Kaiserslautern empfängt Karlsruher SC: Hier können Sie das Derby verfolgen

Von: Marco Büsselmann

Der 1. FC Kaiserslautern empfängt den Karlsruher SC. © Uwe Anspach/dpa

Der 1. FC Kaiserslautern empfängt am Dienstag im Südwest-Derby den Karlsruher SC. Hier können Sie die Begegnung live verfolgen:

Am Dienstag (8. November) steigt in der 2. Bundesliga das Südwest-Derby zwischen dem 1. FC Kaiserslautern und dem Karlsruher SC. Während der FCK nach sieben Punkten aus den vergangenen drei Spielen in Reichweite zu den Aufstiegsplätzen ist, steht der KSC nach zuletzt fünf Niederlagen in Folge nur zwei Zähler vor der Abstiegszone. 1. FC Kaiserslautern gegen Karlsruher SC – bei HEIDELBERG24 können Sie das Derby live verfolgen.

Anstoß im Fritz-Walter-Stadion ist um 18:30 Uhr. (mab)