FC Bayern, das könnte die Neverending-Story des Transfer-Sommers werden. Fakt ist: Der Vertrag des Spurs-Angreifers läuft 2024 aus. Das bedeutet, wenn Kane Tottenham verlassen möchte, müssten die Londoner in diesem Jahr verkaufen.

Der Kapitän der englischen Nationalmannschaft ist daher die Wunschlösung der Bayern-Bosse für die Mittelstürmer-Position. Allerdings ist fraglich, ob ein Transfer tatsächlich möglich ist. Sky berichtet nun, dass Kane sich zuletzt positiv in Bezug auf eine Zukunft in München geäußert haben soll. Demnach soll die Säbener Straße das Ziel sein, sollte Kane die Spurs im Sommer verlassen wollen. (Hier geht‘s zur News)

Harry Kane zum FC Bayern? Angeblich soll der Tottenham-Star positive Signale gesendet haben. © IMAGO / Shutterstock / Sven Simon

Transfer-News im Ticker: Harry Kane und der FC Bayern? Es bleibt spannend

Wie tz.de allerdings weiß, fasst Kane derzeit keinen Tottenham-Abschied ins Auge. Dennoch: Sollte sich die Meinung des Angreifers ändern, wäre es möglich, dass die Bayern den Top-Stürmer gar billiger bekommen. Derzeit rechnet man damit, dass ein Interessent 100 Millionen für Kane zahlen müsste. So ist von der Insel zu hören, dass Tottenham-Boss Daniel Levy eine solche Ablöse nur von Premier-League-Klubs verlangt.

So könnte Kane die Bayern nur um die 80 Millionen kosten. Gut möglich aber auch, dass Levy das PL-Preisschild nur festgelegt hat, weil er weiß, dass Kane die Insel nicht verlassen wird. Eins steht in jedem Fall fest: Bayern und Kane – es bleibt spannend!

+++ Update von Montag, 15.34 Uhr: Wie geht es weiter mit Robin Gosens? Der DFB-Star schaffte bei Inter in der angelaufenen Saison nie den Sprung zum Stammspieler und könnte Mailand daher im Sommer verlassen. In den vergangenen Wochen wurde Gosens mit Union Berlin in Verbindung gebracht. Nun soll der erstmalige Champions-League-Teilnehmer ein erstes Angebot an die Nerazzurri unterbreiten und bei einem Transfer auf die Tube drücken. Der Grund? Union möchte bis zum Trainingsauftakt am 3. Juli den Kader möglichst komplett haben, um für die erste Saison in der Königsklasse gerüstet zu sein.

Während der Wechsel von Ilkay Gündogan (r.) zum FC Barcelona fix ist, wartet Robin Gosens (l.) noch auf ein Angebot von Union Berlin. © IMAGO/Pressefoto Rudel/Robin Rudel

Transfer-News im Ticker: Gosens-Wechsel rückt näher – Gündogan zum FC Barcelona fix

+++ Update von Montag, 26. Juni, 13.14 Uhr: Luka Modric hat noch nicht genug. Der Weltklasse-Mittelfeldmann hat seinen Vertrag bei Real Madrid noch einmal um ein weiteres Jahr verlängert. Das gab der Verein nun bekannt. Der Kroate spielt seit 2012 in der spanischen Hauptstadt. Im September wird Modric 38 Jahre alt. Laut Fabrizio Romano lehnt der Mittelfeldspieler darüber hinaus eines der höchsten Angebote der Fußballgeschichte aus Saudi-Arabien ab, um noch ein weiteres Jahr in Spanien zu bleiben.

+++ Update von Montag, 26. Juni, 12.06 Uhr: Der FC Arsenal soll noch diese Woche die Verpflichtung von Kai Havertz bekannt geben. Das schreibt Fabrizio Romano auf Twitter. Der Nationalspieler hat außerdem bereits den ersten Teil des Medizinchecks absolviert. Der 24-Jährige wartet auf die Vertragsuntertzeichnung der Klubs.

Transfer-News im Ticker: Gündogan offiziell bei neuem Klub vorgestellt

Erstmeldung von Montag, 26. Juni, 11.07 Uhr: München – Am Samstag (1. Juli) öffnet das Transferfenster offiziell. Doch die deutschen und internationalen Profi-Klubs schrauben schon jetzt tatkräftig an ihren Kadern für die kommende Spielzeit. Die neusten Transfers und heißesten Gerüchte gibt es hier im Überblick.

Sommer-Transferfenster 2023 Beginn: 1. Juli 2023 Ende: 1. September 2023

Barcelona gibt Gündogan-Verpflichtung bekannt

Der deutsche Nationalspieler Ilkay Gündogan schließt sich nun offiziell dem FC Barcelona an. Sein Vertrag bei Manchester City läuft aus, sodass keine Ablösesumme für den 32-Jährigen fällig wird. Die Ausstiegsklausel im Kontrakt bei den Katalanen soll 500 Millionen Euro betragen. Barca-Trainer Xavi zeigte sich begeistert und bezeichnete Gündogan auf einer Pressekonferenz als „großartigen Zugang“, der dem Team „enorm weiterhelfen“ werde. Bereits letzte Woche verkündete Transferexperte Fabrizio Romano den Transfer.

Ilkay Gündogan absolvierte 304 Pflichtspiele für Manchester City und pflegte eine enge Beziehung zu Trainer Pep Guardiola. In der vergangenen Saison sicherte sich Gündogan als Kapitän mit seinem Klub das Triple.

Ilkay Gündogan hat einen neuen Verein gefunden: Den FC Barcelona. © IMAGO/Anke Waelischmiller/SVEN SIMON

FC Bayern interessiert sich für Tuchel-Schüler Mount vom FC Chelsea

Der FC Bayern München hat offenbar ein Auge auf Mason Mount geworfen. Das berichtet der Guardian. Beim FC Chelsea war einst Thomas Tuchel ein großer Fan und Förderer des 24-Jährigen. Fabrizio Romano schloss jedoch in einem Statement auf Twitter einen Transfer von Mount nach München in diesem Sommer nahezu aus.

Bundesliga-Konkurrent Leipzig steht währenddessen vor der fünften Neu-Verpflichtung. Der Portugiese Fabio Carvalho soll vom FC Liverpool ausgeliehen werden. Der Deal soll laut des portugiesischen Radiosenders Renascenca am Mittwoch nach dem Medizincheck offiziell verkündet werden. Der 20-Jährige ist ein kreativer, offensiver Mittelfeldspieler. Bei Jürgen Klopps FC Liverpool kam das Talent bislang nicht wie gewünscht zum Zug. In England hat der Youngster große Konkurrenz auf seiner Position. Carvalho wechselte erst vor einem Jahr für rund 6 Millionen Euro vom FC Fulham zu den „Reds“. (jsk)